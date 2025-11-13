Será que vem aí?

Guns N’ Roses pode fazer show no Espírito Santo em 2026; veja o que se sabe

Apresentação da icônica banda pode acontecer em abril de 2026, em terras capixabas

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:56

Guns N' Roses pode vir ao Espírito Santo em abril de 2026 Crédito: Mariana Pekin/UOL/Folhapress

A possibilidade de um show do Guns N’ Roses no Espírito Santo promete animar os fãs de rock. Segundo informações exclusivas obtidas por HZ, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi sondado para receber a apresentação da lendária banda no dia 12 de abril de 2026.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que, em nota, declarou ter sido procurada para avaliar a viabilidade do evento nessa data. No entanto, o órgão destacou que ainda não houve solicitação oficial de reserva nem pagamento de aluguel do estádio, o que indica que as tratativas ainda estão em andamento.

“A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que foi sondada sobre a possibilidade de realização do show da banda Guns N' Roses no Estádio Estadual Kleber Andrade, para o dia 12/04/2026. Entretanto, ainda não houve nenhuma solicitação oficial para a reserva da data e o pagamento do aluguel do estádio”, diz o comunicado.

A realização do evento no Espírito Santo ainda não está confirmada, mas está em negociação e poderá ter um desfecho em breve.

Turnê mundial e vinda confirmada ao Brasil

Mesmo sem confirmação da apresentação capixaba, a vinda da banda ao país em abril de 2026 já está certa. O Guns N’ Roses será atração principal do festival Monsters of Rock, marcado para o dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo - evento que também contará com nomes históricos do rock mundial.

Formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, a banda norte-americana mantém uma legião fiel de fãs no Brasil, e qualquer rumor sobre novas datas rapidamente movimenta as redes. O grupo esteve por aqui recentemente, em outubro, quando reuniu cerca de 50 mil pessoas.

Expectativa e cautela

Embora o Espírito Santo ainda não tenha recebido uma confirmação oficial, a possibilidade de o Kleber Andrade entrar na rota da turnê reacende o sonho antigo dos fãs capixabas de ver o grupo de perto. Caso o show seja confirmado, será a primeira vez que o Guns N’ Roses se apresenta no Estado.

