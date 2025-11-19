Editorias do Site
De samba a corrida: veja o que fazer na semana da Consciência Negra no ES

Programações do feriado são totalmente gratuitas e estimulam reflexão e celebração

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:30

Corrida, programação cultural e rota em Conceição da Barra são opções para esta data Crédito: Andre Sobral / Prefeitura de Vitória, Divulgação / Flinc, Ramon Porto

A data de 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra, um momento estabelecido para celebrar a história de luta e resistência, e para lembrar a importância inestimável da população negra para a cultura, economia e sociedade brasileira.

A escolha do dia remete à morte de Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, que se tornou o maior símbolo de resistência contra a escravidão no país. É uma oportunidade única para aprofundarmos o debate sobre o racismo estrutural, a desigualdade social e a necessidade de promover a igualdade de oportunidades.

Mais que um dia para refletir, é possível ainda realizar atividades que estimulem a celebração. Pensando nisso, HZ separou um guia de sugestões que vai de exposições a corrida de rua. 

Corrida Zumbi dos Palmares

Com percurso de aproximadamente 7,5 km, a corrida Zumbi dos Palmares terá início na Casa do Cidadão, em Vitória, e termina no Museu Capixaba do Negro (Mucane), próximo ao Parque Moscoso. O percurso busca simbolizar a força, a resistência e a diversidade da cidade de Vitória.

Semana Afro Cultural de Cariacica

O Shopping Moxuara recebe, até dia 20, a I Semana Afro Cultural de Cariacica, um evento que propõe reflexão e celebra a diversidade cultural. A programação conta com palestras, apresentações artísticas, uma exposição feita por alunos de escolas públicas do município, desfile "Beleza Negra" e feira de arte com produtos artesanais.

Desfile da Realeza Africana - Negro Sou

No dia 22 de novembro, o Complexo Cultural e Esportivo do Palmital, em Linhares, recebe o Desfile da Realeza Africana - Negro Sou. Essa é a 7º edição do evento, que conta com oficina de culinária quilombola, intercâmbio afro com grupos artísticos e o tradicional desfile. A programação é toda gratuita.

Cinema

Para quem gosta de cinema, o Sesc Glória preparou uma programação especial (e gratuita) para o mês da Consciência Negra. De quarta a sábado, até dia 29 de novembro, será possível conferir o "Presenças Negras - Mostra de Cinema Afroatlântico". Há sessões às 12h, 14h30, 17h30, 18h30 e 19h.

Exposições

A exposição "E eu, mulher preta?", está instalada em Itapemirim até dia 26 de novembro, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Graúna, que fica na comunidade quilombola Graúna. Vale a pena conferir!

Além disso, a exposição "Línguas Africanas que fazem o Brasil", que conta com instalações, esculturas, videoinstalações, filmes e obras contemporâneas ainda não terminou. É possível visitá-la até 14 de dezembro, no Palácio Anchieta. A entrada é gratuita. 

Roteiro turístico

Conceição da Barra pode até ser um local conhecido pelo seu carnaval, mas também mistura praia, cultura e tradição. Por lá, é possível visitar comunidades quilombolas e conhecer o território, histórias de ancestralidade e um pouco sobre o manguezal, o rio e a maré. Aproveite ainda o Rio Cricaré, conheça as Mulheres de Fibra, que espalham tradição e técnicas ancestrais, e visite o Farol da Barra. Para saber mais, acesse a matéria completa de HZ.

Samba da Consciência Negra

A Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo (CT) vai promover, no dia 19 o Samba da Consciência Negra, na Escadaria da Piedade, no Centro de Vitória. O Grupo Sambando e a agremiação Unidos da Piedade estão confirmados no evento, que começa a partir das 18h e tem entrada gratuita. 

Parque Cultural Casa do Governador

Haverá uma ação inédita em parceria com o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). A visita mediada nos dois locais propõe um diálogo profundo entre as obras do parque e a exposição "Territórios Transplantados: a África que vive em nós", no museu. O percurso será conduzido pelo educador Valentim Faria e por Carla Osório. Começa às 15h e é gratuito! 

Já no dia 20, o Parque oferece uma oficina de criação de bonecas Abayomi, remetendo à tradição ancestral das mães que, nos navios negreiros, rasgavam retalhos de suas vestes para criar bonecas, levando senso de identidade para seus filhos. As inscrições são gratuitas e por ordem de chegada.

Festival Sesi Som

No dia 21, a Camerata Sesi apresenta o concerto "Soul Black", uma celebração vibrante da música negra com Fabriccio e Caju. O evento começa às 19h30, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e os ingressos podem ser adquiridos no sympla.

Mostra Cultural em Piúma

Com cortejo de congo, saraus, música, lançamento de livros e produções audiovisuais, Piúma celebrará o dia da Consciência Negra em grande estilo. O evento acontece das 17h às 23h, na Praça José dos Sanrosa Pedroza, no bairro Niterói, e a entrada é gratuita. 

