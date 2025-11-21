Leonel Ximenes
Justiça manda Vale manter transporte de trabalhadores de 5 municípios

Decisão do TST beneficia ferroviários que se deslocam diariamente de cidades mais distantes para trabalhar em Vitória

Vitória
Publicado em 21/11/2025 às 15h18
Portaria da Vale em Tubarão
Portaria da Vale em Tubarão. Crédito: Vale/Divulgação

Desta vez, a locomotiva dos trabalhadores mostrou mais força. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu uma liminar, pedida pelo Sindicato dos Ferroviários, e determinou que a Vale mantenha as linhas de ônibus fornecidas aos funcionários da empresa que moram em João Neiva, Aracruz, Ibiraçu, Fundão e Viana e trabalham em Vitória.

Na mesma decisão, proferida nesta terça-feira (18), o TST, segundo o presidente do Sindfer ES/MG, Wagner Xavier, estipulou uma multa diária, no valor de R$ 5 mil, caso a mineradora não cumpra a determinação judicial

Com a anulação da decisão anterior do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), favorável à mineradora, foi restabelecida a sentença que determina à Vale a manutenção do fornecimento das linhas de ônibus dos municípios afetados até que ocorra novo julgamento pelo TRT-ES.

POLÊMICA TEM MAIS DE UM ANO

A novela em torno do transporte fornecido pela Vale a cerca de 180 trabalhadores dos cinco municípios teve seu primeiro capítulo em abril de 2024, quando a mineradora comunicou aos seus empregados que, a partir do segundo semestre do ano passado, iria oferecer transporte apenas a quem mora em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, restrição que o Sindicato dos Ferroviários não aceitou.

A Vale ofereceu ajuda de custo, no valor de um salário e meio de cada funcionário, e em uma única vez, para que os ferroviários que moram em João Neiva, Aracruz, Ibiraçu, Fundão e Viana se mudem para a região da Grande Vitória.

O QUE DIZ A VALE

Em nota enviada à coluna, a assessoria da Vale informou que “a empresa continua estudando medidas para reduzir o tempo de deslocamento de seus empregados”.

Aguardemos os próximos capítulos.

