Como fica a situação de banco fundado no ES com a crise do Banco Master

A liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central preocupou clientes do Will Bank, banco digital com cerca de 10 milhões de clientes fundado no Espírito Santo em 2017, com o nome Meu Pag!, tendo como sócio majoritário Walter Piana, ex-sócio do Cartões Avista.



Ao menos por enquanto, os clientes podem ficar tranquilos: o Will não foi incluído na liquidação decretada pelo Banco Central nesta terça-feira (18) e continua autorizado a operar normalmente.

O Will Bank pertence ao conglomerado do Master, mas está registrado sob a licença do Banco Master Múltiplo, que não foi liquidado. O BC colocou o Master Múltiplo no Regime de Administração Especial Temporária (Raet), mecanismo que mantém as operações ativas enquanto a instituição é reestruturada.

Isso significa que investidores não precisam recorrer ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que só é acionado nos casos de intervenção ou liquidação extrajudicial.

O Will Bank, adquirido em 2024 pelo grupo Master, ainda fazia parte da estrutura da instituição, mas estava em finalização de negociações com a gestora Mubadala. Segundo a Folha de São Paulo, o Will Bank foi preservado devido ao interesse de investidores em adquirir o banco digital.

