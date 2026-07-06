Fundos imobiliários: por que investir sozinho pode ser perigoso

Os fundos que conseguiram bons resultados nesse período, por outro lado, em geral, o fizeram às custas de uma complexidade crescente: operações imobiliárias nem sempre transparentes, maior endividamento e pagamentos feitos por meio de troca de cotas. O retorno até veio, mas o cotista comum ficou perdido tentando acompanhar as decisões da gestão.





O cenário atual é de fundos maiores e mais consolidados, com mais flexibilidade para vender teses maduras e reinvestir em ativos promissores. Só que essa sofisticação tem um custo: ficou mais difícil para o investidor pessoa física entender o produto e escolher bons fundos. Muitos ainda se guiam apenas pelo dividendo mensal pago, um erro relevante, já que essa distribuição é volátil e pode esconder riscos e obrigações futuras capazes de comprometer o rendimento à frente.





Ainda há bons fundos e boas oportunidades na classe, mas saber identificá-los está longe de ser um exercício trivial. Tentar navegar sozinho nesse mercado, na expectativa de retornos expressivos, é hoje um exercício arriscado. Antes de investir com base apenas no dividend yield, vale entender a estratégia por trás do fundo, a qualidade da gestão e de seus ativos, seu nível de endividamento e a sustentabilidade dos rendimentos. Não abra mão de buscar orientação adequada para construção do seu portfólio e para evitar cair em enrascadas, que, a cada dia, se mostram mais comuns no mundo dos FIIs.