Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?

Quem, alguns meses atrás, imaginaria o dólar voltando a negociar próximo ou até abaixo dos R$ 5? Ainda está presente na lembrança de todos a moeda americana negociando acima de R$ 6; o tema dominante na época era outro. Falava-se com frequência em dolarizar o patrimônio, proteger-se do Brasil e buscar segurança no exterior. Hoje, esse discurso praticamente desapareceu.

Isso não é novidade no mercado financeiro. Narrativas mudam rápido, muitas vezes depois que o movimento já aconteceu.

Dólar em queda: moeda era negociada acima de R$ 6 há algum tempo e, agora, chega a R$ 5 Crédito: Baris-Ozer / Getty Images/iStockphoto

O comportamento recente do dólar reforça uma característica importante do mercado: a dificuldade de previsão. A moeda americana vinha forte nos últimos anos, sustentada principalmente por um ambiente global favorável aos Estados Unidos. Juros elevados, crescimento econômico resiliente e forte entrada de capital mantiveram o dólar valorizado no mundo todo – era o Excepcionalismo Americano.

Com Donald Trump, esse cenário começou a mudar. Parte desse fluxo passou a buscar diversificação, abrindo espaço para mercados emergentes. O Brasil, mais uma vez, entrou nesse radar. Não por ter resolvido todos os seus problemas, mas por oferecer algo que poucos países conseguem hoje: juros reais elevados.

Historicamente, juros altos no Brasil funcionam como um freio para o dólar. Somos um dos maiores exportadores de juros do mundo. O investidor estrangeiro olha para esse diferencial e aloca capital aqui em busca de retorno. Esse movimento fortalece o real e pressiona o dólar para baixo.

Além disso, fatores novos surgiram e alteraram a dinâmica recente. A escalada do conflito no Oriente Médio trouxe volatilidade global, mas ao mesmo tempo favoreceu países produtores de petróleo. O Brasil se encaixa perfeitamente nesse contexto. Produz uma commodity estratégica, está distante do conflito e mantém uma posição neutra no cenário geopolítico.

Esse conjunto de fatores ajuda a explicar a fraqueza recente do dólar. Mas é importante ressaltar: movimentos como esse raramente têm uma única causa. São resultado de múltiplas forças atuando ao mesmo tempo.

O que chama mais atenção, no entanto, é o comportamento do investidor. Quando o dólar estava acima de R$ 6, a sensação era de que subiria indefinidamente. Agora, com a queda, o tema praticamente saiu das conversas. O investidor, mais uma vez, reage ao movimento em vez de se antecipar a ele.

Isso não me espanta. Já vimos esse filme diversas vezes.

A principal lição permanece a mesma. O mercado é dinâmico, imprevisível e frequentemente surpreende. Tentar prever o próximo movimento do dólar pode parecer tentador, mas raramente é uma estratégia eficiente. Faz mais sentido aceitar essa realidade e construir uma carteira equilibrada, capaz de atravessar diferentes cenários. Porque, no fim das contas, o que muda não é apenas o preço do dólar, mas a narrativa que o acompanha.