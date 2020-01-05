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Final feliz

Palmas ajudam criança perdida na Praia da Costa a encontrar pais

Ação aconteceu no último sábado (04), por volta das 15 horas, em Vila Velha, e foi filmada por banhistas

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 16:01
Durante a tarde do último sábado (04), um menino com idade entre 3 e 5 anos estava perdida na Praia da Costa, em Vila Velha. Vendo a situação, alguns banhistas começaram a bater palmas e o ato foi reproduzido ao longo da praia (como mostra o vídeo acima) até a criança se reencontrar com os pais.
O profissional de marketing Marcelo Cunha Barros, que compartilhou os vídeos com A Gazeta, contou que por volta das 15 horas do último sábado alguns banhistas começaram a bater palmas e, como já havia visto na internet algo parecido, soube que se tratava de uma ação para ajudar a localizar pais de crianças que estavam perdidas. 

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"Veio um cara andando, no sentido de Itapuã para Praia da Costa e batendo palmas, com uma criança nas costas. E todo mundo começou a bater palmas para chamar a atenção dos pais. Depois de alguns minutos achamos que tinham encontrado os responsáveis pelo menino, mas percebemos que não. Então, todo mundo voltou a bater palmas, e elas se intensificaram. Os pais estavam após a Construtora Canal, à direita", relatou Barros.
Neste segundo vídeo (logo acima) é possível ver o momento em que o menino,  ainda nas costas de um banhista, encontra com a mãe. Ela sai correndo em direção a criança e a abraça. 
"Eu já tinha visto este tipo de corrente na internet, mas nunca experimentado.  Você percebe que ações como esta  realmente tem uma eficácia muito grande, principalmente se as pessoas colaboram. Perder um filho  na praia deve ser uma coisa apavorante. Mas no final foi deu tudo certo", conta Marcelo.

PORQUE BATEM PALMAS QUANDO UMA CRIANÇA SE PERDE?

É uma estratégia muito utilizada nas praias da Argentina e em algumas brasileiras. Ela sugere que ao encontrar uma criança perdida a pessoa a coloque nos ombros, e os demais banhistas batam palmas para chamar a atenção dos responsáveis.
Salva vidas monitorando praia em Vila Velha Crédito: PMV/Divulgação

PULSEIRA TAMBÉM PODE AJUDAR

Por segurança uma pulseirinha pode ser usada com nome e telefone dos pais. O material pode ser encontrado em papelarias. Em algumas praias o material é oferecido pelos guarda-vidas.

ORIENTAÇÃO PARA AS  CRIANÇAS É FUNDAMENTAL

Os pequenos devem ser orientados a procurar um guarda-vidas, caso se percam. E a pessoa que encontrar uma criança, igualmente, deve procurar um posto de guarda-vidas. Caso a praia não possua, a recomendação é levar a um quiosque e fazer contato com a Guarda Municipal ou Polícia Militar.

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