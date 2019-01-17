As praias queridinhas das personalidades capixabas

O verão chega acompanhado de manhãs ao ar livre, esportes, e muitos dias na beira das praias capixabas, que são variadas, lindas, e cada uma com sua beleza especial. Elas encantam todo mundo, inclusive famosos como a modelo Candice Swanepoel, que é frequentadora assídua da Praia da Curva da Jurema, em Vitória.

Inspirados na angel, fomos atrás de personalidades que fazem sucesso por aqui, e que contaram quais são suas praias favoritas.

Neymara Carvalho

A atleta Neymara Carvalho frequenta há 42 anos a praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, que segundo ela, é ótima para praticar e evoluir no surf, por conta das boas ondas.

“Essa praia é minha preferida por muitas razões, como a beleza, as ondas, a vista de Vila Velha e Vitória do alto do Morro da Concha, e também as tradições como a puxada de rede, a prancha fincada no Canto do Barrão em homenagem ao Gordinho Bororó, e os picos de surf”, disse Neymara.

Cleuza Costa

A chef Cleuza Costa declarou seu amor pela Praia da Costa, em Vila Velha, que além de ser no “quintal de casa” para ela, possui desde um mar tranquilo ao mais agitado em seus diferentes pontos. Cleuza frequenta o local há 23 anos, e sempre opta por uma caminhada na areia e um mergulho na Curva da Sereia. “Eu amo praia, mas também gosto de aproveitar o sol, e ali na orla tem vários pontos de quiosque supergostosos, inclusive para quem quer algo mais badalado, que é o posto 9. Indico a praia para todos, e sempre levo meus amigos”, disse a chef.

Liza Gomes

A atriz Liza Gomes, que está interpretando a diarista Lucilene na novela “O sétimo Guardião”, da TV Globo, escolheu as praias da Bacutia e Peracanga, do balneário de Guarapari, como as suas favoritas.

Há três anos frequentando o local, Liza conta que gosta de banho de mar mas também adora caminhar pelas areias das praias no fim da tarde. “As praias são limpas, ondas tranquilas e não ficam muito lotadas. Vou na parte da manhã ou final da tarde, aproveito para caminhar, tomar um bom banho de mar e estar com meus amigos”, declarou.

Alemão do forró

O cantor Alemão do forró se encantou por Pontal do Ipiranga, em Linhares, ainda quando criança, quando frequentava a praia com a família, e hoje o local é seu refúgio nos momentos de folga.

“A praia fica a 50 Km de Linhares, e meus pais e avós já tinham casa lá, então era o destino certo de toda família. O lugar atrai pela tranquilidade e belezas naturais. Adoro curtir uns dias por lá enquanto estou de folga, e também indico para todos os amigos”.

André Prando