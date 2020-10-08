Bar de 43 anos que fechou na Praia da Costa será reaberto

No final da tarde desta quinta o bar foi reaberto para teste Crédito: Marcos Lobo

Fechado no começo da pandemia depois de 43 anos funcionando regularmente, o BarZito, na Praia da Costa , será reaberto oficialmente para o público neste sábado (10), a partir das 10h, agora sob nova direção. Quem assumiu o tradicional point dos boêmios vila-velhenses é o empresário Marcos Lobo, dono do Ibiza na Curva da Jurema. No final da tarde desta quinta (9), o bar foi reaberto para teste.

Nesta sexta (9), o boteco vai receber Zito, o antigo proprietário, e seus amigos mais frequentes do bar. Segundo Marcos Lobo, o nome e a fachada do estabelecimento vão continuar, incluindo algumas delícias que fizeram a fama da casa, como os pastéis fritos.

O fechamento do bar, como mostrou a coluna em junho passado, foi uma decisão muito difícil para o seu Washington Paiva, de 78 anos, o então proprietário do estabelecimento. Seu Zito, como é mais conhecido, na realidade começou com o Barzito em 1967, há 53 anos, na cidade Mutum, no interior de Minas. “Meu pai já pensava na aposentadoria e a pandemia acelerou o processo. Ela não queria parar, mas foi parado”, resume Fábio Paiva, filho do seu Zito e chef da cozinha do bar.

O Barzito sempre foi um botequim à moda antiga. Além da cerveja gelada e das batidinhas deliciosas, um dos carros-chefe da casa é o pastel conhecido como “delicinha”, nome dado pelos próprios frequentadores ao salgado com recheio de carne, queijo ou camarão.

Mas haverá algumas mudanças. De segunda a sexta, será servido almoço executivo, visando ao público que trabalha no entorno. E no sábado, uma feijoada. O horário de funcionamento da casa será sempre de 10h à meia-noite.

“Neste início queremos conhecer o perfil dos frequentadores do BarZito para pode oferecer um serviço de qualidade a todos”, diz Marcos, que está recebendo uma assessoria informal do antigo dono do bar. Hoje mesmo (8), segundo o novo controlador, Zito esteve na cozinha do estabelecimento para fritar uns bolinhos de carne.