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Leonel Ximenes

Bar de 43 anos que fechou na Praia da Costa será reaberto

BarZito, que fechou durante a pandemia, reabre as portas oficialmente neste sábado, para o público, sob nova direção

Públicado em 

08 out 2020 às 17:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No final da tarde desta quinta o bar foi reaberto para teste
No final da tarde desta quinta o bar foi reaberto para teste Crédito: Marcos Lobo
Fechado no começo da pandemia depois de 43 anos funcionando regularmente, o BarZito, na Praia da Costa, será reaberto oficialmente para o público neste sábado (10), a partir das 10h, agora sob nova direção. Quem assumiu o tradicional point dos boêmios vila-velhenses é o empresário Marcos Lobo, dono do Ibiza na Curva da Jurema. No final da tarde desta quinta (9), o bar foi reaberto para teste.
Nesta sexta (9), o boteco vai receber Zito, o antigo proprietário, e seus amigos mais frequentes do bar. Segundo Marcos Lobo, o nome e a fachada do estabelecimento vão continuar, incluindo algumas delícias que fizeram a fama da casa, como os pastéis fritos.
O fechamento do bar, como mostrou a coluna em junho passado, foi uma decisão muito difícil para o seu Washington Paiva, de 78 anos, o então proprietário do estabelecimento. Seu Zito, como é mais conhecido, na realidade começou com o Barzito em 1967, há 53 anos, na cidade Mutum, no interior de Minas. “Meu pai já pensava na aposentadoria e a pandemia acelerou o processo. Ela não queria parar, mas foi parado”, resume Fábio Paiva, filho do seu Zito e chef da cozinha do bar.
O Barzito sempre foi um botequim à moda antiga. Além da cerveja gelada e das batidinhas deliciosas, um dos carros-chefe da casa é o pastel conhecido como “delicinha”, nome dado pelos próprios frequentadores ao salgado com recheio de carne, queijo ou camarão.

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Mas haverá algumas mudanças. De segunda a sexta, será servido almoço executivo, visando ao público que trabalha no entorno. E no sábado, uma feijoada. O horário de funcionamento da casa será sempre de 10h à meia-noite.
“Neste início queremos conhecer o perfil dos frequentadores do BarZito para pode oferecer um serviço de qualidade a todos”, diz Marcos, que está recebendo uma assessoria informal do antigo dono do bar. Hoje mesmo (8), segundo o novo controlador, Zito esteve na cozinha do estabelecimento para fritar uns bolinhos de carne.
Neste início também não haverá música ao vivo, mas brevemente Marcos Lobo pretende abrir a casa para apresentações musicais. Entretanto, na festa de boas-vindas aos convidados de Zito, nesta sexta, haverá música ao vivo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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