Entenda como o Aeroporto de Vitória conseguiu ser o mais pontual do país

Aeroporto de Vitória foi classificado como mais pontual do país Crédito: Caroline Freitas

Chegar ao aeroporto e descobrir que o voo está atrasado é uma reclamação recorrente dos consumidores que utilizam o transporte aéreo. Mas o Aeroporto de Vitória conseguiu se destacar justamente pelo contrário, tendo sido reconhecido como o mais pontual do país.

O levantamento, feito pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), apontou que pelo menos oito em cada vez voos (81,69%) que passaram pelo aeroporto da Capital em 2022 pousaram ou decolaram em um tempo inferior a 15 minutos do horário programado pelas companhias aéreas.

O desempenho, inclusive, rendeu ao aeroporto, administrado pela Zurich Airport Brasil, um troféu pela pontualidade no prêmio “Aviação + Brasil 2023”, promovido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), conforme destacou o gerente do Aeroporto de Vitória, Fernando Castro, que atribuiu o resultado a uma série de fatores.

Um deles, observou, é a infraestrutura e os investimentos constantes em tecnologia, que visam facilitar processos, beneficiando não apenas os passageiros, mas a própria dinâmica de funcionamento do local.

Além disso, a pontualidade acaba contribuindo para a redução de custos operacionais, uma vez que, se os voos saírem no horário previsto, há menor gasto de combustível e menor desgaste das aeronaves, por exemplo.

“A gente investiu em tecnologias que, além de trazer uma experiência melhor para o passageiro, também ajudam na eficiência operacional. Algumas delas são tecnologias pioneiras no Brasil. Temos, por exemplo, o embarque por telas (voltado aos voos específicos), em que o passageiro tem um acompanhamento em tempo real de todo o processo de embarque e não fica suscetível somente aos anúncios sonoros.”

Em paralelo, Castro explicou que o aeroporto desenvolveu um sistema simples, em que o passageiro pode ter acesso a todas as informações ligadas ao status do voo, inclusive mudanças de portão e outros detalhes referentes ao embarque, por meio de notificações no WhatsApp.

Para recebê-las, basta escanear o QR Code disponibilizado em vários locais do terminal e preencher as informações solicitadas. O processo, ele explica, leva menos de um minuto.

Aeroporto de Vitória foi reconhecido como o mais pontual do Brasil

“O passageiro fica tranquilo, confortável, mas tem acesso a essa informação. Muitas vezes, isso acaba sendo um desafio em aeroportos afora. O passageiro fica perdido, não sabe qual o portão (de embarque) muda, por exemplo.”

A tecnologia, ele explicou, foi desenvolvida internamente pela Zurich e implementada também no aeroporto de Florianópolis (Santa Catarina), gerido pela companhia suíça. Mas, além dos investimentos, ele reforça que a integração entre os diferentes times envolvidos na operação aérea contribui fortemente para a pontualidade dos voos.

Há equipes destinadas, exclusivamente, ao monitoramento dos voos, que passa pela torre de controle, em que os aviões que entram ou saem dos entornos do aeroporto são acompanhados de perto por uma equipe vinculada à NAV Brasil — estatal que presta serviços de navegação aérea —, mas que começa bem antes, passando, por exemplo, pelo centro de coordenação aeroportuária (CCA).