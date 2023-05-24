Mau tempo faz dois aviões arremeterem no Aeroporto de Vitória

Nova fachada do Aeroporto de Vitória, sob a administração da Zurich Crédito: Divulgação

Dois voos não conseguiram pousar na noite de terça-feira (23), no Aeroporto de Vitória , devido a condições climáticas adversas e atrasou a chegada dos passageiros à Capital.

Uma das aeronaves pertence à Latam Airlines Brasil. A companhia informou que o voo LA3648, de Congonhas (SP), arremeteu e alternou para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pousando normalmente às 23h38. Após melhorias nas condições climáticas, a aeronave retornou para Vitória e pousou em completa segurança às 2h29.

A Latam ressaltou que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação. Por fim, reiterou que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos.

Já a Azul destacou que o voo AD4412, que partiu de Belo Horizonte (MG), também precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de destino, em procedimento padrão e previsto na aviação.

A razão, segundo a Azul, também foi a condição climática adversa. A aeronave alternou o voo para a capital mineira, reabasteceu e seguiu novamente para Vitória, onde pousou em segurança e o desembarque dos Clientes aconteceu normalmente.

A empresa afirmou que lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e reforça que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.