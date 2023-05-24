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Condições climáticas

Mau tempo faz dois aviões arremeterem no Aeroporto de Vitória

Condição climática afetou o pouso de aeronaves no aeroporto da Capital na noite de terça-feira (23) e dois aviões tiveram que arremeter, atrasando a chegada dos passageiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mai 2023 às 12:39

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 12:39

Nova fachada do Aeroporto de Vitória, sob a administração da Zurich
Nova fachada do Aeroporto de Vitória, sob a administração da Zurich Crédito: Divulgação
Dois voos não conseguiram pousar na noite de terça-feira (23), no Aeroporto de Vitória, devido a condições climáticas adversas e atrasou a chegada dos passageiros à Capital.
Uma das aeronaves pertence à Latam Airlines Brasil. A companhia informou que o voo LA3648, de Congonhas (SP), arremeteu e alternou para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pousando normalmente às 23h38. Após melhorias nas condições climáticas, a aeronave retornou para Vitória e pousou em completa segurança às 2h29.
A Latam ressaltou que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação. Por fim, reiterou que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos.
Já a Azul destacou que o voo AD4412, que partiu de Belo Horizonte (MG), também precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de destino, em procedimento padrão e previsto na aviação.
A razão, segundo a Azul, também foi a condição climática adversa. A aeronave alternou o voo para a capital mineira, reabasteceu e seguiu novamente para Vitória, onde pousou em segurança e o desembarque dos Clientes aconteceu normalmente.
A empresa afirmou que lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e reforça que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.
A reportagem de A Gazeta procurou a Zurich Airport, responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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