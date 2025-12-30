Home
Reunião de conselho de saúde tem acusações de injúria racial e homofobia em Colatina

Conselheira afirma que sofreu racismo por parte do secretário; ele nega as acusações e diz ter sido vítima de homofobia

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:48

Expedição de A Gazeta ao Rio Doce em 2025, ano que marca os 10 anos da Tragédia de Mariana
Reunião do Conselho de Saúde de Colatina foi parar na delegacia, após supostos ataques racistas e homofóbicos Crédito: Fernando Madeira

Uma reunião do Conselho Municipal de Saúde de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ocorrida no último dia 23, terminou com acusações de injúria racial e de homofobia entre o secretário municipal de Saúde e uma conselheira. O encontro havia sido marcado para tratar de um possível bloqueio de até R$ 239 milhões em recursos em verbas federais e estaduais, o que pode comprometer serviços essenciais na cidade, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e unidades de pronto atendimento.

Após a reunião, uma das integrantes do conselho, Marilia Cruzio Avelino, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Colatina, alegando que, durante o encontro, afirmou que iria ao banheiro e "tomar ar", momento no qual o secretário municipal de Saúde, Raul Amicci, teria respondido: "Vai mesmo, que está fedendo".

Ao registrar o boletim de ocorrência, a conselheira afirmou que "se sentiu suja, discriminada e envergonhada" diante dos demais conselheiros. "Fiquei pensando como eu voltaria para aquele auditório depois da fala do secretário, que foi racista, preconceituoso e machista."

Procurado por A Gazeta, o secretário negou que tenha cometido racismo e disse que a reunião estava com os ânimos acalorados, com pouco espaço para o entendimento.

"O que disse foi 'Vai mesmo, que está fedendo', mas era em referência à situação, ao cenário de pouco diálogo e compreensão ali. Quis dizer que a situação estava fedendo, ruim. Não houve qualquer menção à pessoa dela, nem à raça, nada assim. Tanto que, na mesma hora, eu reiterei isso aos demais conselheiros, que permaneceram na reunião após a saída dela. A reunião foi toda gravada. Não compactuo com atitudes discriminatórias e repudio racismo", declarou Raul Amicci.

Secretário alega que sofreu homofobia

O secretário também foi à delegacia registrar boletim de ocorrência, mas por homofobia. Segundo ele, ao sair da reunião, a conselheira teria proferido insultos de cunho homofóbico.

"A conselheira disse pelos corredores, em voz alta, diversos insultos contra mim, coisas que três pessoas ouviram e presenciaram. Comentários homofóbicos, como 'aqui não é lugar de bicha' e 'isso que dá colocar gay para ser secretário'. Não é a primeira vez que sou alvo de comentários assim, mas, desta vez, a situação saiu muito da normalidade. O que está em jogo não é apenas minha imagem e minha honra, mas o funcionamento dos serviços de saúde de Colatina", manifestou.

Questionada pela reportagem se teria feito essas ofensas, a conselheira negou. "Em nenhum momento proferi palavras que ferem a integridade humana. Até porque não condiz com a minha fé e com a minha militância de vida. Minha assessoria está ciente de todos os fatos e confiamos na Justiça", declarou.

Bloqueio de recursos do SUS

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ajuizou uma ação civil pública contra o município de Colatina e membros do Conselho Municipal de Saúde, denunciando uma possível paralisia institucional que ameaça a continuidade dos serviços de saúde pública local.

Segundo o órgão ministerial, o conselho teria se omitido de forma consciente na tarefa de deliberar sobre a prestação de contas de recursos da saúde referentes ao 2º e 3º quadrimestres de 2024, além do Relatório Anual de Gestão (RAG). Essa inércia impede a validação de dados no sistema DigiSUS, o que gera risco de bloqueio de mais de R$ 239 milhões em repasses federais e estaduais, necessários para a manutenção do Samu, hospitais filantrópicos e programas de vacinação.

Diante do perigo de colapso financeiro, o juiz deferiu, em 19 de dezembro, o pedido de tutela de urgência, determinando que o secretário de Saúde convocasse, no prazo de 10 dias úteis, uma reunião extraordinária com pauta exclusiva para a deliberação dos relatórios atrasados. A decisão obriga os conselheiros a cumprirem seu papel institucional, emitindo pareceres motivados para que o município possa regularizar imediatamente as informações no sistema DigiSUS. 

Foi estabelecida uma multa diária de R$ 100 mil, a incidir pessoalmente sobre cada conselheiro e sobre o secretário de Saúde em caso de novo descumprimento. Caso a paralisia persista, o prefeito de Colatina está autorizado a declarar a vacância dos cargos dos conselheiros omissos e proceder à recomposição imediata do órgão.

Além das multas, as autoridades foram advertidas de que a resistência à ordem judicial pode resultar em responsabilização por crimes de prevaricação e desobediência, além de atos de improbidade administrativa.

Sobre isso, o secretário afirmou que já havia apresentado o relatório anual de gestão mais de uma vez, inclusive na Câmara Municipal, e que as falhas apontadas pelo MPES se deram porque o conselho não emitiu o parecer técnico no DigiSUS, apesar das apresentações terem sido feitas dentro do prazo. 

"Agora, com a decisão da Justiça, sanamos essa questão. Tudo o que estava pendente foi aprovado. Mas, durante a reunião, nem a presidente do Conselho reconhecia o sistema do DigiSUS, como se nunca tivesse tido contato com a plataforma. Eu mostrava os dados que estavam ali, e ela os tratava como se fossem relatórios alheios. Por fim, cumprimos as aprovações, mas a ata da reunião será encaminhada para que a Justiça, após o recesso, analise o afastamento liminar desses conselheiros por incapacidade funcional. É notório que colocaram em risco a saúde de Colatina por uma ação política", manifestou.

Sindicato se manifesta

Em nota publicada nas redes sociais, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colatina (SISPMC) repudiou o que classificou como "ato de racismo cometido pelo secretário municipal de Colatina" contra a servidora integrante do conselho.

"É inadmissível que isso aconteça! Racismo é crime e não pode ser naturalizado, normalizado ou ignorado, ele fere a dignidade, reforça desigualdades históricas e fragiliza a democracia. O sindicato também manifesta seu apoio à servidora e espera que as autoridades competentes tomem as devidas providências", diz a nota

Mulheres negras fazem abaixo-assinado contra secretário

Entidades, coletivos e políticas capixabas, como a deputada federal Jack Rocha (PT), a deputada estadual Camila Valadão (Psol) e a vereadora Ana Paula Rocha (Psol), assinaram uma nota de repúdio à fala do secretário, classificando-a como racismo.

"As organizações, entidades e movimentos abaixo-assinados vêm a público denunciar e repudiar, com indignação, a violência racista cometida pelo secretário municipal de Saúde de Colatina durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, ao afirmar que uma conselheira, mulher negra e servidora pública, 'estava fedendo'", diz a nota.

"Não se trata de um 'comentário infeliz'. Trata-se de racismo. Trata-se de violência. Trata-se da reprodução explícita de estigmas racistas que historicamente desumanizam mulheres negras, atacam seus corpos, tentam constrangê-las publicamente e buscam expulsá-las dos espaços de poder, decisão e controle social", manifestam as entidades no texto.

