4 passos para sair de devedor e virar investidor

Que tal sair de devedor e passar para o status de investidor? Se isso parece uma transformação difícil e demorada, então veja algumas dicas para ajudar nesse processo. Com disciplina, organização das finanças pessoais e mudança de hábitos de consumo é possível não apenas aliviar o aperto no bolso como fazer o dinheiro render para poder aplicá-lo. Confira no vídeo.