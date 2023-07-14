Receita de minestrone é ideal para se aquecer no frio

Sopa clássica italiana leva uma grande variedade de legumes e na sugestão de HZ inclui macarrão tipo penne e cubos de carne
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 13:08

Receita de minestrone
Minestrone, ou minestra, é uma sopa italiana perfeita para o inverno  Crédito: Puro Sabor/Divulgação
Muitos capixabas têm sangue italiano nas veias, logo, adoram comer minestrone no frio.
Também conhecida como minestra, essa sopa típica da Itália é feita com uma grande variedade de legumes e, quase sempre, macarrão.
Os ingredientes mais usados na receita são tomate, feijão, cebola, cenoura, aipo e batata. Confira abaixo uma versão simples e saborosa para fazer em casa quando a temperatura cair.  

MINESTRONE

INGREDIENTES: 
  • 3 colheres (sopa) de margarina ou manteiga
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 300g de carne bovina (chã de dentro ou alcatra) cortada em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 batata cortada em cubos
  • 1 xicara de vagem cortada em pedaços
  • 1 litro de caldo de carne
  • 2 xícaras (chá) de macarrão do tipo penne com ovos
  • 1 lata de feijão em conserva ou 280g de feijão caseiro cozido e temperado
COMO FAZER:
  1. Em uma panela, aqueça a margarina e doure a cebola.
  2. Acrescente a carne e refogue por alguns minutos, mexendo sempre.
  3. Adicione a cenoura, a batata e a vagem, e, aos poucos, o caldo de carne fervente. Abaixe o fogo e deixe cozinhar até a carne e os legumes ficarem macios.
  4. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. 
  5. Misture o feijão e sirva em seguida.
Fonte: Puro Sabor. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

