Receita de minestrone é ideal para se aquecer no frio

Muitos capixabas têm sangue italiano nas veias, logo, adoram comer minestrone no frio.
Também conhecida como minestra, essa sopa típica da Itália é feita com uma grande variedade de legumes e, quase sempre, macarrão.
Os ingredientes mais usados na receita são tomate, feijão, cebola, cenoura, aipo e batata. Confira abaixo uma versão simples e saborosa para fazer em casa quando a temperatura cair.
MINESTRONE
INGREDIENTES:
- 3 colheres (sopa) de margarina ou manteiga
- 1 cebola cortada em cubos
- 300g de carne bovina (chã de dentro ou alcatra) cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 batata cortada em cubos
- 1 xicara de vagem cortada em pedaços
- 1 litro de caldo de carne
- 2 xícaras (chá) de macarrão do tipo penne com ovos
- 1 lata de feijão em conserva ou 280g de feijão caseiro cozido e temperado
COMO FAZER:
- Em uma panela, aqueça a margarina e doure a cebola.
- Acrescente a carne e refogue por alguns minutos, mexendo sempre.
- Adicione a cenoura, a batata e a vagem, e, aos poucos, o caldo de carne fervente. Abaixe o fogo e deixe cozinhar até a carne e os legumes ficarem macios.
- Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente.
- Misture o feijão e sirva em seguida.
Fonte: Puro Sabor.