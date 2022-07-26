Dia dos Avós: descubra como são os seus a partir do seu Mapa Astral Crédito: Personare

O Dia dos Avós, comemorado neste 26 de julho, é uma data em que a gente pensa, mais ainda, na importância desses personagens na nossa vida. E eles são essenciais, mesmo que você não se lembre deles ou não tenha convivido muito. A Astrologia, com suas Casas e Planetas, te ajuda a entender como é a sua família, inclusive os seus avós!

Por exemplo, Mercúrio faz referência aos irmãos. Já Sol e Marte estão associados ao pai, enquanto Lua e Vênus, à mãe – as Casas 4 e 10 também se relacionam aos pais. E tem até um planeta que costuma representar a influência dos avós de cada Signo sobre a pessoa: Saturno.

Outro detalhe importante: cada avó ou avô pode ter expressado os atributos do Signo de seu Saturno em um nível diferente. Um mais positivamente, outro com mais dificuldades. Portanto, tenha em mente essa diferenciação na hora de ler sobre o que pode ter sido transmitido por cada um para você.

Se pensar especificamente em um avó ou avô ao fazer a leitura fica mais fácil de perceber a contribuição de cada um nessa herança saturnina. Além de expressar e desenvolver estes atributos na sua própria vida.

Os avós de cada signo

Como na figura abaixo, onde ele aparece em Capricórnio:

Saturno está ligado diretamente aos avós Crédito: Personare

Agora que você já sabe, veja a seguir a interpretação de Saturno em cada Signo e descubra como são os avós de cada signo, como você percebeu seus avós e qual o impacto disso na sua vida.

SATURNO EM ÁRIES

Um de seus avós foi pioneiro, líder e criou algo do zero. Ou um deles sentiu muita dificuldade de se tornar independente e de contar com seus próprios recursos pessoais. O que faltava era a autoconfiança: tinha muito medo de arriscar, de ousar, de tomar decisões.

Provavelmente, um de seus avós se comportava de uma maneira muito agressiva, direta, competitiva, querendo ser o melhor, o primeiro, o vencedor. Podia até mesmo ser muito combativo ou mesmo violento. Ou o oposto, vendo um de seus avós sendo passivo, sem iniciativa, sem disposição, com baixa vitalidade.

Algum deles deve ter agido com muita coragem, sabendo se autoafirmar com sinceridade, autenticidade e assertividade.

O foco é alcançar cada vez um nível maior de autonomia, pioneirismo ou liderança.

SATURNO EM TOURO

Uma das marcas de um de seus avós pode ter sido a preocupação com o dinheiro, tal como o medo de perder a estabilidade, de não ter o que comer, da falta.

Ou um comportamento desregrado em termos financeiros – gastos excessivos e má administração das economias da família, por exemplo. Um deles pode ter sido muito hábil em administrar as finanças e foi construindo negócios gradualmente, alcançando riqueza.

Talvez uma avó era muito vaidosa e gostava excessivamente de se embelezar, vestir-se bem; e a outra avó não dava a mínima para a aparência e a estética. Ou ambas lidavam sabiamente com a saúde, cuidando do corpo, se alimentando bem, fazendo atividades físicas com disciplina.

É possível que a ligação com a natureza seja um traço forte, como um estilo de vida no sítio, em chácara ou fazenda com gosto por plantar e cuidar da horta. Por outro lado, um de seus avós pode ter uma pegada bem urbana e detestar o mato.

SATURNO EM GÊMEOS

Provavelmente, um dos avós tinha grande habilidade com as palavras, seja escrevendo, discursando ou na atuação com comércio. Ou um deles quase não falava, tinha questões de dicção e dificuldades para expor suas ideias e opiniões.

Talvez um dos avós fosse mais limitado intelectualmente apresentando problemas de aprendizado que repercutiram no atraso da alfabetização ou mesmo na impossibilidade de fazer algum curso e se formar.

Outra possibilidade é um de seus avós ter uma inteligência acima da média, sendo um leitor voraz e excelente argumentador – mostrando habilidade para brincar com as palavras ao contar histórias.

Outro cenário possível é uma divergência com irmãos (seus tios avós), o que pode ter resultado numa divisão familiar. Ou havia ainda uma união, amizade e companheirismo marcante na relação entre os irmãos de um ou de alguns de seus avós.

Provavelmente, um deles tinha dificuldade de locomoção ou quanto a dirigir. Por outro lado, um avô ou avó podia se destacar justamente por conhecer vários lugares e conduzir automóveis – fazendo carreira em áreas como transporte, jornalismo, locução ou outras que demandam o uso das mãos ou da voz.

SATURNO EM CÂNCER

Você provavelmente viu as suas avós materna e paterna terem um papel de destaque na família, seja por comandarem e administrarem as questões familiares ou por terem sido reprimidas, subjugadas e feridas.

Talvez um de seus avós tenha tido muitas dificuldades de sustentar a família ou fugiu dessa responsabilidade. Outro pode ter cuidado de muitos filhos (seus tios), com uma família gigante que demandava enorme esforço para criar e sustentar tantas pessoas.

Você também pode ter tido avós que eram notoriamente muito sensíveis, choravam facilmente ou eram protetores e afetuosos.

Por outro lado, um de seus avós deve ter sido avesso à expressão das emoções, sendo bastante fechado, reservado e distante emocionalmente.

Outro ponto importante é também saber tanto dar quanto receber colo, proteção e segurança. Além, claro, de ser capaz de constituir ou sustentar a família, a casa própria e formar um lar.

SATURNO EM LEÃO

Pode ser que um de seus avós fosse artista ou tivesse o talento de cantar e tocar algum instrumento musical. Ou um deles acabou não desenvolvendo o dom artístico por conta das necessidades materiais e financeiras.

Outra possibilidade é um de seus avós apresentar timidez crônica, com uma forte insegurança, evitando se expor. Algum deles pode ter sido carente por atenção e fazia de tudo para conseguir ser o centro.

E mais: outro cenário possível é um de seus avós lidar muito bem com as crianças, e outro se sentir desconfortável com os pequenos.

Sua capacidade de liderar, inspirar, motivar e se autoafirmar. Além disso, desfrutar o prazer, o lazer e as crianças sem culpa, com alegria e responsabilidade.

SATURNO EM VIRGEM

Um de seus avós pode ter sido muito preocupado com a saúde, seja em excesso (com um certo grau de hipocondria) ou até mesmo atuando como profissional da área.

Talvez um de seus avós foi o oposto, ou seja, gostava de extrapolar, sem cuidar do corpo, com uma rotina completamente caótica ou mesmo com uma doença crônica.

Provavelmente, um deles era muito crítico ou cobrava rigidamente um comportamento perfeito de seus pais e de seus tios (e, se bobear, dos netos). Já outro avô ou avó pode ter sido uma pessoa bastante prestativa, que amava servir e ajudar as pessoas.

Um deles possivelmente era especialista em um ofício que demandava habilidade artesanal ou manual, como para usar com competência algum instrumento ou ferramenta.

Outro caminho é desenvolver o talento de ser útil aos outros por meio de seu ofício ou de alguma habilidade manual.

SATURNO EM LIBRA

Provavelmente, um de seus avós era uma pessoa bastante popular em sua cidade, conhecendo todo mundo e sabendo se relacionar com todos. Se bobear, até tinha algum cargo político.

Um de seus avós também pode ter sido muito preocupado com a aparência e o estilo, com uma vaidade acima da média. Ou um deles era indiferente às regras sociais e às aparências, sem se preocupar com o que vestia e o modo como as pessoas o viam.

Pode ser que seu avô ou avó tivesse algum talento artístico, bom gosto ou até um senso estético marcante. Outro talvez tenha enfrentado problemas com a justiça ou fez carreira na área jurídica.

Talvez os avós paternos fossem exemplo de um casamento duradouro, e os maternos se separaram de um jeito bem conflitante.

Desenvolver a habilidade de lidar com as pessoas, de ouvir e aprender com outros pontos de vista, apresentando suas percepções de um jeito inteligente, estratégico e convincente. Outro desafio é criar uma condição existencial repleta de bom gosto, beleza, arte e conforto.

SATURNO EM ESCORPIÃO

Você pode ter ficado sabendo de uma situação bem desafiante de perda na história de seus avós, tal como queda de status, morte de um parente ou mesmo uma falência, a qual gerou uma crise enorme na vida de um ou alguns deles. Por isso, um deles pode ter renascido mais forte ou se afundado em culpa.

O poder emocional, financeiro ou psíquico também deve ter marcado a vida de seus avós – um deles pode ter sido investidor, agiota, médium, benzedeira ou terapeuta. Outra marca de algum de seus avós pode ter sido o poder do sexo, com histórias de traições ou abusos sexuais.

O foco é buscar o equilíbrio sem medo de se entregar e se envolver emocionalmente com a pessoa parceira. Outro desafio é criar vínculos confiáveis, profundos e satisfatórios não só com a pessoa amada, mas com quem tem um laço estreito com você.

SATURNO EM SAGITÁRIO

Pode ser que um de seus avós tivesse medo de viajar, como uma fobia de avião, por exemplo. Ou era um aventureiro, tendo morado e conhecido vários lugares, culturas e idiomas.

Algum deles também poderia ser bem religioso, devoto, fervoroso na sua fé. Ou o oposto: descrente, ateu e excessivamente supersticioso.

Outra possibilidade é que um de seus avós tenha enfrentado problemas com as leis ou sido destaque na área jurídica. Pode ter sido especialista numa área do saber e autoridade neste campo; ou teve muitas dificuldades escolares e em termos acadêmicos.

E também expandir seus horizontes por meio de cursos ou viagens para se tornar especialista em determinada área – podendo atuar como professor e divulgador de seus conhecimentos com responsabilidade e sabedoria.

SATURNO EM CAPRICÓRNIO

Talvez você tenha visto um de seus avós frustrado por não ter conseguido atingir o topo e ser reconhecido socialmente. Ou um deles teve muito sucesso, construiu um império e era respeitado acima da média em sua área.

Pode ser também que um avô ou avó venceu as condições precárias e foi subindo na carreira, sendo uma pessoa muito bem-sucedida graças à sua resiliência, competência e ambição.

Um deles talvez não trabalhou, não deu conta de assumir certas responsabilidades ou fugiu das mesmas; enquanto outro pode ter se sobrecarregado e deixado a vida pessoal de lado por conta de enormes e constantes deveres.

O objetivo é mostrar sua competência, seu senso prático e seus talentos para ir escalando a montanha do sucesso, da autoridade, do poder e do reconhecimento.

SATURNO EM AQUÁRIO

Pode ser que um de seus avós tivesse uma doença mental ou apenas fosse taxado de louco, o que o fez ser vítima de preconceito – mas, no fundo, era uma pessoa fora de seu tempo, original e ousada.

Outra possibilidade é um deles ter se sentido desajustado em seu círculo social, não se adaptando à sua comunidade ou à própria sociedade. Por isso, pode ter se isolado ou sido um rebelde contestador.

Pode ser também que a genialidade de um de seus avós foi capaz de trazer o futuro para o presente ao lançar uma tendência, uma invenção inovadora ou alavancar o progresso para determinado nicho, classe ou pessoas.

Um de seus avós ainda deve ter se identificado com uma ideologia ou um grupo, se tornando muito fiel à sua tribo.

Alguém com coragem de expor suas ideias, teorias, projetos e que, com resiliência, vai concretizando muitos deles no decorrer de sua vida.

SATURNO EM PEIXES

Você pode ter tido uma avó muito devota, religiosa ou simplesmente uma bruxa, médium, benzedeira ou terapeuta.

Talvez tivesse também um avô que apresentava dificuldades com as emoções, com a bebida, o cigarro ou outro vício. Por isso, ele acabou escapando das responsabilidades da vida para não sentir a perda da liberdade tão sonhada.

Outra possibilidade é um de seus avós ter experimentado uma vida de renúncias, de devoção e de sacrifícios pessoais.

Ele ou ela pode ter se dedicado a ajudar tudo e todos através de uma carreira na área da saúde ou simplesmente porque não queria lidar com os próprios problemas e auxiliava as pessoas como uma fuga de si mesmo.

Mais uma possível característica de um desses avós: medo de espírito, do inconsciente, de religiosos, de devotos e também das emoções e da intimidade. Ou, por outro lado, um deles era uma pessoa muito sensível, compassiva, amorosa e saudavelmente doadora, amada por tudo e por todos.

Também o contato com o simbólico, o espiritual, o desconhecido, o inconsciente, o artístico e o psicológico é fundamental na sua jornada evolutiva para se sentir protegido, guiado e abençoado por um poder maior.