Valorização do bairro Jockey de Itaparica chegou a 25,7% no último ano

Taj Home Resort será construído no bairro Jockey de Itaparica. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O município de Vila Velha tem recebido empreendimentos de grande porte, consolidando sua vocação para o mercado imobiliário. Segundo o 37º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), o município concentrou, no primeiro semestre deste ano, 51,8% das unidades em construção e também é o que teve maior percentual de vendas, 70,6% do total em construção.

Com isso, o mercado imobiliário também tem voltado seus olhos para regiões antes não exploradas, mas que hoje possuem grande potencial. Exemplo disso é o bairro Jockey de Itaparica, que tem concentrado empreendimentos de médio padrão, mas começa a se destacar no alto padrão e no luxo, com o lançamento do Taj Home Resort, da Grand Construtora

Lobby de entrada de uma das torres do Taj: empreendimento está localizado em um terreno de 30 mil metros quadrados. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O empreendimento será um marco para o município: localizado em um terreno com 30 mil² terá duas torres, totalizando 390 apartamentos, com opções de 3 e 4 suítes. Além disso, o projeto conta com uma área de lazer estilo resort, com 21,5 mil m², incluindo serviços como restaurante de gastronomia internacional, choperia, padaria com cafeteria, salões de festas e até salão de beleza.

Com isso, o empreendimento também traz uma nova perspectiva para o bairro, que tem se valorizado bastante no último ano, segundo o diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai. “A média de valorização é de 25,7% no último ano, mas há casos em que esse índice foi mais alto. E o Taj, por ser um empreendimento único, está cotado para ter um grande índice de valorização”, analisa.

Taj Home Residence terá lazer de resort com 21,5 mil metros quadrados. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O motivo para isso, segundo Chiabai, é que o Espírito Santo tem se tornado atraente para investidores de outros Estados, onde a valorização já atingiu índices bem maiores. “As pessoas viram que com o que comprariam um quarto e sala próximo do mar no Rio de Janeiro, por exemplo, conseguem comprar um imóvel de alto padrão com quatro suítes de frente para o mar no Espírito Santo, que apesar de seus imóveis estarem em constante valorização, não chegaram ao patamar dos demais estados da Região Sudeste”, afirma.

Para Chiabai, Vila Velha acaba sendo o destaque, por ser um município que tem se valorizado e por oferecer muito mais áreas para crescer do que a Capital do Estado. “O bairro Jockey de Itaparica fica em destaque, porque é uma região que tem crescido bastante no município e atraído os olhares de todo o mercado imobiliário para novos empreendimentos por lá”, evidencia.

PRÓXIMO A TUDO

Taj Home Resort terá uma gama de serviços exclusivos para seus moradores, como uma saladeria. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O bairro também está localizado próximo à Terceira Ponte, que dá acesso para a Vitória, que também pode ser acessada pelas rodovias Darly Santos-Lindenberg. “Ter um empreendimento do porte do Taj no bairro, vai ajudar a valorizar ainda mais o metro quadrado na região, que com certeza será uma das mais disputadas no município, no futuro próximo”, adianta.

SOBRE O TAJ HOME RESORT

Cozinha da unidade de 4 suítes: empreendimento terá 390 apartamentos, com opções de 3 e 4 suítes. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Duas torres: Dividido em duas torres, o empreendimento terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para 1 ou, no máximo, 2 apartamentos. Lazer de resort: Lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, de tênis, de squash, além de spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega e piscinas. Serviços exclusivos: O empreendimento terá um setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café, choperia entre outros. Beach Clube: De uso exclusivo dos moradores, haverá um beach clube em um terreno próximo à praia, de frente para o empreendimento. No local, haverá bicicletas, mercearia autônoma, ponto de apoio para pranchas de surfe, rede de vôlei, sombrinhas e cadeiras, além de contar com um segundo andar com mesas para apreciar a vista ou se reunir com amigos. Localização: O Taj Home Resort está localizado na Rodovia do Sol, 4.300, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Vendas: O atendimento será exclusivo para cada comprador e será feito por um consultor, com horário marcado. Com isso, os potenciais compradores poderão contar sempre com um gerente ou diretor da empresa, auxiliando com as informações no local. Para reservar o horário, é preciso marcar pelos telefones: (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.