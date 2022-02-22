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Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória

Segundo Fabio Chiabai, especialista do setor, município agrega todas as situações favoráveis, inclusive facilidades de pagamento

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 10:54

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 fev 2022 às 10:54
Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
Vila Velha tem hoje 51,8% das unidades em construção, totalizando 7.287 unidades Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação
O município de Vila Velha tem se destacado nos últimos anos como um dos que mais recebe lançamentos imobiliários na Grande Vitória. Segundo o mais recente censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), o município tem hoje 51,8% das unidades em construção, totalizando 7.287 unidades. E também se destaca na quantidade de lançamentos realizados no primeiro semestre de 2021: do total de 28 empreendimentos registrados no Censo, o município recebeu 14, totalizando 2.121 das 3.620 unidades lançadas nesse período.
Para o especialista do setor e diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai, Vila Velha tem se tornado o novo polo imobiliário da Grande Vitória, recebendo empreendimentos de todos os tipos e padrões. Segundo ele, a proximidade com o mar e áreas grandes para a construção de condomínios se tornaram atrativos para quem busca qualidade de vida, fazendo com que mais empresas invistam na região.

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“Vila Velha hoje tem os maiores terrenos de frente para o mar, atraindo empreendimentos de luxo, alto padrão, médio e também populares. O município tem se desenvolvido nos últimos anos, tornando-se atraente para investimentos da área imobiliária, sem contar com a valorização dos imóveis, que pode chegar a 50%, por exemplo”, avalia.
E por falar em valorização, Vila Velha é a quarta cidade mais valorizada no mercado imobiliário, segundo o índice FipeZap, ficando atrás apenas de três municípios de Santa Catarina (Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú). Vila Velha teve valorização média, em relação a 2020, de 20,24%, de acordo com o FipeZap.
“Comprar um imóvel em Vila Velha tornou-se um bom negócio, principalmente para investidores, pois a valorização também compensa. Fora que é um município que tem muito para onde crescer ainda, ou seja, há possibilidade de grandes valorizações, dependendo da região onde está o empreendimento”, observa.

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FACILIDADE DE PAGAMENTO

Para quem também deseja comprar um imóvel para morar, o município também tem oportunidades atraentes, como financiamento direto com a construtora e facilidade de pagamento. “É como se fosse uma compra programada, porque o cliente sabe o quanto vai pagar no mês de mensalidade, por exemplo, em torno dos R$ 1.273, com uma entrada bastante acessível de R$ 20.994”, explica Chiabai.
O exemplo acima é do edifício Ilhas de Kiribati, localizado na Praia de Itaparica, com estúdio ou unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa que pode chegar a 138,68 m², podendo ter até 3 suítes e 2 vagas de garagem. O empreendimento ainda possui unidades garden, que são apartamentos com áreas externas que se assemelham a quintais suspensos.
Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
Área de lazer do Ilhas de Kiribati será entregue mobiliada e decorada Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação
Outro exemplo de lançamento recente é o edifício New Jersey, com 3 quartos com suíte, área privativa de até 83 m², e até 2 vagas de garagem. O empreendimento localizado também na Praia de Itaparica possui entrada de R$ 47 mil e mensais a partir de R$ 2,2 mil.

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Já o edifício Aloha, também no mesmo bairro, tem unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, área privativa de até 91,45 m² e até 2 vagas de garagem. A entrada parte de R$ 30 mil e mensais a partir de R$ 1,9 mil.
“A grande vantagem desses empreendimentos novos, além de estarem muito perto da praia, é que possuem grandes áreas de lazer e todas decoradas e mobiliadas pela própria construtora, o que se torna um atrativo a mais para o futuro morador”, avalia Chiabai.

SAIBA MAIS

ILHAS DE KIRIBATI

Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
Ilhas de Kiribati, localizado na Praia de Itaparica, tem sinal a partir de R$ 20.994 Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação
  • Características: estúdio e unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa que pode chegar a 138,68 m², podendo ter até 3 suítes e 2 vagas de garagem. O empreendimento ainda possui unidades garden. 
  • Localização: Praia de Itaparica
  • Valor: sinal a partir de R$ 20.994 e mensais a partir de R$ 1.273 mil

NEW JERSEY

Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
Edifício New Jersey tem 3 dormitórios e mensais a partir de R$ 2,2 mil Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação
  • Características: 3 quartos com suíte, área privativa de até 83 m², e até 2 vagas de garagem. 
  • Localização: Praia de Itaparica
  • Valor: sinal a partir de R$ 47 mil e mensais a partir de R$ 2,2 mil 

ALOHA

Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
O edifício Aloha tem unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação
  • Características: unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, área privativa de até 91,45 m² e até 2 vagas de garagem. 
  • Localização: Praia de Itaparica 
  • Valor: sinal a partir de R$ 30 mil e mensais a partir de R$ 1,9 mil 

MAR DE ITAPARICA

Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
Edifício Mar de Itaparica tem unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa de até 76,03 m² Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação
  • Características: unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa de 55,54 m² a 76,03 m² e 1 ou 2 vagas de garagem. 
  • Localização: Praia de Itaparica
  • Valor: sinal a partir de R$ 29.778 e mensais a partir de R$ 2.187

VENDAS

Todos os imóveis estão sendo comercializados pela Chiabai Imóveis. O contato de vendas pode ser feito pelos celulares (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.

SITE

Conheça mais sobre os empreendimentos no site: landingpage.chiabaiimoveis.com.br/lancamento

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