Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória

O município de Vila Velha tem se destacado nos últimos anos como um dos que mais recebe lançamentos imobiliários na Grande Vitória. Segundo o mais recente censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), o município tem hoje 51,8% das unidades em construção, totalizando 7.287 unidades. E também se destaca na quantidade de lançamentos realizados no primeiro semestre de 2021: do total de 28 empreendimentos registrados no Censo, o município recebeu 14, totalizando 2.121 das 3.620 unidades lançadas nesse período.
Para o especialista do setor e diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai, Vila Velha tem se tornado o novo polo imobiliário da Grande Vitória, recebendo empreendimentos de todos os tipos e padrões. Segundo ele, a proximidade com o mar e áreas grandes para a construção de condomínios se tornaram atrativos para quem busca qualidade de vida, fazendo com que mais empresas invistam na região.
“Vila Velha hoje tem os maiores terrenos de frente para o mar, atraindo empreendimentos de luxo, alto padrão, médio e também populares. O município tem se desenvolvido nos últimos anos, tornando-se atraente para investimentos da área imobiliária, sem contar com a valorização dos imóveis, que pode chegar a 50%, por exemplo”, avalia.
E por falar em valorização, Vila Velha é a quarta cidade mais valorizada no mercado imobiliário, segundo o índice FipeZap, ficando atrás apenas de três municípios de Santa Catarina (Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú). Vila Velha teve valorização média, em relação a 2020, de 20,24%, de acordo com o FipeZap.
“Comprar um imóvel em Vila Velha tornou-se um bom negócio, principalmente para investidores, pois a valorização também compensa. Fora que é um município que tem muito para onde crescer ainda, ou seja, há possibilidade de grandes valorizações, dependendo da região onde está o empreendimento”, observa.
FACILIDADE DE PAGAMENTO
Para quem também deseja comprar um imóvel para morar, o município também tem oportunidades atraentes, como financiamento direto com a construtora e facilidade de pagamento. “É como se fosse uma compra programada, porque o cliente sabe o quanto vai pagar no mês de mensalidade, por exemplo, em torno dos R$ 1.273, com uma entrada bastante acessível de R$ 20.994”, explica Chiabai.
O exemplo acima é do edifício Ilhas de Kiribati, localizado na Praia de Itaparica, com estúdio ou unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa que pode chegar a 138,68 m², podendo ter até 3 suítes e 2 vagas de garagem. O empreendimento ainda possui unidades garden, que são apartamentos com áreas externas que se assemelham a quintais suspensos.
Outro exemplo de lançamento recente é o edifício New Jersey, com 3 quartos com suíte, área privativa de até 83 m², e até 2 vagas de garagem. O empreendimento localizado também na Praia de Itaparica possui entrada de R$ 47 mil e mensais a partir de R$ 2,2 mil.
Já o edifício Aloha, também no mesmo bairro, tem unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, área privativa de até 91,45 m² e até 2 vagas de garagem. A entrada parte de R$ 30 mil e mensais a partir de R$ 1,9 mil.
“A grande vantagem desses empreendimentos novos, além de estarem muito perto da praia, é que possuem grandes áreas de lazer e todas decoradas e mobiliadas pela própria construtora, o que se torna um atrativo a mais para o futuro morador”, avalia Chiabai.
SAIBA MAIS
ILHAS DE KIRIBATI
- Características: estúdio e unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa que pode chegar a 138,68 m², podendo ter até 3 suítes e 2 vagas de garagem. O empreendimento ainda possui unidades garden.
- Localização: Praia de Itaparica
- Valor: sinal a partir de R$ 20.994 e mensais a partir de R$ 1.273 mil
NEW JERSEY
- Características: 3 quartos com suíte, área privativa de até 83 m², e até 2 vagas de garagem.
- Localização: Praia de Itaparica
- Valor: sinal a partir de R$ 47 mil e mensais a partir de R$ 2,2 mil
ALOHA
- Características: unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, área privativa de até 91,45 m² e até 2 vagas de garagem.
- Localização: Praia de Itaparica
- Valor: sinal a partir de R$ 30 mil e mensais a partir de R$ 1,9 mil
MAR DE ITAPARICA
- Características: unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa de 55,54 m² a 76,03 m² e 1 ou 2 vagas de garagem.
- Localização: Praia de Itaparica
- Valor: sinal a partir de R$ 29.778 e mensais a partir de R$ 2.187
VENDAS
Todos os imóveis estão sendo comercializados pela Chiabai Imóveis. O contato de vendas pode ser feito pelos celulares (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.
SITE
Conheça mais sobre os empreendimentos no site: landingpage.chiabaiimoveis.com.br/lancamento