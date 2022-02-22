Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória

Vila Velha tem hoje 51,8% das unidades em construção, totalizando 7.287 unidades Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação

O município de Vila Velha tem se destacado nos últimos anos como um dos que mais recebe lançamentos imobiliários na Grande Vitória. Segundo o mais recente censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), o município tem hoje 51,8% das unidades em construção, totalizando 7.287 unidades. E também se destaca na quantidade de lançamentos realizados no primeiro semestre de 2021: do total de 28 empreendimentos registrados no Censo, o município recebeu 14, totalizando 2.121 das 3.620 unidades lançadas nesse período.

Para o especialista do setor e diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai, Vila Velha tem se tornado o novo polo imobiliário da Grande Vitória, recebendo empreendimentos de todos os tipos e padrões. Segundo ele, a proximidade com o mar e áreas grandes para a construção de condomínios se tornaram atrativos para quem busca qualidade de vida, fazendo com que mais empresas invistam na região.

“Vila Velha hoje tem os maiores terrenos de frente para o mar, atraindo empreendimentos de luxo, alto padrão, médio e também populares. O município tem se desenvolvido nos últimos anos, tornando-se atraente para investimentos da área imobiliária, sem contar com a valorização dos imóveis, que pode chegar a 50%, por exemplo”, avalia.

E por falar em valorização, Vila Velha é a quarta cidade mais valorizada no mercado imobiliário, segundo o índice FipeZap, ficando atrás apenas de três municípios de Santa Catarina (Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú). Vila Velha teve valorização média, em relação a 2020, de 20,24%, de acordo com o FipeZap.

“Comprar um imóvel em Vila Velha tornou-se um bom negócio, principalmente para investidores, pois a valorização também compensa. Fora que é um município que tem muito para onde crescer ainda, ou seja, há possibilidade de grandes valorizações, dependendo da região onde está o empreendimento”, observa.

FACILIDADE DE PAGAMENTO

Para quem também deseja comprar um imóvel para morar, o município também tem oportunidades atraentes, como financiamento direto com a construtora e facilidade de pagamento. “É como se fosse uma compra programada, porque o cliente sabe o quanto vai pagar no mês de mensalidade, por exemplo, em torno dos R$ 1.273, com uma entrada bastante acessível de R$ 20.994”, explica Chiabai.

O exemplo acima é do edifício Ilhas de Kiribati, localizado na Praia de Itaparica, com estúdio ou unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa que pode chegar a 138,68 m², podendo ter até 3 suítes e 2 vagas de garagem. O empreendimento ainda possui unidades garden, que são apartamentos com áreas externas que se assemelham a quintais suspensos.

Área de lazer do Ilhas de Kiribati será entregue mobiliada e decorada Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação

Outro exemplo de lançamento recente é o edifício New Jersey, com 3 quartos com suíte, área privativa de até 83 m², e até 2 vagas de garagem. O empreendimento localizado também na Praia de Itaparica possui entrada de R$ 47 mil e mensais a partir de R$ 2,2 mil.

Já o edifício Aloha, também no mesmo bairro, tem unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, área privativa de até 91,45 m² e até 2 vagas de garagem. A entrada parte de R$ 30 mil e mensais a partir de R$ 1,9 mil.

“A grande vantagem desses empreendimentos novos, além de estarem muito perto da praia, é que possuem grandes áreas de lazer e todas decoradas e mobiliadas pela própria construtora, o que se torna um atrativo a mais para o futuro morador”, avalia Chiabai.

SAIBA MAIS

ILHAS DE KIRIBATI

Ilhas de Kiribati, localizado na Praia de Itaparica, tem sinal a partir de R$ 20.994 Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação

Características: estúdio e unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa que pode chegar a 138,68 m², podendo ter até 3 suítes e 2 vagas de garagem. O empreendimento ainda possui unidades garden.

Localização: Praia de Itaparica

Valor: sinal a partir de R$ 20.994 e mensais a partir de R$ 1.273 mil

NEW JERSEY

Edifício New Jersey tem 3 dormitórios e mensais a partir de R$ 2,2 mil Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação

Características: 3 quartos com suíte, área privativa de até 83 m², e até 2 vagas de garagem.

Localização: Praia de Itaparica

Valor: sinal a partir de R$ 47 mil e mensais a partir de R$ 2,2 mil

ALOHA

O edifício Aloha tem unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação

Características: unidades de 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, área privativa de até 91,45 m² e até 2 vagas de garagem.

Localização: Praia de Itaparica

Valor: sinal a partir de R$ 30 mil e mensais a partir de R$ 1,9 mil

MAR DE ITAPARICA

Edifício Mar de Itaparica tem unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa de até 76,03 m² Crédito: Chiabai Imóveis/Divulgação

Características: unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa de 55,54 m² a 76,03 m² e 1 ou 2 vagas de garagem.

Localização: Praia de Itaparica

Valor: sinal a partir de R$ 29.778 e mensais a partir de R$ 2.187

VENDAS

Todos os imóveis estão sendo comercializados pela Chiabai Imóveis. O contato de vendas pode ser feito pelos celulares (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.

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