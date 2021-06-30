Construtoras lançam apartamentos de 2 quartos para todos os bolsos

Apartamentos do Grand Suá Tower têm vista para a Baía de Vitória e Convento da Penha Crédito: Grand/Divulgação

Liderando a demanda do mercado, estão os apartamentos de dois quartos. Mas engana-se quem pensa que as unidades com dois dormitórios são todas iguais. De olho no público diverso que busca esse tipo de imóvel, as construtoras desenvolvem plantas com diferentes configurações e tamanhos, para caber em todos os bolsos.

“Essas são as unidades em maior produção na Grande Vitória, atualmente. Até porque, geralmente, trata-se do primeiro imóvel ou unidades habitacionais presentes nas faixas 2 e 3 do programa Casa Verde e Amarela”, comenta o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso.

O diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) Sandro Pretti acrescenta que, como, em geral, os apartamentos de dois quartos são a primeira moradia, no futuro, esses imóveis viram moeda de giro.

Ele também explica que o perfil principal dos compradores são os recém-casados. Com o passar do tempo e o crescimento da família, mudar para um apartamento maior, de três quartos, acaba sendo um processo natural.

“A variedade de tamanhos e a liquidez dos empreendimentos são atrativos para quem procura investir nesse tipo de imóvel. Muitos compram essas unidades para alugar já que o valor agregado é menor e tem um retorno financeiro de locação bem maior”, comenta Pretti.

O gerente de vendas da Morar Construtora, Rones Amâncio, destaca que apartamentos de dois quartos se encaixam facilmente nas necessidades de diferentes compradores, o que contribui para o sucesso de vendas e valorização.

“Temos uma demanda muito interessante para esse tipo de produto porque, geralmente, é puxada pelos casais jovens, em busca do primeiro imóvel. Além disso, é possível fechar uma compra dentro do programa Casa Verde e Amarela para unidades com essa tipologia, que tem facilidades de financiamento”, afirma Amâncio.

TENDÊNCIAS

Mas diante da variedade de opções, antes de fechar negócio, é preciso confirmar se a estrutura do empreendimento é compatível com as necessidades do comprador. Localização, padrão da construtora e as opções de lazer ofertadas devem ser analisados.

O arquiteto e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Hélio Honorato destaca que, quando se começa a montar um apartamento do zero, há mais liberdade. Mas se a pessoa já possui mobília, então é importante avaliar as características da planta e as metragens.

“Na hora de escolher o imóvel, é preciso pensar se o guarda-roupa e a cama vão caber no quarto, assim como os outros móveis. O modo de ocupar os ambientes é determinante porque ele precisa ser equalizado”, indica.

Além disso, ele comenta que também é interessante observar as instalações de água quente e gás, além de boa ventilação cruzada e espaços com preparação para ar-condicionado.

Já o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins, aponta que a procura por condomínios que tenham home office está alta, já que, com a pandemia, muitas pessoas seguem trabalhando de casa, o que antes não era tão comum.

Ele explica que os novos lançamentos da construtora já foram concebidos no meio do processo de quarentena. Dessa forma, têm o objetivo de desenvolver e valorizar áreas de convivência, já que isso contribui para que as pessoas consigam ter lazer sem sair de casa.

“Estamos realizando grandes adaptações de planta e de áreas comuns para atender às novas demandas do mercado que surgiram com a pandemia. Nossos lançamentos já contam com espaços de home office nas áreas comuns e lavanderias, por exemplo”, afirma Martins.

BAIRROS VALORIZADOS

Entre os lançamentos de dois quartos, há opções em diferentes bairros e para perfis do econômico ao alto padrão, em localizações valorizadas da Grande Vitória e com acabamentos diferenciados. Há espaço também para quem busca sofisticação, privacidade e exclusividade.

Um exemplo é o lançamento Hillside Park Residence, da Sá Cavalcante. Localizado em Santa Lúcia, Vitória, o empreendimento segue conceito de arquitetura biofílica, com paisagismo e o uso de materiais naturais, ao lado de uma reserva verde preservada de 4.476 metros quadrados. Com projetos arquitetônico de Diocélio Grasselli e paisagístico de Sérgio Santana, o residencial terá três torres com unidades de dois quartos com suíte, além de opções de três e quatro quartos, com até quatro suítes.

Já o Grand Suá Tower, empreendimento da Grand Construtora na Praia do Suá, também na Capital, tem uma torre com apartamentos de dois quartos, todos de frente e com vista para a Baía de Vitória e o Convento da Penha.

CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS

Hillside Park Residence Características: 2 quartos ou 2 quartos com suíte. Além da estrutura completa de segurança, como guarita 24 horas e circuito fechado de TV, também inclui área de lazer com piscina adulto e infantil, salão de festa aberto e fechado, horta compartilhada e sistema de compartilhamento de bicicletas e entre outros. Localização: Jardim Limoeiro, Serra. Valor: a partir de R$ 156.689,83. Realização: Morar Construtora Características: 2 quartos ou 2 quartos com suíte. Além da estrutura completa de segurança, como guarita 24 horas e circuito fechado de TV, também inclui área de lazer com piscina adulto e infantil, salão de festa aberto e fechado, horta compartilhada e sistema de compartilhamento de bicicletas e entre outros. Localização: Porto Canoa, Serra. Valor: a partir de R$ 169.388,22. Realização: Morar Construtora Características: opções de 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem. As unidades contam com áreas privativas de 60m² até 182m². A área de lazer conta com espaço gourmet, mini quadra, piscina, espaço delivery, home office, churrasqueira, academia e sauna. Localização: Bento Ferreira, Vitória. Valor: a partir de R$ 447 mil. Realização: Grasselli Engenharia Características: uma torre de 25 andares com todos os apartamentos de frente e vista para a Baía de Vitória e Convento da Penha. São 2 quartos, sendo 1 suíte e 3 apartamentos por andar. Apartamentos com 70m². Lazer mobiliado com piscina, espaço gourmet, sauna, quadra, playground e academia no topo da torre. Localização: rua Almirante Tamandaré na esquina com rua Ferreira Coelho, Praia do Suá, Vitória. Valor: a partir de R$ 624 mil. Realização: Grand Construtora Características: 64 apartamentos de 2 quartos com suíte com áreas privativas de 56m² e 60m². Todos apartamentos entregues com triturador de alimentos, cooktop e fechadura eletrônica. Área de lazer, delivery point, coworking, sala de reunião, pet wash, locker individual para cada apartamento na garagem. Localização: Jardim Camburi, Vitória Valor: a partir de R$ 380 mil. Realização: iUrban Características: com 2 torres, o empreendimento conta com 120 apartamentos, sendo 80 unidades de 2 quartos com suíte. A área de lazer inclui playground, pergolado, espaço gourmet, espaço teen, salão de festas, lab, cross training, espaço família, deque, piscina aquecida com extensão de raia de 22m, espaço zen, lavanderia, sauna e espaço delivery para recebimento de encomendas e compras. Localização: rua Maria de Oliveira Maresguia, 205, Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: 380 mil. Realização: Construtora Épura Características: são unidades de 2 quartos em até 75m² e taxa de condomínio reduzida. O empreendimento ainda inclui automação residencial, solarium, sauna, piscina, espaço gourmet, bike sharing, espaço zen garden, solarium, wi-fi zone na área de lazer comum e entre outros itens. Localização: Barro Vermelho, Vitória. Valor: 596 mil. Realização: Sólida Empreendimentos Características: apartamentos de dois quartos com suíte de área privativa a partir de 55,19m² e uma vaga de garagem. Lazer com praças das mães e da música, churrasqueiras, playground, quadra esportiva, praça gourmet, salão de festas, fitness, espaço gourmet, praça pet, piscinas adulto e infantil, deck, sauna com acesso à piscina. Localização: Rua Coronel Otto Neto, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 319.900. Realização: Argo Construtora Características: apartamentos de 2 quartos, com suíte e vaga de garagem. Unidades com varanda gourmet a partir de 67,14m². Fachada revestida com materiais nobres, como ACM, cerâmica, alumínio e vidro refletivo. Lazer com salão de festas com cozinha gourmet, duas churrasqueiras, espaço gourmet, fitness, playground, quadra, circulações cobertas e descobertas (espaços para praça e fitness ao ar livre), sauna com acesso à piscina, duchas, piscina adulto, piscina infantil e solarium. Localização: Rua Itaquari, 150 - Lote 01, quadra A, Itapuã, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 506.300. Realização: Argo Construtora Características: empreendimento com 116 unidades, divididos em 3 torres, com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e unidades de 3 e 4 suítes, de 65m2 a 140m². Uma a três vagas de garagem, porcelanato de grandes formatos na sala, varanda e quartos e infraestrutura para a instalação de aquecedores a gás de passagem com ponto de água quente nos chuveiros. Infraestrutura para internet Wireless para área de lazer e lobby, local para guarda de alimentos refrigerados, sensor de presença, aproveitamento de água de chuva, circuito fechado de TV. Lazer com área de compartilhamento e guarda-entregas refrigerado, academia preparada para triathlon, quadra poliesportiva, piscina com raia de 25m, 3 áreas gourmet, salão de festas, play games e game room, home office, brinquedoteca e playground, jardim vertical, pet care e pet place e bike station. Localização: rua Alameda Dr. Luiz Carlos Campinhos, nº 142, Santa Lúcia, Vitória. Valor: não informado. Realização: Sá Cavalcante