De olho no pós-pandemia, investidores apostam em lojas de rua

Lojas pequenas, com área até 60m², são as mais procuradas, principalmente pela facilidade de locação Crédito: Freepik/Divulgação

Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, a pandemia do novo coronavírus aqueceu o mercado de imóveis residenciais. Por outro lado, imóveis comerciais precisaram ficar fechados. Mas, ao contrário do que se pensa, eles continuam sendo boas opções de investimento para quem deseja rentabilizar no futuro, com destaque para as lojas de rua, que estão no alvo dos investidores.

Segundo o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Charles Bitencourt, lojas pequenas, com área variando de 30m² a 60m², são as mais procuradas, principalmente pela facilidade de locação. Por outro lado, espaços maiores, com 300m², por exemplo, por exigirem mais investimento, trazem um retorno maior a longo prazo, já que a locação é sempre por um período de tempo mais amplo.

"O preço das salas comerciais está cerca de 20% mais baixo do que antes da pandemia. Esse imóvel sempre foi uma opção para locação, mas o cenário mudou, com as pessoas trabalhando em casa" José Luiz Kfuri - Consultor imobiliário

“O importante é que a pessoa avalie, na hora de investir, até onde ela pode correr o risco e o quanto possui para aplicar num imóvel. É importante, principalmente no caso de um imóvel comercial, buscar a assessoria de um profissional do mercado imobiliário, que irá indicar as melhores opções de investimento”, observa Bitencourt.

Quanto às salas comerciais, Bitencourt ainda afirma que, mesmo durante a pandemia, há demanda por esse tipo de locação. Portanto, é necessário que o investidor avalie quais as regiões mais propensas a ter esse tipo de busca. “As empresas estão se alinhando e o segmento de salas comerciais começou a se movimentar novamente”, aponta.

Na avaliação do consultor imobiliário José Luiz Kfuri, as salas comerciais são uma boa alternativa para quem quer aproveitar os valores mais baixos. “O preço das salas comerciais está cerca de 20% mais baixo do que antes da pandemia. Historicamente, esse imóvel sempre foi uma boa opção para locação, mas o cenário mudou, com as pessoas trabalhando em casa”, observa.

O FUTURO

Apesar do cenário ainda estar mais devagar para quem deseja adquirir um imóvel comercial, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, afirma que, embora seja cedo para tirar conclusões concretas sobre o futuro do mercado para esse tipo de imóvel, os empreendimentos em construção não serão interrompidos, mesmo com as mudanças de gestão empresarial.

Ele explica que algumas alterações de comportamento, como o home office e maior adesão ao e-commerce, já eram aguardadas e foram apenas adiantadas com a pandemia. Porém, a necessidade de espaço físico para trabalhar sempre vai existir, afirma Baraona. “Serviços médicos e odontológicos, por exemplo, ainda terão consultórios, isso é impossível substituir. Por isso, salas comerciais ainda têm seu lugar no mercado.”

"Serviços médicos e odontológicos, por exemplo, ainda terão consultórios, isso é impossível substituir. Por isso, salas comerciais ainda têm seu lugar no mercado" Paulo Baraona - Presidente do Sinduscon-ES

Outro aspecto é a interação do contato humano entre as equipes que deve ser mantida em muitas atividades, como pontua a diretora da Empar, Camila Menezes. Com muitas empresas adotando o home office para seus funcionários, em um momento ou outro as equipes ainda vão voltar a se reunir fisicamente.

“Mesmo trabalhando de casa, muitas empresas estão sentindo a necessidade de interação, de ter suas equipes integradas, trabalhando juntas de forma presencial e em um ambiente propício para isso. Então, acredito, sim, em uma retomada forte do mercado de imóveis comerciais pós-pandemia”, avalia.

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