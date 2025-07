Construtora do ES vai investir R$ 2 bi em maior galpão logístico sustentável do país na Serra

Contrução do Private Log vai começar no mês de julho, no Contorno do Mestre Álvaro. Crédito: Divulgação

O munícipio da Serra irá receber o Private Log, que promete ser o maior galpão logístico sustentável do Brasil. Quem anunciou essa novidade foi a Private Construtora, empresa especializada na construção e elaboração de projetos logísticos e corporativos, que vai investir R$ 2 bilhões no complexo de mais de 620 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), conceito imobiliário que define a área total de um imóvel comercial disponível para aluguel.

O projeto ganhou o título de sustentável por ter recebido quadro certificações internacionais referentes ao tema: a Breeam, que avalia o impacto ambiental do projeto em aspectos como uso de energia, água, gestão de resíduos e emissões de CO2; a Well Building Standard, voltada ao bem-estar dos ocupantes; a FSC, que assegura o uso de materiais provenientes de fontes responsáveis; e a Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), que valida a eficiência energética e a minimização do impacto ambiental.

Localizado no Contorno do Mestre Álvaro, o Private Log terá sistemas de iluminação LED, uso de energia solar e sistemas para otimizar o consumo de água e reduzir as emissões de carbono. A construtora, que vai iniciar as obras neste mês de julho, também afirma que os interessados poderão contar com diversidade de layouts e possibilidade de personalização dos ambientes. A previsão de entrega é para daqui quatro anos.

"O projeto foi desenvolvido para atender às necessidades do setor logístico com alto padrão de qualidade e desempenho, ao mesmo tempo em que incorpora soluções sustentáveis que minimizam o impacto ambiental e atendem a critérios globais de eficiência", conta o CEO da Private Construtora, Mateus Vitoria Oliveira.

Oliveira também afirma que a escolha do local vem da atratividade estratégica e logística do ES, que possui conectividade com as principais rotas logísticas do país. "O Estado está conectado a 70% do PIB brasileiro dentro de um raio de 1.200 km, o que facilita o acesso ao mercado consumidor e proporciona vantagens operacionais para as empresas que utilizam o galpão em suas operações logísticas", complementa.

Investimentos e IA são temas de evento para mulheres do setor imobiliário em Vitória

Em sua primeira edição, o evento Mulheres do Imobiliário ES vai contar com palestras de profissionais do mercado e capacitações técnicas para as corretoras no auditório da Valor Investimentos, em Vitória. Nesta quinta-feira (3), das 16h às 20h30, as convidadas poderão conferir um bate-papo sobre o tema “Educação Financeira e Cultura de Investimentos” com a advogada especialista em locações blindadas Raquel Queiroz Braga e o procurador do Estado e assessor de investimentos da Valor, Leonardo Pastore.

Na sequência, a editora de Imóveis A Gazeta, Karine Nobre, conduzirá uma oficina sobre inteligência artificial (IA) para corretoras de imóveis. Para a diretora regional do Instituto Mulheres do Imobiliário no Espírito Santo, Danielli Guidoni, o evento é uma oportunidade de conciliar desenvolvimento pessoal e profissional.

“O evento Mulheres do Imobiliário tem como proposta impulsionar o protagonismo feminino no mercado imobiliário capixaba por meio da capacitação técnica, networking estratégico e diálogo com o ecossistema de investimentos e inovação”, afirma.

