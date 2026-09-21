Anitta é coroada rainha de bateria na Grande Rio: 'Vou ficando o quanto vocês quiserem'

Anitta, 33, foi coroada neste domingo (20) como a rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval 2027 A cantora foi ovacionada ao subir ao palco montado na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias (região metropolitana do Rio de Janeiro).

A coroa foi entregue por Eloína dos Leopardos, considerada a primeira rainha de bateria do Brasil. Travesti, ela desfilou à frente da Beija-Flor de Nilópolis em 1976, transformando o posto em um dos quesitos que, embora não seja julgado oficialmente, é sempre destaque com o público.

A cantora carioca se emocionou com a recepção que teve na escola. "Como qualquer menina do subúrbio do Rio, eu sempre sonhei em estar nesse lugar", afirmou. "Mas, para mim, eu só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença."

"Se algum dia vocês acharem que não é isso, eu vou sair com a mesma gratidão e felicidade. Mas, se vocês quiserem que eu fique, vou ficando o quanto vocês quiserem", disse ainda em seu discurso.

Anitta sucede Virginia Fonseca, que teve um reinado curto e polêmico. A influenciadora foi coroada em 2025 e desfilou neste ano, após vários anos com Paolla Oliveira à frente dos ritmistas da escola -a atriz foi rainha da escola em 2009 e 2010 e depois de 2020 a 2025.