Segurança pública e STF: veja o que dizem candidatos ao Senado pelo ES

Medidas de segurança pública e a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) foram os principais assuntos abordados por Evair de Melo (Republicanos), Leonardo Monjardim (Novo), Professor Fabian (PSol) e Rodney Miranda (PRTB), candidatos ao Senado pelo Espírito Santo nas Eleições 2026, durante entrevistas gravadas ao "Bom Dia ES", da TV Gazeta.





Os concorrentes não ficaram entre os cinco mais mencionados no último levantamento Quaest sobre intenção de voto, divulgado pela Rede Gazeta e, portanto, não participaram da rodada de entrevistas ao vivo. Cada candidato teve, então, três minutos para responder às perguntas dos jornalistas.





Marcos do Val (Avante) e Callegari (DC) não quiseram conceder entrevista gravada ao jornal.





Confira, a seguir, o que disseram os postulantes: