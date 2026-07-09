Carreta pega fogo e interdita totalmente a BR 101 em Anchieta

Uma carreta em chamas interditou totalmente a BR 101, na altura do km 362,9, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). O veículo estava carregado de madeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da corporação, do Corpo de Bombeiros e da Ecovias Capixaba atuaram no local para combater o fogo.





De acordo com a Ecovias Capixaba, por volta das 7h13, a pista foi totalmente liberada em ambos os sentidos. No entanto, o fluxo continua intenso no local.





Conforme apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido no incêndio. A carreta seguia no sentido sul da rodovia quando o fogo começou. O congestionamento chegou a cerca de 13 quilômetros no sentido norte e 5 quilômetros no sentido sul.





Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do incêndio.