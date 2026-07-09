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Na Serra

Foragido é preso ao negociar armas para reforçar o tráfico de drogas

Segundo a Polícia Penal, armamento seria destinado ao fortalecimento do tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 17:48

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 jul 2026 às 17:48

Um foragido do sistema prisional foi preso novamente nesta quinta-feira (9), na Serra, durante uma negociação de armas que, segundo a Polícia Penal (PP), seriam destinadas ao fortalecimento do tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. 


De acordo com a corporação, Givanildo Pereira de Jesus é ligado à facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Outro homem, identificado apenas como José, também foi preso durante a ação.

 

“As armas eram para fortalecer a facção e proteger os pontos de venda de drogas. Eles estavam em uma casa fazendo a negociação. José comercializava o material ilícito", explicou o tenente Leopoldino, da Polícia Penal.


Segundo o diretor de Operações da corporação, Weleson Vieira, Givaldo é considerado de alta periculosidade e responde na Justiça por três homicídios e crimes de tráfico de drogas. "É um criminoso contumaz. Ele não está ressocializado e precisa continuar no regime fechado até que aprenda como se comportar em sociedade”, declarou.

Traficante de São Mateus foi preso enquanto negociava armas na Serra
Foragido é preso ao negociar armas para facção criminosa na Serra Divulgação | Polícia Penal

Na operação, os agentes apreenderam uma pistola de fabricação turca, munições, porções de maconha e cerca de R$ 3,2 mil em dinheiro.


Os dois suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal. A reportagem busca mais informações sobre a ocorrência e o motivo da atuação da corporação neste caso. O texto será atualizado, se houver retorno.


A defesa de Givanildo não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.

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