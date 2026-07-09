Foragido é preso ao negociar armas para reforçar o tráfico de drogas

Um foragido do sistema prisional foi preso novamente nesta quinta-feira (9), na Serra, durante uma negociação de armas que, segundo a Polícia Penal (PP), seriam destinadas ao fortalecimento do tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.





De acordo com a corporação, Givanildo Pereira de Jesus é ligado à facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Outro homem, identificado apenas como José, também foi preso durante a ação.

“As armas eram para fortalecer a facção e proteger os pontos de venda de drogas. Eles estavam em uma casa fazendo a negociação. José comercializava o material ilícito", explicou o tenente Leopoldino, da Polícia Penal.





Segundo o diretor de Operações da corporação, Weleson Vieira, Givaldo é considerado de alta periculosidade e responde na Justiça por três homicídios e crimes de tráfico de drogas. "É um criminoso contumaz. Ele não está ressocializado e precisa continuar no regime fechado até que aprenda como se comportar em sociedade”, declarou.