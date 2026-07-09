6 cuidados para preservar a massa muscular durante o uso das canetas emagrecedoras

Preservar a massa muscular é fundamental para manter o metabolismo ativo, a força e a saúde a longo prazo Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

Popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, os medicamentos análogos de GLP-1 ganharam espaço no tratamento da obesidade e do sobrepeso por promoverem uma perda de peso significativa em muitos pacientes. No entanto, durante o emagrecimento, parte do peso eliminado pode corresponder à massa muscular, especialmente quando o tratamento não é acompanhado por alimentação adequada e prática regular de atividade física.

“Quando o emagrecimento ocorre de forma rápida ou sem suporte nutricional e físico adequado, existe o risco de perda de massa magra. Isso pode reduzir o gasto energético e dificultar a manutenção do peso no longo prazo”, afirma o médico Dr. Patrick Ferreira, presidente da Academia Brasileira de Clínica Médica e especialista em Nutrologia, Medicina Esportiva, Fisiologia do Exercício e Obesidade.

Abaixo, ele explica quais cuidados são essenciais para emagrecer preservando a musculatura. Confira!

1. Emagrecer vai muito além do número na balança

A redução do peso corporal é apenas um dos indicadores do sucesso do tratamento com os medicamentos análogos de GLP-1. “O objetivo do tratamento não é apenas reduzir o peso , mas melhorar a composição corporal. Isso significa perder gordura e preservar ou até aumentar a massa muscular, que é fundamental para o metabolismo e a saúde geral”, explica o médico.

2. Atenção especial ao consumo de proteínas

A alimentação desempenha papel decisivo na preservação da musculatura . De acordo com o Dr. Patrick Ferreira, a ingestão adequada de proteínas é fundamental para fornecer os aminoácidos necessários à manutenção e à reconstrução muscular, pois, na ausência desses nutrientes, o organismo pode utilizar o tecido muscular como fonte de energia.

3. Inclua exercícios de força na rotina

O tratamento da obesidade não deve se basear apenas no uso de medicamentos. “O exercício de resistência, como a musculação, é um dos principais estímulos para preservar e até aumentar a massa muscular durante o emagrecimento. Ele deve ser parte obrigatória do tratamento”, diz o especialista.

O emagrecimento deve acontecer de forma progressiva e sustentável Crédito: Imagem: Pixora ST | Shutterstock

4. Evite buscar resultados rápidos a qualquer custo

Embora a perda acelerada de peso seja frequentemente comemorada, emagrecer muito rápido pode prejudicar o funcionamento metabólico. “Emagrecimentos muito rápidos aumentam a chance de perda de massa muscular e podem comprometer o metabolismo. O ideal é buscar um processo progressivo e sustentável”, destaca o Dr. Patrick Ferreira.

5. Faça acompanhamento médico durante todo o tratamento

O uso das canetas emagrecedoras exige monitoramento contínuo para avaliar a evolução clínica, ajustar a medicação e adaptar estratégias nutricionais e de atividade física conforme a resposta de cada paciente. Conforme o médico, com acompanhamento profissional, é possível individualizar o tratamento e evitar a perda excessiva de massa muscular, com ajustes integrados na dieta, na atividade física e na medicação.

6. Priorize saúde e qualidade de vida, não apenas a estética

O verdadeiro sucesso do tratamento está na melhora da saúde metabólica, da força e da capacidade funcional. Preservar a massa muscular significa investir em autonomia, força, prevenção de doenças e envelhecimento saudável. “O tratamento da obesidade deve sempre mirar resultados sustentáveis, e não apenas estéticos”, afirma.

Emagrecimento saudável exige uma abordagem completa

Segundo oDr. Patrick Ferreira, as canetas emagrecedoras representam um avanço importante no combate à obesidade, mas seus melhores resultados são alcançados quando fazem parte de uma abordagem completa. Alimentação equilibrada, exercícios físicos, acompanhamento médico e foco na composição corporal são os pilares para um emagrecimento saudável, sustentável e capaz de promover benefícios duradouros para a saúde.