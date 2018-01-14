14 mitos e verdades sobre exercício físico

Nadadora, Estefânia ainda faz musculação e é a prova de que essas atividades não deixam a mulher com o corpo masculinizado Crédito: Marcelo Prest

Quando o assunto é exercício físico, lá vem uma enxurrada de mitos para confundir quem quer sair do sedentarismo e levar uma vida mais saudável. Algumas crenças erradas podem até fazer mal, comprometendo todo o resultado.

Muitos desses mitos estão nas redes sociais, como lembra Felipe Carvalho, educador físico especialista em treino funcional. A pessoa acaba lendo relatos sem embasamento nenhum e acredita que são verdadeiros, observa ele.

Não acredite, por exemplo, que há alguma atividade proibida para você. Não existe exercício contraindicado, mas sim pessoas contraindicadas para aquele exercício. Só um profissional habilitado pode saber o que é ideal para cada caso. O corpo humano é algo complexo. Por isso, a prescrição do exercício tem que ser individualizada, destaca Felipe.

Bracinhos

Nas academias, é comum ver a mulherada pegando pesado nos exercícios para pernas e bumbum, mas fugindo de qualquer treino para os bracinhos com medo que de queles fiquem muito fortes. É um mito que precisa ser esclarecido.

Não é preciso ter medo de treinar os membros superiores e ficar grande ou masculinizada. Homens produzem até 30 vezes mais testosterona, um hormônio fundamental para ganhar músculos, que nós mulheres. Mesmo assim, estão por aí treinando pesado e lutando pelo ganho de massa muscular. Equilíbrio muscular entre membros superiores e inferiores é muito importante, especialmente para evitar lesões. Além disso, ao treinar essa parte do corpo, estamos contribuindo para uma melhora da postura, afirma a personal trainer Carla Rosa.

Uma prova de que essa história é uma grande mentira é a nadadora Estafânia Milanez, 29 anos. Ela nada na categoria master, que reúne nadadores que não são profissionais, e ganhou várias medalhas nesse esporte. Mas o corpo continua feminino, delicado.

Muitas mulheres têm medo de malhar braço porque acham que ele vai ficar muito musculoso. Não fica, não de hora para outra. Até tenho as costas mais largas, mas nada exagerado. Eu gosto!, comentou Estefânia, que faz musculação para complementar a rotina.

Jejum

Há quem acredite também que malhar em jejum ajuda a emagrecer. Outro grande mito, segundo Carla Rosa. Ao se exercitar de estômago vazio, a pessoa vai gastar a energia que tem estocada, que no caso é a gordura. Só que nos momentos subsequentes ela não vai gastar mais gordura do que se ela tivesse malhando alimentada. Então, a questão é: não é que faz mal, só não traz mais benefícios. É uma prática que não se justifica, aponta.

Vitor Olmo tem 32 anos e malha desde os 18. Com tanto tempo dentro da academia, aprendeu muita coisa sobre exercício. Cheguei a fazer muito abdominal para ficar com barriga chapada. Não adianta nada. Só consegui depois de mudar a alimentação, conta ele, que é estivador.

Para perder peso, você deverá fazer exercícios aeróbicos

Nem mito nem verdade

Pedaladas, corridas e outras atividades aeróbicas, se forem feitas com muita intensidade, são ótimas para queimar gordura. Mas, em ritmo moderado, essa eficiência cai. A intensidade e duração do treino é que determina uma maior queima de calorias. No caso da musculação, o benefício é continuar queimando gordura nas horas seguintes ao treino.

Malhar costas e braços deixa a mulher muito masculina ou grande demais

Mito

Mulheres têm de 20 a 30 vezes menos testosterona (hormônio fundamental para a hipertrofia muscular) que os homens. Impossível ficar masculinizada apenas com exercícios para braços e costas na musculação. Trabalhar a parte superior do corpo contribui para a simetria e equilíbrio muscular, melhora a postura e aumenta o rendimento no treino de pernas, pois os melhores exercícios de inferiores dependem de força nos membros superiores.

Alongar é bom para evitar lesões nos treinos

Mito

Alongar antes e depois do treino não ajuda a prevenir lesões e dores musculares. Pode até atrapalhar o rendimento e mais: se a pessoa exagerar no alongamento, corre o risco de sofrer uma lesão no músculo. O recomendável, antes do exercício, é fazer um aquecimento

Ao fazer exercício, o tecido da roupa pode comprometer o resultado

Verdade

É importante escolher uma roupa que tenha elasticidade, que permita os movimentos do exercício.

O tecido da roupa também deve ser leve e confortável, como os de algodão. Já há

roupas sintéticas que são mais leves e absorvem melhor a transpiração, sem encharcar.

Quanto mais suor, mais emagrecimento

Mito

Suor não é sinônimo de queima de gordura. Quando a temperatura interna do corpo ultrapassa os 37 graus, o suor age como um mecanismo de refrigeração. Depois de suar muito, você até pode ver uma perda de peso na balança. Mas significa desidratação. Ou seja, com o suor você perdeu água, não gordura.

Comer logo após o exercício físico metaboliza a comida mais rapidamente

Verdade

Após um exercício físico, abre-se uma janela anabólica de até 2 horas em que o corpo continua com metabolismo intenso. É o melhor momento para repor as fontes de energia perdidas na atividade física. E, nessa reposição, o alimento tende a não virar gordura. Claro que depende do que você vai comer. Se for uma sobremesa bem grande, por exemplo, você vai repor o que perdeu e armazenar o resto

É preciso treinar todos os dias da semana e ficar horas na academia para obter resultados

Mito

Já foi comprovado que não é necessário muito para ter resultado. Existe uma quantidade média semanal para ter resultado, na intensidade adequada e numa quantidade ideal de repetições e séries. Duas, três vezes por semana já são suficientes para ter esses resultados, desde que o treino seja prescrito adequadamente.

Consigo construir músculos sem suplementos

Verdade

Como o próprio nome diz, suplemento existe para suprir algo que esteja faltando. A construção de músculos depende basicamente de treinamento de força e dieta balanceada, com ingestão adequada de macronutrientes (principalmente carboidratos e proteínas). Se a pessoa consegue consumir essa quantidade ideal em forma de comida não existe necessidade de suplementação. Quem pode avaliar isso é somente o nutricionista.

Sem dor, o exercício não faz efeito

Nem mito, nem verdade

A dor muscular é resposta de microlesões nas fibras musculares, num processo normal do corpo para o músculo crescer. Depois de um trabalho de força, é comum haver uma dor muscular leve em até 48h. Mas o exercício não precisa ser exaustivo e doer todo o tempo. Uma atividade bem orientada, que vá aumentando de intensidade progressivamente, promove ganhos sem que haja dor durante ou depois do treino

Correr mais do que 30 minutos é prejudicial para os joelhos

Mito

Se a pessoa estiver adaptada a essa atividade, pode correr muito mais que isso e não sofrer nada. Ela terá musculatura para suportar esse tipo de trabalho. Porém, uma pessoa sem preparo, sedentária e com tendência a desenvolver problemas nos joelhos é que pode ser prejudicada com uma corrida curta.

Malhar em jejum emagrece

Mito

Já existem vários estudos comprovando que treinar em jejum não traz mais benefícios do que treinar alimentado. Sem falar que malhar de estômago vazio pode fazer mais mal do que bem, podendo gerar fraqueza e até desmaios.

Abdominais eliminam a gordura abdominal

Mito

Nenhum exercício em particular é capaz de eliminar gordura localizada. Fazer muitos abdominais não ajudará nesse processo. O que auxilia na perda de gordura na região do abdome é uma dieta balanceada e um treinamento intenso de forma geral, envolvendo principalmente exercícios multiarticulares. De preferência musculação e treino intervalado.

A queima de calorias só começa a partir do 20º minuto de exercício

Mito

A queima de calorias e de gordura corporal acontece desde o primeiro minuto de exercício. Dependendo da intensidade do mesmo, queima-se mais gordura ou carboidrato, mas é fato que queimamos os dois logo no início, em proporções diferentes. Mas essa queima de calorias e gordura durante o exercício é o menos importante. O ideal é treinar o mais intenso possível e continuar a gastar energia (principalmente na forma de gordura) nas horas após o treino, no período de recuperação.

Se parar de me exercitar por um mês, já perco massa muscular

Nem mito, nem verdade

Com a prática regular do treinamento de força ocorre a formação de novas células musculares, processo conhecido por hipertrofia muscular, responsável pelo aumento do volume muscular. Quando paramos de treinar, por um mês, por exemplo, o volume muscular diminui, mas a quantidade de células permanece. A isso damos o nome de memória muscular. Por isso, quando retornamos aos treinos conseguimos recuperar a massa muscular mais rapidamente. Só não adianta treinar por somente dois meses, por exemplo, parar um mês e achar que já possui memória muscular, né?! É necessário um certo tempo para adquiri-la.

Fonte: profissionais entrevistados



