Cronograma capilar: entenda o que é e garanta cabelos bonitos o ano todo

Essa rotina de cuidados se baseia na reposição de nutrientes dentro desses três passos (hidratação, nutrição e reconstrução) Crédito: Unsplash

Ter os cabelos hidratados e saudáveis o ano todo é um sonho impossível para muitas pessoas - ainda mais com o nosso clima tropical. Mas você já ouviu falar em cronograma capilar? O nome faz alusão a uma rotina de cuidados com os fios, que inclui hidratação, nutrição e reconstrução, tudo de acordo com as necessidades específicas do seu fio de cabelo - descobertas através de um simples teste de mecha.

Essa rotina de cuidados se baseia na reposição de nutrientes dentro desses três passos (hidratação, nutrição e reconstrução), sendo ideal ter um produto específico para cada necessidade do cabelo, ou também é possível optar pelos kits de tratamento disponíveis no mercado. “Um cabelo muito danificado terá uma rotina de tratamento diferente de um cabelo que precisa ser tratado, mas sofreu menos danos”, detalha Giovanna Faria, da Griffus, empresa capixaba de produtos de beleza.

Ela explica que os processos são diferentes, por isso a composição dos produtos também deve mudar: “A hidratação serve para devolver a umidade e maciez dos fios e as máscaras mais indicadas são aquelas que contêm ingredientes à base de frutas, pantenol e extratos de plantas”. Ela complementa dizendo que a nutrição serve para repor a oleosidade natural dos fios, e os produtos mais indicados são os que contêm óleos ou manteigas em sua composição. Já a reconstrução, por sua vez, tem a função de repor proteínas, aminoácidos e queratina, recompondo a estrutura do fio.

A empreendedora social Priscila Gama começou a fazer o cronograma capilar há 4 anos, após decidir voltar aos seus cabelos naturais. Ela aposta no uso dos kits, e garante que o cronograma a ajudou no conhecimento a fundo dos seus próprios fios. “O tratamento funciona como uma agenda de hidratação, e hoje é o que mantém meu cabelo forte e saudável”, disse ela.

O TESTE DE MECHA

Fazer o teste da porosidade do fio é uma forma boa e eficaz para descobrir a maior necessidade do seu cabelo. É só colocar um fio de cabelo dentro de um copo com água. Se o fio boiar, ele precisa de hidratação; se ficar no meio, significa que precisa de nutrição; e se afundar, precisa de reconstrução.

OS CUIDADOS DEVEM SER DURANTE O ANO TODO

Ter uma rotina de cuidados é importante pois os cabelos perdem seus nutrientes diariamente, principalmente durante o verão. A farmacêutica tricologista Cristal Bastos esclarece que os raios UV são alguns dos principais responsáveis por isso, já que danificam as cutículas, diminuindo a retenção hídrica dos fios, deixando-os mais frágeis, porosos e opacos. “Os melhores tratamentos pós verão são os nutritivos e hidratantes, para recuperar a umidade e nutrientes perdidos. Vale também reduzir o uso de secador, chapinha e babyliss durante o período de tratamento, pois os fios já estão fragilizados e sensíveis à quebra”, afirma ela.

Porém, durante o outono, também é preciso adicionar alguns cuidados simples na rotina de tratamentos: “É importante que os cabelos sejam lavados no máximo a cada 2 dias, se o couro cabeludo não for oleoso. Evitar água muito quente, pois resseca os fios e aumenta a oleosidade do couro cabeludo. Não dormir de cabelos molhados também é essencial para evitar descamações e dermatites, que podem agravar até mesmo a queda capilar, e proteger os fios antes de usar o secador”, indica a profissional.

VOCÊ SABE O QUE É CORTE ARTESANAL?

As vezes, nem só com a hidratação é possível recuperar a saúde dos fios, e quando isso acontece, cortar os cabelos pode ser a solução ideal. “Um bom corte sempre é muito bom para retirar as pontas danificadas”, esclarece a tricologista Cristal Bastos, que complementa: “Para quem não quer alterar o corte ou perder muito o comprimento, existe a opção do corte terapêutico. É um corte artesanal e minucioso, em que são retiradas apenas as pontas secas e danificadas do cabelo”.

APLICATIVOS PODEM SER ALIADOS

Com a vida corrida, muitas vezes, ter tempo ou lembrar de hidratar os fios pode ser uma tarefa muito difícil, porém, alguns aplicativos foram desenvolvidos especialmente para esse fim.

A universitária Beatriz Scaramussa adotou a tecnologia para ajudar na sua rotina de tratamentos com os cabelos e gostou dos resultados Crédito: Reprodução/ Instagram @biascaramussa

A universitária Beatriz Scaramussa optou por essa tecnologia para ter uma rotina de cuidados diários com os fios, e conta que os resultados são satisfatórios, já que o app a ajudou com as datas e especificidades de cada momento do tratamento. “Antes eu só fazia hidratações quando eu achava que precisava, porém depois de começar a tratar o meu cabelo com o cronograma ele mudou muito, pois entendi que meu cabelo também necessitava de outros nutrientes para se manter saudável, e bonito”, complementa Beatriz.

Revista.AG selecionou dois deles, que servem tanto para aparelhos com sistema IOS, ou Android. selecionou dois deles, que servem tanto para aparelhos com sistema IOS, ou Android.

Meu cronograma capilar:

Esse aplicativo ajuda a descobrir o que seu cabelo precisa, cria um cronograma especial para o caso e envia lembretes dos dias de tratamento e qual a fase é necessário seguir naquele dia.

Agenda capilar:

Já este outro aplicativo funciona como cronograma e também gerencia seus produtos de cabelos, permitindo ter o controle sobre qual produto você quer ou deve usar em determinada data.







