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Notas olfativas envolventes

10 perfumes femininos e masculinos ideais para o outono

Especialista lista as fragrâncias mais recomendadas para esta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 abr 2024 às 10:00

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 10:00

O outono, uma estação de transição, inspira fragrâncias cativantes e requintadas
O outono, uma estação de transição, inspira fragrâncias cativantes e requintadas Crédito: colnihko | Shutterstock
O outono, com seu clima ameno e agradável, oferece o cenário ideal para explorar uma gama diversificada de fragrâncias que capturam a essência desta estação singular. Não tão quente quanto o verão, nem tão frio quanto o inverno, é um período de transição que inspira notas olfativas envolventes e sofisticadas. É o momento de abandonar as fragrâncias frescas e leves do verão É o momento de abandonar as fragrâncias frescas e leves do verão e abraçar perfumes mais ricos e encorpados, que se harmonizam perfeitamente com a atmosfera outonal.
Para aproveitar ao máximo seus perfumes durante esta estação, Poliana Palhano, gerente da perfumaria Fragrance de L’Opéra, de Paris, compartilha dicas valiosas sobre cuidados com o perfume e dá sugestões de fragrâncias para o outono. Confira!
  1. Aplique com moderação: com as temperaturas mais amenas do outono, lembre-se que menos é mais. Opte por uma aplicação mais sutil do perfume para evitar que se torne avassalador, permitindo que as notas se desenvolvam de maneira suave e cativante ao longo do dia.

  2. Escolha camadas sutis: experimente combinar seu perfume favorito com produtos complementares, como loções perfumadas ou óleos corporais, para criar camadas sutis de fragrância. Essa técnica não apenas aumenta a durabilidade do perfume, mas também adiciona uma dimensão extra à sua experiência olfativa.

  3. Explore notas profundas: durante o outono, as fragrâncias com notas mais ricas e encorpadas ganham destaque. Explore opções como baunilha, patchouli, âmbar e especiarias, que evocam uma sensação de calor e conforto, perfeitas para os dias mais frescos desta estação.

  4. Aplique nos pontos de pulsação: aplique o perfume nos pontos de pulsação, como o pescoço, os pulsos e atrás das orelhas, para aproveitar ao máximo sua projeção e longevidade. Essas áreas do corpo emanam calor, o que ajuda a difundir a fragrância de maneira mais eficaz.

  5. Armazenamento adequado: para garantir a integridade e a qualidade do seu perfume, armazene-o em um local fresco e escuro, protegido da luz solar direta e do calor excessivo. Isso ajudará a preservar sua fragrância e frescor por mais tempo.

Dicas de perfumes para mulheres

A seguir, veja dicas da especialista Poliana Palhano sobre perfumes para mulheres .

1. Chanel Coco Mademoiselle

Uma verdadeira joia da perfumaria, esta fragrância combina notas cítricas de bergamota com a suavidade das rosas e a profundidade do patchouli, criando uma aura de elegância e feminilidade perfeita para o outono.

2. Dior Hypnotic Poison

Uma fragrância envolvente e sedutora, com notas de baunilha, amêndoa e jasmim, que evocam uma sensação de mistério e sensualidade. Perfeita para noites outonais românticas e inesquecíveis.

3. Guerlain Shalimar

Um ícone da perfumaria, esta fragrância oriental e envolvente apresenta uma mistura luxuosa de baunilha, íris e patchouli, criando uma aura de sofisticação e elegância ideal para os dias frescos do outono.

4. Hermès Twilly D'Hermès Eau de Poivree

Fresca e picante, esta fragrância é uma explosão de energia e vitalidade, com notas de gengibre, tuberosa e sândalo. Perfeita para mulheres jovens e vibrantes que buscam uma fragrância que reflita sua personalidade única.

5. Yves Saint Laurent Black Opium

Sensual e ousada, esta fragrância é uma verdadeira declaração de glamour e sofisticação, com notas de café, baunilha e jasmim, que criam uma aura de mistério e sedução. Ideal para noites de outono cheias de charme e elegância.

Dicas de perfumes para homens

Veja dicas de perfumes masculinos
Imagem Edicase Brasil
Os perfumes masculinos para o outono trazem uma aura de mistério e sofisticação Crédito: Africa Studio | Shutterstock

1. Dior Sauvage

Fresco e vibrante, com notas de bergamota, pimenta e madeira de sândalo, ideal para homens confiantes e aventureiros que buscam uma fragrância que os leve da cidade à natureza com elegância e estilo.

2. Hermès Terre d'Hermès

Elegante e terroso, com notas de toranja, vetiver e patchouli, esta fragrância é ideal para homens que apreciam a simplicidade e a sofisticação, capturando a essência da terra e do céu em uma única fragrância.

3. Chanel Bleu de Chanel

Fresca e amadeirada, com notas de limão, cedro e âmbar, esta fragrância é perfeita para homens modernos e refinados que buscam uma fragrância versátil e elegante que os acompanhe em todas as ocasiões.

4. Creed Aventus

Com sua mistura única de bergamota, maçã e madeira de cedro, esta fragrância é uma verdadeira obra-prima da perfumaria, perfeita para homens que buscam se destacar na multidão com uma fragrância que é, ao mesmo tempo, fresca e sofisticada.

5. Gentleman, da Givenchy

Clássica e sofisticada, com notas de lavanda, patchouli e baunilha, fragrância perfeita para homens que apreciam a elegância atemporal e o charme discreto, capturando a essência do cavalheiro moderno com uma fragrância refinada e distinta.

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