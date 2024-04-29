Dia das Mães: Veja 30 ideias de presente e acerte na escolha

Confira uma lista especial de Dia das Mães Crédito: Divulgação

Dia das Mães está chegando, e com ele surge a procura pelo presente ideal que consiga expressar todo o amor e gratidão por essa pessoa que sempre esteve ao seu lado. Se a experiência de ser mãe é tão multifacetada e única, o seu presente não poderia deixar de exaltar e contemplar isso. Dessa forma, se você busca inspiração e praticidade na hora de escolher o item perfeito, o Guia de Compras do Clube é o seu melhor aliado.

spoiler da lista: Para os filhos que ainda estão em dúvida sobre o que presentear, selecionamos uma ampla variedade de opções aprovadas pela nossa curadoria, desde eletrônicos a vinhos, kits e bolsas. Assim, é possível encontrar com rapidez o que precisa para surpreender sua mãe neste dia tão especial. Além disso, não deixe de conferir opções para casa, acessórios e muito mais. Veja agora o nossoda lista:

Océane, Paleta Multifuncional Mariana Saad

Destaque a beleza com esta paleta Océane: 8 tons versáteis, alta fixação Crédito: Divulgação

A Océane é uma marca de maquiagem reconhecida por sua qualidade. Nesta paleta multifuncional, composta por 8 tons, sendo 4 cintilantes e 4 mattes, ela oferece alta pigmentação e fixação, possibilitando o realce da beleza da sua mãe em qualquer situação, conferindo brilho natural e uma maquiagem impecável.

Concha y Toro Marques De Casa Concha Vinho Chileno Malbec, 750ml

Surpreenda na escolha do presente Crédito: Divulgação

Este vinho seco é uma escolha sofisticada para dar de presente, sendo indicado pelo Clube. Com uma coloração vermelho profundo com tonalidades violáceas, é encorpado, apresenta notas complexas, taninos macios e harmoniza perfeitamente com carnes vermelhas e legumes grelhados, queijos maduros e massas.

Kit Bolsa Feminina Grande + Baú + Carteira

Kit moderno de bolsas com praticidade e estilo Crédito: Divulgação

Um toque moderno de estilo e elegância para a sua mãe aproveitar. Este kit oferece o conforto e praticidade que ela merece. Vem com bolsa grande e média, necessaire e carteira, perfeitos para a rotina diária.

Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, 4GB, 128GB

Notebook compacto, bateria de longa duração e bom desempenho Crédito: Divulgação

Um excelente notebook em custo-benefício para aquela mãe que está precisando trocar de computador. Compacto e fino, pode ser facilmente carregado para diversos locais. Tem bateria de longa duração (até 18h de reprodução de vídeo) para assistir séries, trabalhar ou estudar sem preocupações. Além disso, tem processador Snapdragon Octa-core, 4GB de RAM e 128GB de memória interna, também contando com efeitos de Áudio Dolby Atmos Alto-Falantes 3W Estéreo.

Esses são apenas alguns dos itens selecionados pelo Clube A Gazeta para celebrar a diversidade do que é ser mãe e ainda proporcionar a comodidade de fazer suas compras online. Confira o site para a lista completa e não deixe para a última hora! Acesse agora o Guia de Compras do Clube e encontre o presente perfeito para a pessoa mais especial da sua vida.