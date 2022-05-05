Qual a relação entre o dia das mães e o mês das noivas?

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Maio chegou e com ele muitos comerciantes se preparam para o aumento no número das vendas, já que é nesse mesmo mês que comemoramos o Dia das Mães. Cerimoniais e igrejas também começam a se organizar para realizar os vários casamentos marcados para o que é, historicamente, conhecido como mês das noivas. Mas você sabe qual a relação entre as duas datas?

Existem várias hipóteses em relação a comemoração de ambas as datas. No Brasil, o Dia das Mães só foi oficializado em 1932 por Getúlio Vargas que seguiu o calendário estadunidense que elegeu o segundo domingo de maio como uma data a ser celebrada devido à campanha de Anna Jarvis, que perdeu a mãe, entrou em depressão e decidiu perpetuar a homenagem pelo país.

Já o mês das noivas, de acordo com especulações, se tornou uma tradição porque no hemisfério norte as temperaturas são mais agradáveis e as flores começam a surgir nesse período.

Entretanto, uma hipótese católica relaciona as duas datas serem celebradas no mesmo mês. Isso porque maio é considerado pela Igreja um período de consagração à imagem de Maria e devido a influência materna e feminina se tornou um período bom para os matrimônios e a celebração da maternidade.

Hoje, Maio não tem mais a força matrimonial que tinha antes. Mas ele sempre foi considerado como o mês das noivas pela influência da Igreja Católica, o mês de Maria e o dia das mães. Pela carga feminina foi associado às noivas para trazer boa sorte à mulher que se casa”, explica o maquiador Ricardo Silveira.

Segundo ele, o clima está bem mais ameno, as chances de chuva são menores e o outono está bem no comecinho. “Assim temos uma luminosidade incrível para as fotos de casamento e quem sonha em fazer uma festa ao ar livre, sobretudo na praia”, destaca.

Outra mudança de tradição foi o preparo da noiva nesse processo. Ricardo Silveira explica que se antes passavam o dia todo no salão, atualmente elas preferem fazer apenas o cabelo, a maquiagem e aproveitar o tempo com algumas amigas. Isso porque os cuidados agora começam quase um ano antes com tratamentos corporais e faciais.

Ter uma companhia agradável ao seu lado é um passo muito importante para a podóloga e sócia-proprietária da GFN Podologia, Shirley da Silva Lima. Já que ter tranquilidade é algo ideal para aproveitar o dia especial.

“Na semana do casamento, procure um profissional, no caso uma podóloga, para que ela tenha os cuidados necessários em seus pés, como: corte correto das unhas, calosidades, uma boa massagem, hidratação que garanta o seu conforto”, recomenda Shirley.