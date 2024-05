Perfumaria

5 perfumes femininos importados para comprar em 2024

Destaque para as notas amadeiradas, além das combinações e ingredientes inusitados

Os perfumes são capazes de estimular os sentidos e evocar lembranças preciosas. (Divulgação)

Seja para um encontro romântico, um dia de trabalho produtivo ou uma tarde descontraída com amigos, as fragrâncias transportam a sensações que se adaptam as diferentes situações do dia a dia com eles. Elas são capazes de estimular os sentidos e evocar lembranças preciosas, fazendo com que cada um desbrave sua personalidade e se permita conhecer aromas para diferentes situações do dia a dia.

E quando o assunto são os perfumes, há opções para todos os gostos. Destaque para as notas amadeiradas, além das combinações e ingredientes inusitados. A dica, para a fixação, é aplicar em áreas como o punho, o pescoço e atrás das orelhas. Selecionamos 5 perfumes femininos importados para comprar nesse ano. Confira.

Libre, de Yves Saint Laurent

É um perfume feminino oriental fougère. (Divulgação)

É um perfume feminino oriental fougère. O perfume possui uma composição extremamente harmônica, que equilibra quente e frio com excelência. A essência traz um perfume de Lavanda, presente no topo e coração, que alia o masculino para vestir com poder e sensualidade, a mulher. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição, com sofisticação e charme, acompanhadas por notas orientais e quentes.

My Way, de Giorgio Armani

A fragrância traz uma mistura de notas amadeiradas e florais . (Divulgação)

É um feminino floral. A fragrância traz uma mistura de notas amadeiradas e florais para uma experiência sensorial apaixonante. O perfume reúne três ingredientes principais de diferentes partes do mundo: a Flor de Laranjeira extraída de laranjas-amargas colhidas manualmente no Egito; a Flor de Tuberosa indiana, colhida perto de Mysore, na Índia; e Baunilha obtida por meio de um programa responsável desenvolvido para apoiar as comunidades locais em Madagascar.

The Scent For Her, da Hugo Boss

Perfume feminino floral frutado. (Divulgação)

Perfume feminino floral frutado. É uma fragrância com notas quentes e sedutoras. Envolvente e enigmático é o perfume para uma mulher poderosa. Ele é composto de três acordes que simbolizam atração, presente na combinação requintada de pêssego e frésia, sedução, trazida pelo tentador osmanthus, e vício, que vem da irresistível base de cacau torrado.

Scandal, de Jean Paul Gaultier

É um perfume feminino chipre gourmand. (Divulgação)

É um perfume feminino chipre gourmand. Uma fragrância que exala a feminilidade e a sensualidade da mulher, como uma parisiense elegante, festiva e sexy que se diverte nos bairros efervescentes da cidade. O perfume feminino une a doçura do mel à elegância da gardênia e à sensualidade do patchouli para um lado viciante, totalmente, Jean Paul Gaultier.

Scapin 245 Intense, da O.U.i

É um perfume feminino oriental amadeirado. (Divulgação)

É um perfume feminino oriental amadeirado. Traz uma combinação de notas olfativas intensas e inebriantes, com a presença da Bergamota, Café e Chantilly. Essas notas ganham profundidade com o coração de Jasmim Sambac, Gardênia e Raspberry e, para finalizar, a autenticidade do trio composto por Patchouli, Cedro e Baunilha.

