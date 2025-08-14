Home
7 dicas para higienizar morangos antes de preparar o morango do amor

Especialista ensina passo a passo como limpar a fruta de forma segura

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:25

Higienizar a fruta antes de fazer morango do amor evita contaminação e riscos à saúde (Imagem: Divulgação | Elemara Duarte)
O morango do amor é o doce do momento e tem conquistado as redes sociais. É fácil encontrar milhares de vídeos de influenciadores ensinando a preparar a iguaria, que aparenta ser simples, mas exige cuidados — especialmente na higienização da fruta, como destaca a nutricionista Élida Dini, professora da Faculdade Una Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

“Consumir morangos sem higienização adequada pode expor você a microrganismos prejudiciais como: bactérias — por exemplo, Escherichia coli —, parasitas, como amebas e lombrigas, e resíduos de agrotóxicos. Esses contaminantes podem causar desde desconfortos gastrointestinais até infecções mais graves”, alerta a especialista.

Segundo a nutricionista Élida Dini, esse fator é ainda mais preocupante quando o doce é coberto por calda de açúcar. “A calda de açúcar cria uma barreira que pode reter umidade e calor, condições ideais para o crescimento de bactérias e, também, de fungos. Se o morango não for higienizado corretamente antes de ser coberto, esses microrganismos podem se multiplicar sob a camada, tornando o consumo potencialmente perigoso”, alerta.

Para evitar que o morango do amor cause problemas de saúde, Élida Dini ensina como higienizar a fruta corretamente e dá dicas para preparar doces com ingredientes frescos de forma segura. Confira!

Como limpar o morango antes de preparar o morango do amor?

  • Selecione os morangos, descartando os que estiverem machucados ou com sinais de deterioração;
  • Lave os morangos em água corrente para remover sujeiras visíveis;
  • Prepare uma solução desinfetante misturando 1 litro de água com 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, suco de limão ou vinagre de maçã;
  • Deixe os morangos de molho nessa solução por 10 minutos;
  • Enxágue bem os morangos em água corrente;
  • Seque os morangos com papel-toalha limpo antes de utilizá-los, sem apertá-los;
  • Evite usar água quente, pois pode danificar a fruta e reduzir sua durabilidade.
Os doces devem ser refrigerados a 5ºC e a temperatura deve ser mantida durante o transporte para o cliente (Imagem: guys_who_shoot | Shutterstock)
Os doces devem ser refrigerados a 5ºC e a temperatura deve ser mantida durante o transporte para o cliente Crédito: Imagem: guys_who_shoot | Shutterstock

Cuidados adicionais ao preparar doces com frutas frescas

  • Refrigeração: mantenha os doces refrigerados a uma temperatura de até 5°C;
  • Validade: doces com frutas frescas, como é o caso do famoso morango do amor, têm validade curta, geralmente de 24 horas. Ou seja, é preparar e consumir o quanto antes;
  • Higiene: assegure-se de que todos os utensílios e superfícies utilizados no preparo estejam limpos para evitar contaminação. Conheça as referências do seu fornecedor do doce;
  • Transporte: durante o transporte, utilize caixas térmicas ou bolsas refrigeradas para manter a temperatura adequada. E isso também vale para o transporte até a casa do consumidor.

Por Elemara Duarte

