7 dicas para higienizar morangos antes de preparar o morango do amor

O morango do amor é o doce do momento e tem conquistado as redes sociais. É fácil encontrar milhares de vídeos de influenciadores ensinando a preparar a iguaria, que aparenta ser simples, mas exige cuidados — especialmente na higienização da fruta, como destaca a nutricionista Élida Dini, professora da Faculdade Una Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.
“Consumir morangos sem higienização adequada pode expor você a microrganismos prejudiciais como: bactérias — por exemplo, Escherichia coli —, parasitas, como amebas e lombrigas, e resíduos de agrotóxicos. Esses contaminantes podem causar desde desconfortos gastrointestinais até infecções mais graves”, alerta a especialista.
Segundo a nutricionista Élida Dini, esse fator é ainda mais preocupante quando o doce é coberto por calda de açúcar. “A calda de açúcar cria uma barreira que pode reter umidade e calor, condições ideais para o crescimento de bactérias e, também, de fungos. Se o morango não for higienizado corretamente antes de ser coberto, esses microrganismos podem se multiplicar sob a camada, tornando o consumo potencialmente perigoso”, alerta.
Para evitar que o morango do amor cause problemas de saúde, Élida Dini ensina como higienizar a fruta corretamente e dá dicas para preparar doces com ingredientes frescos de forma segura. Confira!
Por Elemara Duarte
