Treinar em casa dá resultado? Personal trainer tira dúvidas

Treino em casa funciona?
Dicas e cuidados para evitar lesões
Recomendações de equipamentos para treino em casa
Quais exercícios são indicados para emagrecer?
Quantas vezes por semana devo treinar?
01
Objetivo e nível de treinamento
02
Variação dos estímulos e grupos musculares
03
Dias de descanso
Dicas para manter a disciplina no treino em casa
- Defina um horário fixo para treinar, como se fosse um compromisso profissional
- Crie um ambiente agradável, com boa ventilação e espaço suficiente para os exercícios
- Tenha uma playlist animada para dar mais motivação
- Use roupas confortáveis e adequadas para o treino
- Estabeleça metas realistas e comemore cada avanço
Veja mais opções para treino em casa
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