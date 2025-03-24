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5 receitas leves e práticas para voltar à alimentação saudável

Aprenda a preparar opções que combinam sabor e nutrição
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Março de 2025 às 13:37

Salada de quinoa com vegetais assados (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de quinoa com vegetais assados Crédito: DronG | Shutterstock
Após períodos de alimentação desregrada, é fundamental cuidar do organismo, unindo hidratação e alimentos saudáveis. Para retornar à rotina alimentar, pratos leves, nutritivos e fáceis de preparar podem ser grandes aliados nesse processo. Segundo Luiza Amaral, nutricionista daLiv Up, a chave para uma boa recuperação é apostar em alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, que auxiliam na hidratação e na regulação do corpo.
“Depois de dias de excessos nas refeições, nosso corpo precisa de nutrientes que ajudem na recuperação e na reposição de energia. Por isso, consumir alimentos frescos e ricos em antioxidantes e manter a hidratação são passos essenciais nesse momento”, explica.
Conforme Luiza Amaral, escolher bem os alimentos e fazer combinações inteligentes nas refeições pode fazer toda a diferença no bem-estar físico e mental, minimizando o cansaço e ajudando no vigor e na concentração. Pensando nisso, a nutricionista da Liv Up lista algumas receitas leves e fáceis que combinam sabor, nutrição e praticidade, para ajudar a retomar a alimentação equilibrada.

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Salada de quinoa com vegetais assados

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola-roxa cortada em fatias
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal, folhas de hortelã fresca e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma assadeira, distribua os vegetais e regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, ou até que os vegetais estejam macios e dourados. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida com os vegetais assados. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva a salada de quinoa em temperatura ambiente ou gelada, decorada com folhas de hortelã, se desejar.
Tempo de preparo: 30 minutos.

Cuscuz marroquino com vegetais assados

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 cebola-roxa cortada em fatias
  • 1/4 de xícara chá de uva-passa
  • 1/4 de xícara de chá de amêndoas fatiadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa fresca picada (opcional, para decorar)
Modo de preparo:
Em uma assadeira, distribua os vegetais, a uva-passa e as amêndoas. Regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, ou até que os vegetais estejam macios e levemente dourados. Enquanto os vegetais assam, prepare o cuscuz marroquino conforme as instruções da embalagem. Misture os vegetais assados e as amêndoas ao cuscuz cozido. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva o cuscuz decorado com salsa fresca, se desejar.
Tempo de preparo: 30 minutos.
Macarrão integral com molho de tomate e manjericão (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock)
Macarrão integral com molho de tomate e manjericão Crédito: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock

Macarrão integral com molho de tomate e manjericão

Ingredientes:
  • 300 g de macarrão integral
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro ou pronto
  • 2 dentes de alho picados
  • Queijo parmesão ralado (opcional)
  • Sal, azeite de oliva, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe o macarrão integral conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o molho de tomate à panela e deixe ferver. Tempere o molho com sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão. Misture o macarrão cozido ao molho de tomate e aqueça por alguns minutos. Sirva quente, polvilhado com queijo parmesão ralado, se desejar.
Tempo de preparo: 25 minutos.

Salada de verão com frango grelhado

Ingredientes:
  • 4 xícaras de chá de folhas verdes variadas (alface, rúcula, espinafre)
  • 1 xícara de chá de morango fatiado
  • 1/2 pepino cortado em rodelas finas
  • 1/4 de xícara de chá de queijo feta ou queijo de cabra
  • 1/4 de xícara de chá de nozes ou amêndoas torradas
  • 1 abacate cortado em fatias
  • 2 peitos de frango
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os peitos de frango até dourar. Em seguida, corte em tiras finas. Em um recipiente, misture as folhas verdes, o morango, o pepino, o queijo, as nozes e o abacate. Em um recipiente, prepare o molho misturando azeite, limão, mel, sal e pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva.
Tempo de preparo: 15 minutos.

Arroz low carb com camarão grelhado

Ingredientes:
  • 1 porção de arroz de couve-flor
  • 200g de camarões grandes, limpos e descascados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 dentes de alho picado
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica (opcional, para um toque defumado)
  • Palitos de madeira para espetinhos (opcional)
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo baixo, aqueça o arroz de couve-flor. Reserve. Preaqueça a grelha em fogo médio-alto. Em uma tigela, misture os camarões com azeite de oliva, alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e páprica (se estiver usando). Mexa bem para cobrir todos os camarões com o tempero. Se estiver usando espetinhos de madeira, mergulhe-os em água por 10-15 minutos para evitar que queimem na grelha.
Espete os camarões nos palitos ou coloque-os diretamente na grelha. Grelhe os camarões por cerca de 2-3 minutos de cada lado, ou até que fiquem rosados e cozidos por completo. O tempo pode variar conforme o tamanho dos camarões. Retire os camarões da grelha e regue com um pouco mais de suco de limão antes de servir. Sirva os camarões grelhados acompanhados do arroz de couve-flor.
Tempo de preparo: 20 minutos.
Por Juliana Oliveira

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