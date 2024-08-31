Cremoso

Aprenda uma receita saudável e deliciosa de smoothie de morango

Neste Dia do Nutricionista, veja receita rápida e cremosa para adoçar o seu final de semana
Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 15:00

Smoothie de morango Crédito: Shutterstock
Neste sábado (31) é comemorado o Dia do Nutricionista. E para celebrar a data, HZ te ensina uma receita prática, saudável e, claro, deliciosa! Um smoothie de morango. Confira:

Ingredientes

  • 1 xícara de morangos frescos
  • ½ xícara de iogurte natural
  • ½ xícara de leite de sua preferência
  • 1 colher de sopa de mel (para adoçar)
  • Gelo a gosto
  • Chia para enfeitar
Smoothie saudável de morango Crédito: Bruno Marconato/Divulgação

Modo de preparo

Comece lavando e tirando os cabinhos verdes do morango. Depois, coloque o morango e o iogurte no liquidificador e acrescente o leite aos poucos, até obter uma consistência cremosa. Se desejar, adoce com o mel. Por último, coloque o gelo e bata novamente até ficar uma mistura suave e homogênea. Despeje o smoothie em um copo e sirva decorado com chia e pedaços de morango.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil

