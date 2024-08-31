Aprenda uma receita saudável e deliciosa de smoothie de morango

Neste sábado (31) é comemorado o Dia do Nutricionista. E para celebrar a data, HZ te ensina uma receita prática, saudável e, claro, deliciosa! Um smoothie de morango. Confira:
Ingredientes
- 1 xícara de morangos frescos
- ½ xícara de iogurte natural
- ½ xícara de leite de sua preferência
- 1 colher de sopa de mel (para adoçar)
- Gelo a gosto
- Chia para enfeitar
Modo de preparo
Comece lavando e tirando os cabinhos verdes do morango. Depois, coloque o morango e o iogurte no liquidificador e acrescente o leite aos poucos, até obter uma consistência cremosa. Se desejar, adoce com o mel. Por último, coloque o gelo e bata novamente até ficar uma mistura suave e homogênea. Despeje o smoothie em um copo e sirva decorado com chia e pedaços de morango.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil