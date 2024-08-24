A série The Bear, disponível no Disney+, vai além de mostrar a intensidade do mundo culinário; ela traz à tela receitas envolventes e cheias de sabor, que capturam a paixão pela gastronomia. Ao seguir a jornada de Carmy, um jovem chef renomado que retorna para administrar o restaurante da família, somos convidados a vivenciar não apenas a rotina desafiadora da cozinha, mas também a criação de pratos deliciosos, preparados com criatividade e dedicação.
Veja, abaixo, 5 receitas da série The Bear para fazer em casa.
Espaguete pomodoro
Ingredientes
- 500 g de macarrão espaguete
- 800 g de tomate triturado
- 125 ml de azeite
- 1 cebola cortada ao meio
- 1 punhado de manjericão fresco
- 5 dentes de alho descascados
- 60 g de manteiga
- 100 ml de água do cozimento do macarrão
- Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve um pouco da água. Em outra panela, esmague os dentes de alho, adicione o azeite e o manjericão e deixe cozinhar, em fogo baixo, até o manjericão murchar. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque a manteiga e a cebola com as metades viradas para baixo. Leve ao fogo médio e frite por 3 minutos. Adicione o tomate triturado e deixe cozinhar por 25 minutos. Quando o tomate começar a murchar, adicione a mistura com azeite e manjericão. Mexa e deixe ferver até o molho engrossar. Adicione o macarrão e a água ao molho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe ferver e sirva em seguida. Decore com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado.
Donuts com geleia de morango
Ingredientes
- 7 g de fermento biológico seco
- 60 ml de água morna
- 180 ml de leite morno
- 50 g de açúcar
- 60 g de manteiga derretida
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 ovo
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de geleia de morango
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Manteiga para untar
- Óleo vegetal para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela pequena, dissolva o fermento na água morna e deixe descansar por 5 minutos, até espumar. Em uma tigela grande, misture o leite morno, o açúcar, a manteiga derretida, o sal e o ovo. Adicione a mistura de fermento e mexa até ficar homogêneo.
Aos poucos, acrescente a farinha de trigo, uma xícara de cada vez, e misture até formar uma massa macia. Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até ficar lisa e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho.
Após, abra a massa até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Use um cortador redondo para cortar discos de massa. Coloque os discos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, cubra com um pano e deixe crescer por mais 30 minutos. Aqueça o óleo vegetal em uma panela funda a 180 °C. Frite os donuts até dourarem. Retire os donuts e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.
Com uma faca ou bico de confeitar, faça um pequeno furo na lateral de cada donut. Usando um saco de confeitar, injete a geleia nos donuts. Polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
Sanduíche “italian beef”
Ingredientes
Carne
- 1,5 kg de carne bovina
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola fatiada
- 4 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de chá de manjericão seco
- 1/2 colher de chá de tomilho seco
- 1/2 colher de chá de pimenta calabresa
- 2 folhas de louro
- 120 ml de caldo de carne
- 120 ml de vinho tinto seco
- 1 pimentão verde fatiado
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 6 pães tipo baguete ou pão francês
Giardiniera
- 1 cenoura cortada em palitos
- 1 talo de salsão cortado em pedaços
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 1/2 couve-flor separada em floretes pequenos
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1/4 de xícara de chá de sal grosso
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de vinagre de vinho branco
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1/2 colher de chá de pimenta calabresa
- 1 colher de chá de sementes de mostarda
- 1 colher de chá de sementes de coentro
Modo de preparo
Giardiniera
Coloque os vegetais cortados em uma tigela grande. Adicione o sal grosso e a água, misture bem e cubra. Deixe descansar por pelo menos 8 horas, ou durante a noite, na geladeira. Após o período na geladeira, enxágue bem os vegetais em água corrente para remover o excesso de sal. Escorra-os completamente. Em uma tigela grande, misture o vinagre, o azeite, o alho picado, o orégano, a pimenta calabresa e as sementes de mostarda e o coentro.
Coloque os vegetais enxaguados em potes de vidro esterilizados, pressionando levemente. Despeje a mistura de vinagre e azeite sobre os vegetais nos potes, certificando-se de que todos os vegetais estejam completamente submersos. Feche os potes com tampas herméticas e leve à geladeira. Deixe a giardiniera descansar na geladeira por pelo menos 3 dias antes de consumir, para que os sabores se intensifiquem.
Carne
Em uma tigela, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino, orégano, manjericão, tomilho e pimenta calabresa. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e sele a carne de todos os lados até dourar. Retire a carne da panela e adicione a cebola e o alho. Refogue por alguns minutos até amolecer.
Adicione o vinho tinto e o caldo de carne, raspando o fundo da panela para soltar os resíduos. Coloque a carne de volta na panela, adicione as folhas de louro e tampe. Cozinhe em fogo baixo por 3 a 4 horas, até que a carne esteja bem macia e se desfaça facilmente com um garfo. 30 minutos antes de terminar o cozimento, adicione os pimentões fatiados à panela. Reserve.
Montagem
Retire a carne da panela e desfie-a com dois garfos. Retorne a carne desfiada à panela para que absorva os sucos. Corte os pães ao meio e recheie com a carne desfiada e os pimentões. Adicione giardiniera após o descanso na geladeira. Sirva os sanduíches.
Costela com coca-cola e risoto
Ingredientes
Fundo de carne
- 2,5 kg de ossos bovinos
- 2 cebolas cortadas em 4 partes
- 3 talos de aipo picados
- 2 cenouras picadas
- 1 cabeça de alho cortada ao meio
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 5 ramos de tomilho fresco
- 1/2 maço de salsinha
- 2 folhas de louro
- 1 colher de sopa de pimenta-do-reino em grãos
- Óleo a gosto
- Água
Costela
- 2 kg de costela de porco
- 2 cebolas picadas
- 2 cenouras picadas
- 1 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 xícara de chá de refrigerante de cola
- 6 talos de tomilho
- 1/2 maço de salsinha
- 2 folhas de louro
- 4 xícaras de chá de fundo de carne
- Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto
Risoto
- 50 g de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 xícaras de arroz arbóreo
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- Caldo de carne
- Raspas de 1 limão-siciliano
- 2 ramos de tomilho
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Caldo de carne, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Fundo de carne
Disponha os ossos em uma forma grande, regue com óleo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Em uma tigela, junte a cebola, o aipo, as cenouras, o alho, 3 colheres de sopa de óleo e o extrato de tomate, misture bem. Retire os ossos do forno, vire os ossos e adicione a mistura de vegetais e extrato de tomate. Espalhe bem pela forma e volte ao forno por 30 ou 45 minutos, até as pontas dos vegetais ficarem levemente tostadas.
Transfira os ossos e os vegetais para uma panela grande. Leve a forma para a boca do fogão e adicione o vinho tinto e a água. Com a ajuda de uma espátula, vá raspando o fundo da forma para soltar toda a crosta que ficou grudada. Despeje o vinho na panela com os ossos e vegetais e junte mais água até cobrir tudo.
Adicione o tomilho, a salsinha, o louro e a pimenta-preta. Deixe em fogo baixo, com a panela semitampada, o líquido não pode ferver. Deixe por mais ou menos 6 horas, reduzindo e apurando os sabores. Durante o processo, tire a espuma que sobe na superfície ou a gordura ficará separada do líquido. Após o cozimento, coe todo esse líquido em um pote ou vários potes e guarde na geladeira durante 2 semanas, ou se congelar, pode ser usado por 3 meses.
Costela
Corte a costela em pedaços menores e tempere com sal e a pimenta-preta. Em uma panela grande, coloque um pouco de óleo e, em fogo médio, grelhe todos os lados das costelas até ficarem bem douradas. Adicione as cebolas e as cenouras, e cozinhe por mais ou menos 5 minutos, ou até elas começarem a dourar. Adicione o vinho branco para deglaçar o fundo e deixe mais 2 minutos. Adicione o refrigerante, o tomilho, a salsinha, as folhas de louro e o fundo de carne, o suficiente para cobrir quase por completo as costelas.
Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em 150 °C por 2 horas, sempre virando as costelas para cozinharem por igual. Retire do forno, retire as costelas e coloque em uma tigela e leve à geladeira por pelo menos uma noite. Coe o caldo que ficou na panela e guarde em um pote, leve para geladeira pelo mesmo tempo das costelas.
No dia seguinte, o caldo vai ter uma camada gelada de gordura na parte superior, retire e descarte essa parte. Transfira esse líquido para uma panela ou frigideira larga e deixe reduzindo por pelo menos 1 hora. Coloque as costelas de volta nesse molho que se formou até esquentar por completo. Reserve.
Risoto
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o arroz e refogue. Sempre mexendo, adicione o vinho e deixe cozinhar até secar. Adicione o caldo aos poucos, mexendo o arroz até reduzir o líquido. Repita até sentir que o arroz já está al dente. Adicione as raspas de limão-siciliano, o tomilho e finalize com o parmesão e a manteiga. Tempere com sal e pimenta-preta. Sirva o risoto com a costela.
Picatta de frango
Ingredientes
- 2 peitos de frango sem pele e sem osso
- 4 dentes de alho picados
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de alcaparras
- 1/4 de xícara de chá de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de vinho branco
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- Salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de trigo para empanar
- Azeite para fritar
Modo de preparo
Corte o frango em 4 filés e tempere com sal e pimenta-do-reino. Passe os filés na farinha de trigo e tire o excesso. Em uma frigideira grande, adicione o azeite e leve ao fogo médio. Coloque os frangos e frite até dourar todos os lados. Coloque-os em uma travessa e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o vinho branco para deglacear e o caldo de legumes. Leve de volta ao fogo para ferver lentamente; mexa a mistura por cerca de 3 min. Adicione o suco de limão-siciliano e continue mexendo até reduzir. Uma vez reduzido, adicione a manteiga até derreter. Adicione as alcaparras e continue a mexer; reduza o fogo. Adicione sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho pronto com alcaparras sobre o frango e adicione salsinha picada. Sirva em seguida.