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Praticidade

6 receitas de lanches leves para preparar em poucos minutos

De biscoito de polvilho a pastel de couve, aprenda a fazer comidinhas gostosas e saudáveis para consumir no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Biscoito de polvilho  Crédito: Odu Mazza | Shutterstock
No dia a dia, os lanches fitness são uma excelente opção para quem está de dieta. Saudáveis e nutritivos, eles podem ser preparados em poucos minutos para te ajudar a manter uma alimentação equilibrada.
Pensando nisso, separamos seis receitas leves para você aproveitar. Confira!

BISCOITO DE POLVILHO

Ingredientes:

  • 2 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
  • 1 ovo
  • 1 clara de ovo
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água quente e mexa até obter uma massa homogênea.
Após, com as mãos, modele os biscoitos em formato de rosquinha e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

PASTEL DE COUVE COM RECHEIO DE RICOTA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 200 ml de suco de couve concentrado
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sobremesa de sal
  • 1 colher de sopa de gergelim
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento biológico
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar
  • Óleo de coco para untar
  • Recheio:
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal, orégano e salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque a ricota, o alho, a salsa, o sal e o orégano e misture. Reserve. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com um cortador circular.
Com uma colher, disponha o recheio sobre os círculos, dobre ao meio e aperte com um garfo para fechar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pastéis sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

COOKIE DE AMENDOIM

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de amendoim
  • 1 clara de ovo
  • 2 colheres de sopa de adoçante
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre a assadeira. Repita o processo com toda a massa e, depois, amasse delicadamente para dar o formato de cookies. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pão de queijo com linhaça  Crédito: Jobz Fotografia | Shutterstock

PÃO DE QUEIJO COM CHIA E LINHAÇA

Ingredientes:

  • 750 g de polvilho doce
  • 600 g de queijo minas ralado
  • 750 ml de leite integral
  • 250 ml de óleo de girassol
  • 35 g de chia
  • 40 g de semente de linhaça dourada
  • 6 ovos
  • Sal a gosto
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite e o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, em uma batedeira, coloque o polvilho, despeje o leite com o óleo e bata até obter uma massa grudenta. Adicione o sal e bata para incorporar. Aos poucos, acrescente os ovos e o queijo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a linhaça e a chia e mexa.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pães de queijo sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

MUFFIN DE CENOURA COM LARANJA

Ingredientes:

  • 500 g de cenoura descascada e ralada
  • 180 g de açúcar de coco
  • 200 g de farinha de trigo integral
  • 30 g de óleo de coco
  • 3 ovos
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

WAFFLE DE ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 1 clara de ovo
  • 1 colher de sopa de farelo de aveia
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 2 colheres de sopa de xilitol

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, preaqueça a máquina de waffles, disponha a massa sobre ela e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.

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