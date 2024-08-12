6 receitas de lanches leves para preparar em poucos minutos

No dia a dia, os lanches fitness são uma excelente opção para quem está de dieta. Saudáveis e nutritivos, eles podem ser preparados em poucos minutos para te ajudar a manter uma alimentação equilibrada.
Pensando nisso, separamos seis receitas leves para você aproveitar. Confira!
BISCOITO DE POLVILHO
Ingredientes:
- 2 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 1 ovo
- 1 clara de ovo
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de água quente
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água quente e mexa até obter uma massa homogênea.
Após, com as mãos, modele os biscoitos em formato de rosquinha e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.
PASTEL DE COUVE COM RECHEIO DE RICOTA
Ingredientes:
- Massa:
- 200 ml de suco de couve concentrado
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sobremesa de sal
- 1 colher de sopa de gergelim
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento biológico
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
- Óleo de coco para untar
- Recheio:
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal, orégano e salsa picada a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque a ricota, o alho, a salsa, o sal e o orégano e misture. Reserve. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com um cortador circular.
Com uma colher, disponha o recheio sobre os círculos, dobre ao meio e aperte com um garfo para fechar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pastéis sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
COOKIE DE AMENDOIM
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de amendoim
- 1 clara de ovo
- 2 colheres de sopa de adoçante
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre a assadeira. Repita o processo com toda a massa e, depois, amasse delicadamente para dar o formato de cookies. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
PÃO DE QUEIJO COM CHIA E LINHAÇA
Ingredientes:
- 750 g de polvilho doce
- 600 g de queijo minas ralado
- 750 ml de leite integral
- 250 ml de óleo de girassol
- 35 g de chia
- 40 g de semente de linhaça dourada
- 6 ovos
- Sal a gosto
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite e o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, em uma batedeira, coloque o polvilho, despeje o leite com o óleo e bata até obter uma massa grudenta. Adicione o sal e bata para incorporar. Aos poucos, acrescente os ovos e o queijo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a linhaça e a chia e mexa.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pães de queijo sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
MUFFIN DE CENOURA COM LARANJA
Ingredientes:
- 500 g de cenoura descascada e ralada
- 180 g de açúcar de coco
- 200 g de farinha de trigo integral
- 30 g de óleo de coco
- 3 ovos
- Suco de 1 laranja
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.
WAFFLE DE ESPINAFRE
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 clara de ovo
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 2 colheres de sopa de xilitol
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, preaqueça a máquina de waffles, disponha a massa sobre ela e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.