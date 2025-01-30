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Pratos proteicos

7 receitas com grão-de-bico para um jantar saudável

Veja como preparar pratos nutritivos e deliciosos com esse ingrediente versátil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 19:30

Batata-doce recheada com grão-de-bico (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Batata-doce recheada com grão-de-bico Crédito: Anna Shepulova | Shutterstock
O grão-de-bico se trata de um ingrediente nutritivo e saudável que oferece uma variedade de benefícios para a saúde, tornando-o uma escolha excelente para incluir em receitas de jantar. Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais, é também uma ótima fonte de ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B, contribuindo para a saúde óssea, cardiovascular e do sistema imunológico.
A seguir, confira como preparar receitas saudáveis com grão-de-bico para o jantar!

Batata-doce recheada com grão-de-bico

Ingredientes:
  • 3 batatas-doces beauregard
  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 3 colheres de sopa de suco de limão
  • Azeite, endro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

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Modo de preparo:
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 20 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água. Reserve o grão-de-bico.
Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que ela fique macia. Reserve. Corte as batatas-doces ao meio, no sentido vertical, e disponha-as em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue-as com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos.
Enquanto isso, coloque a quinoa e o grão-de-bico em um recipiente e misture bem. Acrescente o endro, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture novamente. Retire as batatas-doces do forno e, com uma colher, retire parte da polpa. Amasse e adicione a polpa ao recheio e misture. Recheie as batatas-doces com a mistura e leve ao forno por mais 10 minutos. Salpique com a salsinha picada e sirva a seguir.

Grão-de-bico assado com vegetais

Ingredientes:
  • 3 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 25 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.
Em um recipiente grande, coloque o grão-de-bico, a batata , o tomate e a cebola. Tempere com suco de limão, alho, azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Transfira a mistura para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Retire do forno, salpique a salsinha e sirva a seguir.

Sopa cremosa de grão-de-bico com cúrcuma

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 batata-doce descascada e picada
  • 1 cenoura picada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1/2 colher de chá de gengibre ralado
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca picada para finalizar
Modo de preparo:
Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a batata-doce, a cenoura e o grão-de-bico, mexendo por alguns minutos. Acrescente a cúrcuma, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje o caldo de legumes e cozinhe até que os vegetais fiquem bem macios. Retire do fogo e bata tudo com um mixer ou no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte a sopa para a panela e leve ao fogo médio. Acrescente o leite de coco e mexa bem. Ajuste os temperos, se necessário. Finalize com salsinha picada e sirva quente.
Grão-de-bico com espinafre e especiarias (Imagem: Mila Bond | Shutterstock)
Grão-de-bico com espinafre e especiarias Crédito: Mila Bond | Shutterstock

Grão-de-bico com espinafre e especiarias

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 maço de espinafre
  • 1 cenoura cozida e picada
  • 1 ovo cozido
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Canela em pó, páprica picante, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Aprenda a fazer salada morna de grão-de-bico, quinoa e pimentões

Modo de preparo:
Separe as folhas e os talos do espinafre. Em seguida, pique os talos bem finos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione os talos de espinafre e refogue por 2 minutos. Junte o grão-de-bico e a cenoura mexa bem, até aquecer. Tempere com sal, pimenta-do-reino, canela e páprica e misture. Depois, junte as folhas de espinafre e refogue até murcharem e secar a água que se formou. Desligue o fogo e sirva em seguida com o ovo cozido cortado ao meio. Tempere o ovo com uma pitada de páprica.

Salada de grão-de-bico com escarola

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 4 folhas de escarola cortadas em tiras
  • 1 cebola-roxa cortada no formato de meia-lua
  • 1/2 abobrinha cortada em cubos
  • 1 tomate cortado no formato de meia-lua
  • Azeite e sal a gosto
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em pedaços pequenos
  • Água
Modo de preparo:
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 35 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.
Em uma assadeira, coloque a escarola, a cebola-roxa, a abobrinha e o tomate. Regue com azeite e tempere com sal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que os vegetais fiquem al dente . Em uma saladeira, disponha o grão-de-bico, a escarola, a cebola-roxa, a abobrinha e o tomate. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta dedo-de-moça. Misture e sirva a salada a seguir.

Grão-de-bico salteado com alho-poró

Ingredientes:
  • 2 cenouras raladas
  • 1 alho-poró cortado em rodelas
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 1 folha de louro
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • Funcho e tomilho a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e adicione a cenoura e a folha de louro. Mexa por dois minutos e, em seguida, acrescente o alho-poró. Depois, junte o grão-de-bico e tempere com funcho e tomilho. Cozinhe por 5 minutos. Sirva quente.

Hambúrguer de grão-de-bico e espinafre

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para grelhar
Modo de preparo:
Em um processador, triture o grão-de-bico até formar uma massa granulada. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o espinafre até murcharem. Misture o refogado ao grão-de-bico processado, adicionando o cominho, a farinha de aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. 
Modele a massa em formato de hambúrgueres. Se necessário, adicione mais farinha para dar liga. Aqueça uma frigideira com um fio de óleo e grelhe os hambúrgueres por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados. Sirva em seguida.

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