Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alimentação

4 receitas práticas de chás para combater o inchaço

Aprenda a preparar opções naturais para aliviar o desconforto e melhorar o bem-estar
Portal Edicase

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 15:30

Chá de casca de laranja (Imagem: Heike Rau | Shutterstock)
A retenção de líquido é um incômodo comum que provoca inchaço e desconforto em muitas pessoas, especialmente durante o calor. Para ajudar a combater esse problema, além de consultar um médico e manter hábitos saudáveis, diversos chás com propriedades anti-inflamatórias e diuréticas podem ser utilizados.
Abaixo, confira quatro receitas de chás para você preparar em casa e combater o inchaço!

Chá de casca de laranja

Ingredientes:
  • 1 colher de sopa de casca de laranja higienizada
  • 1 canela em pau
  • 2 cravos-da-índia
  • 500 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de hibisco com abacaxi e hortelã

Ingredientes:
  • 1 colher de sopa de folhas secas de hibisco
  • 2 rodelas de abacaxi picadas
  • 5 folhas de hortelã
  • 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de hibisco e hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e acrescente o abacaxi. Sirva em seguida.
Chá de folha de abacate (Imagem: Heike Rau | Shutterstock)
Chá de folha de abacate

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de folhas de abacate
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas de abacate. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de folhas de morango com alecrim e canela

Ingredientes:
  • 1 colher de sopa de folhas secas de morango
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • 1 canela em pau
  • 400 ml de água
  • Xilitol para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione todos os ingredientes, exceto o xilitol. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Após, coe e adoce com xilitol. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados