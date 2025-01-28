4 receitas práticas de chás para combater o inchaço

A retenção de líquido é um incômodo comum que provoca inchaço e desconforto em muitas pessoas, especialmente durante o calor. Para ajudar a combater esse problema, além de consultar um médico e manter hábitos saudáveis, diversos chás com propriedades anti-inflamatórias e diuréticas podem ser utilizados.
Abaixo, confira quatro receitas de chás para você preparar em casa e combater o inchaço!
Chá de casca de laranja
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de casca de laranja higienizada
- 1 canela em pau
- 2 cravos-da-índia
- 500 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de hibisco com abacaxi e hortelã
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de folhas secas de hibisco
- 2 rodelas de abacaxi picadas
- 5 folhas de hortelã
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de hibisco e hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e acrescente o abacaxi. Sirva em seguida.
Chá de folha de abacate
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de folhas de abacate
- 250 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas de abacate. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de folhas de morango com alecrim e canela
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de folhas secas de morango
- 1 ramo de alecrim fresco
- 1 canela em pau
- 400 ml de água
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione todos os ingredientes, exceto o xilitol. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Após, coe e adoce com xilitol. Sirva em seguida.