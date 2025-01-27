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Cozinha saudável

7 receitas de saladas nutritivas para o jantar

Veja como preparar opções práticas e deliciosas para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 19:30

Salada de brócolis com cenoura e couve-flor (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Salada de brócolis com cenoura e couve-flor Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock
As saladas são pratos muito nutritivos que oferecem diversos benefícios ao corpo. E, apesar de serem vistas como sem graça, são totalmente adaptáveis e podem ganhar novos sabores. Para isso, basta realizar combinações deliciosas entre vegetais e temperos que conferem um gostinho irresistível ao prato.
A seguir, confira sete receitas de saladas nutritivas para o jantar!

Salada de brócolis com cenoura e couve-flor

Ingredientes:
  • Floretes de 1 brócolis
  • Floretes de 1 couve-flor
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • Sal, azeite e pimenta-calabresa a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o brócolis, a cenoura e a couve-flor e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-calabresa. Sirva em seguida.

Salada de berinjela

Ingredientes:
  • 2 berinjelas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 4 tomates sem sementes e cortados em rodelas
  • 2 pimentões sem sementes e cortados em cubos
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, transfira a berinjela para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Coloque os pimentões e os tomates e misture. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, junte a mistura com a berinjela e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

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Salada de chuchu

Ingredientes:
  • 3 chuchus descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • Sal, azeite e salsinha picada a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os chuchus, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira o legume para um recipiente. Adicione a cebola, a salsinha, o azeite e o sal e misture. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com frango e molho de iogurte

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 pepino descascado e cortado em cubos
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 179 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o frango desfiado, o pepino e o tomate e misture. Regue com azeite e metade do suco de limão. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque o iogurte, a mostarda, uma pitada de sal e o restante do suco de limão. Misture até ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida.
Salada de batata com salsinha (Imagem: zoryanchik | Shutterstock)
Salada de batata com salsinha Crédito: zoryanchik | Shutterstock

Salada de batata com salsinha

Ingredientes:
  • 500 g de batata cortada em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1 1/2 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira para um recipiente. Adicione o azeite, o suco de limão e a salsinha e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de milho-verde grelhado

Ingredientes:
  • 350 g de milho-verde
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal, pedras de gelo e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a cebola-roxa e cubra com as pedras de gelo. Reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o milho-verde e doure. Desligue o fogo e reserve. Após, retire a cebola do gelo, escorra a água e disponha em um recipiente. Junte o milho-verde, o pimentão, a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e o azeite e misture. Tempere com sal e cominho. Sirva em seguida.

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Salada de quinoa com legumes assados

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 abobrinha descascada e cortada em cubos
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, disponha a cenoura, a abobrinha e o pimentão e regue com azeite. Tempere com páprica doce, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
Em um recipiente, coloque a quinoa cozida com os legumes assados e o suco de limão e misture. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

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