7 receitas de saladas nutritivas para o jantar

As saladas são pratos muito nutritivos que oferecem diversos benefícios ao corpo. E, apesar de serem vistas como sem graça, são totalmente adaptáveis e podem ganhar novos sabores. Para isso, basta realizar combinações deliciosas entre vegetais e temperos que conferem um gostinho irresistível ao prato.
A seguir, confira sete receitas de saladas nutritivas para o jantar!
Salada de brócolis com cenoura e couve-flor
Ingredientes:
- Floretes de 1 brócolis
- Floretes de 1 couve-flor
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal, azeite e pimenta-calabresa a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o brócolis, a cenoura e a couve-flor e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-calabresa. Sirva em seguida.
Salada de berinjela
Ingredientes:
- 2 berinjelas descascadas e cortadas em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho descascado e picado
- 4 tomates sem sementes e cortados em rodelas
- 2 pimentões sem sementes e cortados em cubos
- 1 colher de sopa de molho de soja
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, transfira a berinjela para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Coloque os pimentões e os tomates e misture. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, junte a mistura com a berinjela e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Salada de chuchu
Ingredientes:
- 3 chuchus descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os chuchus, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira o legume para um recipiente. Adicione a cebola, a salsinha, o azeite e o sal e misture. Sirva em seguida.
Salada de grão-de-bico com frango e molho de iogurte
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 pepino descascado e cortado em cubos
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 179 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de mostarda
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o frango desfiado, o pepino e o tomate e misture. Regue com azeite e metade do suco de limão. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque o iogurte, a mostarda, uma pitada de sal e o restante do suco de limão. Misture até ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida.
Salada de batata com salsinha
Ingredientes:
- 500 g de batata cortada em rodelas
- Suco de 1 limão
- 1 1/2 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira para um recipiente. Adicione o azeite, o suco de limão e a salsinha e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de milho-verde grelhado
Ingredientes:
- 350 g de milho-verde
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal, pedras de gelo e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a cebola-roxa e cubra com as pedras de gelo. Reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o milho-verde e doure. Desligue o fogo e reserve. Após, retire a cebola do gelo, escorra a água e disponha em um recipiente. Junte o milho-verde, o pimentão, a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e o azeite e misture. Tempere com sal e cominho. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com legumes assados
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 abobrinha descascada e cortada em cubos
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, disponha a cenoura, a abobrinha e o pimentão e regue com azeite. Tempere com páprica doce, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
Em um recipiente, coloque a quinoa cozida com os legumes assados e o suco de limão e misture. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.