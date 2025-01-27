7 receitas de saladas nutritivas para o jantar

Salada de brócolis com cenoura e couve-flor Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

As saladas são pratos muito nutritivos que oferecem diversos benefícios ao corpo. E, apesar de serem vistas como sem graça, são totalmente adaptáveis e podem ganhar novos sabores. Para isso, basta realizar combinações deliciosas entre vegetais e temperos que conferem um gostinho irresistível ao prato.

A seguir, confira sete receitas de saladas nutritivas para o jantar!

Salada de brócolis com cenoura e couve-flor

Ingredientes:

Floretes de 1 brócolis

Floretes de 1 couve-flor

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal, azeite e pimenta-calabresa a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o brócolis, a cenoura e a couve-flor e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-calabresa. Sirva em seguida.

Salada de berinjela

Ingredientes:

2 berinjelas descascadas e cortadas em cubos

1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e picado

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas

2 pimentões sem sementes e cortados em cubos

1 colher de sopa de molho de soja

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, transfira a berinjela para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Coloque os pimentões e os tomates e misture. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, junte a mistura com a berinjela e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de chuchu

Ingredientes:

3 chuchus descascados e picados

1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque os chuchus, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira o legume para um recipiente. Adicione a cebola, a salsinha, o azeite e o sal e misture. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com frango e molho de iogurte

Ingredientes:

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 peito de frango cozido e desfiado

1 pepino descascado e cortado em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

179 g de iogurte natural

1 colher de sopa de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o frango desfiado, o pepino e o tomate e misture. Regue com azeite e metade do suco de limão. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque o iogurte, a mostarda, uma pitada de sal e o restante do suco de limão. Misture até ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida.

Salada de batata com salsinha Crédito: zoryanchik | Shutterstock

Salada de batata com salsinha

Ingredientes:

500 g de batata cortada em rodelas

Suco de 1 limão

1 1/2 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira para um recipiente. Adicione o azeite, o suco de limão e a salsinha e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de milho-verde grelhado

Ingredientes:

350 g de milho-verde

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 cebola-roxa descascada e picada

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

Sal, pedras de gelo e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a cebola-roxa e cubra com as pedras de gelo. Reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o milho-verde e doure. Desligue o fogo e reserve. Após, retire a cebola do gelo, escorra a água e disponha em um recipiente. Junte o milho-verde, o pimentão, a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e o azeite e misture. Tempere com sal e cominho. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com legumes assados

Ingredientes:

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 abobrinha descascada e cortada em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, disponha a cenoura, a abobrinha e o pimentão e regue com azeite. Tempere com páprica doce, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.