Bolo de milho simples de liquidificador é dica para o café; veja receita

Acompanha também instruções importantes para deixar a massa fofinha, garantindo elogios na hora do lanche

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:00

Bolo de milho é tradição na mesa dos brasileiros Crédito: Sabores Ajinomoto/Acervo

Bolo de milho é uma ótima companhia para o café fresquinho, a qualquer hora do dia. Sua receita é simples, e basta seguir as instruções de preparo à risca para que a massa fique bem macia, e assim, irresistível.

A seguir, HZ traz o passo a passo de um bolo de milho simples para deixar o seu lanche ainda mais gostoso. Confira e aproveite essa dica!

Bolo de milho simples de liquidificador

Ingredientes:

3 ovos

1 lata de milho-verde em conserva, escorrido (200g)



1 xícara (chá) de açúcar (150g)



1 xícara (chá) de leite (200ml)



Meia xícara (chá) de azeite de oliva (100 ml)



1 xícara (chá) de fubá mimoso peneirado (130g)



Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada (55g)



1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

No copo do liquidificador, coloque os ovos, o milho, o açúcar, o leite e o azeite. Bata em potência média por cinco minutos ou até ficar homogêneo e firme.

Em uma tigela grande, coloque o fubá, a farinha de trigo, o fermento e a mistura do liquidificador. Mexa até ficar homogêneo.

Transfira para uma forma de furo central (23 cm de diâmetro), untada e enfarinhada com fubá.

Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, e asse durante 45 minutos ou até a superfície dourar.

Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme.

Sirva em seguida.



Dicas para deixar o bolo fofinho:

Siga a proporção exata dos ingredientes indicada na receita;

Lembre-se de preaquecer o forno;



No copo do liquidificador, bata os ingredientes indicados em potência média até a mistura ficar homogênea e firme;



Use uma tigela grande para misturar o fubá, a farinha de trigo, o fermento e a mistura do liquidificador até ficar homogêneo;



Unte uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) e enfarinhe com fubá;



Siga o tempo indicado na receita e não retire o bolo do forno antes que ele esteja completamente assado;



Faça o teste do palito - se sair limpo depois de espetado na massa, significa que o bolo está no ponto;



Espere esfriar para desenformar.



Fonte: Sabores Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

