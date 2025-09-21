Editorias do Site
Redes Sociais

Bolo de milho simples de liquidificador é dica para o café; veja receita

Acompanha também instruções importantes para deixar a massa fofinha, garantindo elogios na hora do lanche

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:00

Bolo-de-milho
Bolo de milho é tradição na mesa dos brasileiros Crédito: Sabores Ajinomoto/Acervo

Bolo de milho é uma ótima companhia para o café fresquinho, a qualquer hora do dia. Sua receita é simples, e basta seguir as instruções de preparo à risca para que a massa fique bem macia, e assim, irresistível. 

A seguir, HZ traz o passo a passo de um bolo de milho simples para deixar o seu lanche ainda mais gostoso. Confira e aproveite essa dica!  

Bolo de milho simples de liquidificador

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1 lata de milho-verde em conserva, escorrido (200g)
  • 1 xícara (chá) de açúcar (150g)
  • 1 xícara (chá) de leite (200ml)
  • Meia xícara (chá) de azeite de oliva (100 ml)
  • 1 xícara (chá) de fubá mimoso peneirado (130g)
  • Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada (55g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

  1. No copo do liquidificador, coloque os ovos, o milho, o açúcar, o leite e o azeite.
  2. Bata em potência média por cinco minutos ou até ficar homogêneo e firme.
  3. Em uma tigela grande, coloque o fubá, a farinha de trigo, o fermento e a mistura do liquidificador. Mexa até ficar homogêneo.
  4. Transfira para uma forma de furo central (23 cm de diâmetro), untada e enfarinhada com fubá.
  5. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, e asse durante 45 minutos ou até a superfície dourar.
  6. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme.
  7. Sirva em seguida.

Dicas para deixar o bolo fofinho:

  • Siga a proporção exata dos ingredientes indicada na receita;
  • Lembre-se de preaquecer o forno;
  • No copo do liquidificador, bata os ingredientes indicados em potência média até a mistura ficar homogênea e firme;
  • Use uma tigela grande para misturar o fubá, a farinha de trigo, o fermento e a mistura do liquidificador até ficar homogêneo;
  • Unte uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) e enfarinhe com fubá;
  • Siga o tempo indicado na receita e não retire o bolo do forno antes que ele esteja completamente assado;
  • Faça o teste do palito - se sair limpo depois de espetado na massa, significa que o bolo está no ponto;
  • Espere esfriar para desenformar.

Fonte: Sabores Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Receita de bolo de fubá simples e fofinho: confira passo a passo

Receita de bolo de fubá simples e fofinho: confira passo a passo

Imagem - Bolo de banana com doce de leite: confira receita passo a passo

Bolo de banana com doce de leite: confira receita passo a passo

Imagem - Aprenda receita de bolo fofinho para comemorar o Dia do Milho

Aprenda receita de bolo fofinho para comemorar o Dia do Milho

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Calcinha Preta, Tato, Casaca e corrida de rolimã neste domingo (21)

Calcinha Preta, Tato, Casaca e corrida de rolimã neste domingo (21)
Imagem - Sescon-ES premia a excelência no setor contábil capixaba com  festa em Vitória

Sescon-ES premia a excelência no setor contábil capixaba com  festa em Vitória
Imagem - ArtRio apresenta grande panorama da arte contemporânea brasileira

ArtRio apresenta grande panorama da arte contemporânea brasileira