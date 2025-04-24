Aprenda receita de bolo fofinho para comemorar o Dia do Milho

Na mesma data em que se comemora o Dia do Churrasco, celebra-se também o Dia do Milho. E neste 24 de abril, um dos ingredientes mais versáteis e nutritivos da culinária mundial não será esquecido!
Para homenageá-lo, HZ sugere uma receita superfácil de bolo fofinho de milho para o seu café da tarde. Interessou? Então, confira o passo a passo:
Bolo de milho fofinho
Ingredientes:
- 1 lata de milho sem a água
- 3 ovos
- 1 xícara de açúcar
- ½ xícara de óleo
- 1 xícara de leite
- 1 xícara de fubá
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, misture o milho, os ovos, o açúcar, o óleo e leite até ficar homogêneo. Depois, acrescente o fubá e bata rapidamente e misture o fermento delicadamente. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos. Espere esfriar e sirva.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.