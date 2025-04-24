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Aprenda receita de bolo fofinho para comemorar o Dia do Milho

Bolinho fácil e rápido fazer é a dica do HZ para celebrar o ingrediente neste 24 de abril
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 13:05

Aprenda receita de bolo fofinho para comemorar o Dia do Milho
Bolinho de milho vai bem com café ou chá Crédito: Divino Fogão
Na mesma data em que se comemora o Dia do Churrasco, celebra-se também o Dia do Milho. E neste 24 de abril, um dos ingredientes mais versáteis e nutritivos da culinária mundial não será esquecido! 
Para homenageá-lo, HZ sugere uma receita superfácil de bolo fofinho de milho para o seu café da tarde. Interessou? Então, confira o passo a passo:  

Bolo de milho fofinho

Ingredientes:
  • 1 lata de milho sem a água
  • 3 ovos
  • 1 xícara de açúcar
  • ½ xícara de óleo
  • 1 xícara de leite
  • 1 xícara de fubá
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, misture o milho, os ovos, o açúcar, o óleo e leite até ficar homogêneo. Depois, acrescente o fubá e bata rapidamente e misture o fermento delicadamente. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos. Espere esfriar e sirva.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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