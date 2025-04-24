Aprenda receita de bolo fofinho para comemorar o Dia do Milho

Para homenageá-lo, HZ sugere uma receita superfácil de bolo fofinho de milho para o seu café da tarde. Interessou? Então, confira o passo a passo:

Em um liquidificador, misture o milho, os ovos, o açúcar, o óleo e leite até ficar homogêneo. Depois, acrescente o fubá e bata rapidamente e misture o fermento delicadamente. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos. Espere esfriar e sirva.