No Dia do Churrasco, confira dicas de onde comer boas carnes no ES

No Brasil, o Dia do Churrasco é comemorado em 24 de abril. A data, que foi criada no Rio Grande do Sul e remete ao Dia da Tradição Gaúcha, também vai ser lembrada pelos capixabas nesta quinta-feira.
E se você é da turma que não resiste a uma carne suculenta feita na brasa, HZ selecionou restaurantes, bares e food trucks com essa especialidade que foram destaque esta semana no quadro Pitadas da rádio CBN Vitória.
Veja algumas opções abaixo e em seguida ouça o áudio completo para conferir mais dicas enviadas pelos ouvintes da emissora na tarde de quarta-feira (23).
- Espeto Gaúcho - Churrasco no espeto. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @espetogauchoes.
- Chef Vitor - Espetinhos, carnes e hambúrguer na parrilha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 661, em frente à loja Caxuxa, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @cheffvitor.
- Fogo Clandestino - Churrasco na parrilha. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 7, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @fogoclandestino.
- Pierrot da Praia - Churrasco no espeto e frutos do mar. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. Mais informações: @pierrot.bar.restaurante.
- Vila Quitanda Grill - Churrasco à la carte. Rua Antônio Régis dos Santos, 29, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @vilaquitandagrill.
- Rancho Beliskão - Churrasco à la carte e cortes premium. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.
- Churrascaria Serra Grande - Rodízio de churrasco e self-service a quilo. Av. Eudes Scherrer Souza, 870, Laranjeiras, Serra. Mais informações: @churrascaria_serragrande.