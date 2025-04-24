Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
24 de abril

No Dia do Churrasco, confira dicas de onde comer boas carnes no ES

Lista reúne dicas de restaurantes, bares e food trucks que foram destaque no quadro Pitadas, da rádio CBN Vitória. Ouça o podcast
Evelize Calmon

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 06:01

Picanha do Espeto Gaúcho e churrasquinho do Chef Vitor, ambos em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
No Brasil, o Dia do Churrasco é comemorado em 24 de abril. A data, que foi criada no Rio Grande do Sul e remete ao Dia da Tradição Gaúcha, também vai ser lembrada pelos capixabas nesta quinta-feira.
E se você é da turma que não resiste a uma carne suculenta feita na brasa, HZ selecionou restaurantes, bares e food trucks com essa especialidade que foram destaque esta semana no quadro Pitadas da rádio CBN Vitória.
Veja algumas opções abaixo e em seguida ouça o áudio completo para conferir mais dicas enviadas pelos ouvintes da emissora na tarde de quarta-feira (23).       
  • Espeto Gaúcho - Churrasco no espeto. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @espetogauchoes.   
  • Chef Vitor - Espetinhos, carnes e hambúrguer na parrilha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 661, em frente à loja Caxuxa, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @cheffvitor. 
  • Fogo Clandestino - Churrasco na parrilha. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 7, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @fogoclandestino. 
  • Pierrot da Praia - Churrasco no espeto e frutos do mar. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. Mais informações: @pierrot.bar.restaurante. 
  • Vila Quitanda Grill - Churrasco à la carte. Rua Antônio Régis dos Santos, 29, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @vilaquitandagrill. 
  • Rancho Beliskão - Churrasco à la carte e cortes premium. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.
  • Churrascaria Serra Grande - Rodízio de churrasco e self-service a quilo. Av. Eudes Scherrer Souza, 870, Laranjeiras, Serra. Mais informações: @churrascaria_serragrande.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Churrasco Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados