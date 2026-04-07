7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar

Bungeoppang Crédito: Imagem: Ika Rahma H | Shutterstock

Para quem ama doramas, alguns detalhes fazem toda a diferença, e os doces coreanos estão entre os que mais chamam atenção. Com cores, texturas e combinações de sabores únicos, eles conseguem encantar tanto os olhos quanto o paladar, despertando curiosidade até mesmo em quem não acompanha esse universo. Mais do que simples doces, essas receitas combinam tradição e criatividade, transformando cada mordida em um momento capaz de despertar memórias e sensações que vão além do sabor.

A seguir, confira 7 receitasde doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar!

1. Bungeoppang

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de pasta de feijão-vermelho doce

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Adicione o leite e o açúcar e misture bem. Acrescente os ingredientes líquidos aos secos e misture até formar uma massa homogênea. Reserve. Aqueça a forma de bungeoppang em fogo médio e unte levemente com manteiga.

Despeje uma pequena quantidade de massa na forma, cobrindo o fundo. Adicione uma colher de chá de pasta de feijão-vermelho no centro da massa. Cubra o recheio com mais um pouco de massa. Feche a forma e cozinhe por cerca de 3 minutos de cada lado, até que o bolinho esteja dourado e crocante por fora. Retire o bungeoppang da forma e deixe esfriar um pouco antes de servir.

2. Hotteok

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento biológico seco

3/4 de xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o fermento biológico seco com a água morna e o açúcar. Deixe descansar até começar a espumar. Adicione o óleo vegetal, a farinha de trigo e o sal à mistura de fermento. Misture até formar uma massa homogênea. Sove a massa por cerca de 5 minutos ou até que ela fique macia e elástica. Cubra a massa com um pano úmido e deixe crescer em um lugar morno até dobrar de tamanho. Reserve. Em uma tigela pequena, misture o açúcar mascavo, as nozes picadas e a canela. Reserve.

Após a massa crescer, divida-a em 8 partes iguais. Achate cada pedaço de massa na palma da mão e coloque uma colher de sopa do recheio de nozes no centro. Feche a massa sobre o recheio, formando uma bolinha. Em seguida, aqueça uma frigideira com óleo vegetal em fogo médio. Coloque as bolinhas de massa na frigideira com o lado fechado para baixo. Achate-as suavemente com uma espátula. Frite por 3 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e crocantes por fora e o recheio esteja derretido. Retire da frigideira e sirva quente.

3. Injeolmi

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz glutinoso

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de farinha de soja torrada

2 colheres de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

Farinha de soja torrada para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de arroz glutinoso com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e levemente pegajosa. Transfira a massa para uma tigela própria para micro-ondas. Cozinhe a massa no micro-ondas em alta potência por cerca de 3 minutos. Retire do micro-ondas, mexa a massa com uma espátula e cozinhe por mais 2 minutos até ficar transparente, pegajosa e completamente cozida. Reserve.

Misture a farinha de soja torrada com o açúcar e o sal em um prato raso. Reserve. Transfira a massa cozida para uma superfície enfarinhada com farinha de soja. Utilizando uma espátula ou as mãos, achate a massa até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Corte a massa em pequenos quadrados ou retângulos. Passe cada pedaço na mistura de farinha de soja com açúcar para cobrir todos os lados. Sirva em seguida.

Yakgwa Crédito: Imagem: sungsu han | Shutterstock

4. Yakgwa

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de óleo de gergelim

1/4 de xícara de chá de vinho de arroz

2 xícaras de chá de mel

1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de gengibre ralado

Óleo para fritar e untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o óleo de gergelim até que a mistura fique parecida com uma farofa. Adicione o vinho, metade do mel e 1/4 de xícara de chá de água. Misture bem até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito seca, adicione um pouco mais de água. Sove a massa levemente por cerca de 5 minutos e depois cubra com um pano úmido. Deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Utilize um cortador de biscoitos para modelar os biscoitos.

Com um palito, faça pequenos furos na superfície dos biscoitos para que a calda penetre melhor após a fritura. Aqueça o óleo em uma panela a cerca de 160 °C. Frite os biscoitos em pequenas porções até que fiquem dourados, virando-os para garantir que cozinhem uniformemente. Retire os biscoitos do óleo e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve.

Em uma panela, misture o restante do mel, 1/2 xícara de chá de água, o açúcar e o gengibre. Leve ao fogo médio e aqueça até que o açúcar se dissolva completamente. Depois, mergulhe os biscoitos fritos na calda, certificando-se de que fiquem bem cobertos. Deixe que absorvam a calda por cerca de 1 hora. Retire-os da calda e coloque-os sobre uma grade para escorrer o excesso. Sirva em temperatura ambiente.

5. Hodugwaja

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de pasta de feijão-vermelho doce

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo até ficar homogêneo e adicione o leite e o óleo vegetal. Misture bem. Combine os ingredientes líquidos com os secos e misture até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve. Em outra tigela, misture a pasta de feijão-vermelho doce com as nozes. Reserve.

Em uma máquina de waffle, coloque uma pequena quantidade de massa e, em seguida, adicione uma colher de chá do recheio de feijão-vermelho. Cubra o recheio com mais um pouco de massa. Feche a máquina e asse até que a massa esteja dourada e bem cozida por dentro. Deixe esfriar um pouco antes de servir.

Jeolpyeon Crédito: Imagem: sungsu han | Shutterstock

6. Jeolpyeon

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz não glutinoso

1/2 xícara de chá de água fervente

1/2 colher de chá de sal

Óleo de gergelim para untar, sovar e pincelar

Amido de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de arroz com o sal e adicione a água fervente aos poucos, mexendo com uma colher até formar uma massa que comece a se aglomerar. Forre uma forma própria para cozimento no vapor com um papel-manteiga e coloque a massa em pedaços. Cozinhe em fogo médio-alto por cerca de 15 a 20 minutos, até que fique firme. Retire a massa ainda quente e coloque sobre uma superfície levemente untada com óleo de gergelim. Sove vigorosamente por 5 a 10 minutos até que a massa fique lisa, brilhante e elástica.

Polvilhe amido de milho sobre a superfície de trabalho e modele bolinhos pequenos. Para decorar, use um carimbo para tteok (tteoksal) ou as costas de um garfo para criar padrões. Pincele uma fina camada de óleo de gergelim sobre cada bolinho para dar brilho e evitar que ressequem. Deixe esfriar completamente antes de servir.

7. Chapssaltteok

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de arroz glutinoso

1/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Pasta de feijão-vermelho doce a gosto para rechear

Amido de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de arroz glutinoso com o açúcar e adicione a água aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma tigela própria para micro-ondas e cozinhe em potência alta por 3 minutos. Retire, mexa a massa e cozinhe por mais 2 minutos até ficar pegajosa e transparente.