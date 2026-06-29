Japão: 4 curiosidades sobre o adversário do Brasil no mata-mata da Copa

Ídolo do Flamengo, tetracampeão brasileiro, vencedor da Libertadores e de um Mundial de clubes. A genialidade de Zico é indiscutível e sua influência não se resume apenas aos títulos que conquistou.





Quando chegou ao Japão, em 1991, para jogar pelo Kashima Antlers - que, na época, se chamava Sumitomo Metal -, o futebol local ainda era semi-amador, muito diferente do profissionalismo que já era realidade na Europa e na América do Sul. Zico já havia se aposentado, mas aceitou o desafio de jogar na equipe japonesa, onde atuou como jogador até 1994 e ajudou a plantar a semente daquela que viria a ser a J-League, criada em 1993.





Mais tarde, assumiu como técnico do clube e, em 2002, passou a ser técnico da seleção japonesa, cargo no qual ficou até 2006, com conquistas importantes como a Copa da Ásia, em 2004, e a classificação para a Copa do Mundo de 2006.





A importância de Zico, no entanto, transcendeu as linhas do campo: ele introduziu uma mentalidade profissional, uma seriedade tática e uma cultura de trabalho no futebol que eram desconhecidas para os japoneses. Sua influência foi tão profunda que, até hoje, ele é reverenciado como “Sakka no Kami-sama” (o Deus do Futebol) e sua estátua em frente ao estádio do Kashima é um testemunho eterno de um legado que inspirou gerações de craques japoneses e colocou o país no mapa do futebol mundial.