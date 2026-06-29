Brasil x Japão muda horário de bancos, lojas e supermercados no ES; veja como fica

A Seleção Brasileira volta a campo na nesta segunda-feira (29), às 14h, para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogo vai alterar o funcionamento do comércio serviços públicos e outros estabelecimentos na Grande Vitória.





Supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas terão horários diferenciados. Serviços essenciais, como unidades de pronto atendimento, hospitais, defesa civil e guarda municipal, funcionarão normalmente.





Na Serra e em Cachoeiro de Itapemirim, mesmo se não houvesse o jogo, o calendário já seria diferente, já que é é feriado municipal devido ao Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores e dos dois municípios.





O jogo do Brasil contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo será transmitido ao vivo na TV Gazeta, Sportv, getv e ge.globo. O vencedor do confronto avançará para as oitavas de final da Copa do Mundo.

