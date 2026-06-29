Autor do best-seller Torto Arado, Itamar Vieira Junior desembarca em Vitória com palestra gratuita

Autor do livro Torto Arado, o escritor Itamar Vieira Júnior desembarca em Vitória como parte da programação do Circuito Sesc de Literatura. A palestra “Ficção ou realidade?” apresentará a relação do homem com o território, por meio da literatura, tratando de temas como questões sociais, conflitos de terra e a luta pela sobrevivência.





O evento é gratuito e acontece no dia 4 de julho, sábado, às 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do local, no Centro da Capital.





A obra de Itamar Vieira Junior propõe uma reflexão sobre como a terra não é apenas um espaço físico, mas, também, um elemento simbólico que estrutura identidades, relações de poder e memórias coletivas. Ao retratar comunidades rurais marcadas pela desigualdade, o autor revela vozes historicamente silenciadas, aproximando o leitor de experiências que refletem questões estruturais do Brasil.

