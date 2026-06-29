Autor do best-seller Torto Arado, Itamar Vieira Junior desembarca em Vitória com palestra gratuita

Autor do livro Torto Arado, o escritor Itamar Vieira Júnior desembarca em Vitória como parte da programação do Circuito Sesc de Literatura. A palestra “Ficção ou realidade?” apresentará a relação do homem com o território, por meio da literatura, tratando de temas como questões sociais, conflitos de terra e a luta pela sobrevivência.
O evento é gratuito e acontece no dia 4 de julho, sábado, às 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do local, no Centro da Capital.
A obra de Itamar Vieira Junior propõe uma reflexão sobre como a terra não é apenas um espaço físico, mas, também, um elemento simbólico que estrutura identidades, relações de poder e memórias coletivas. Ao retratar comunidades rurais marcadas pela desigualdade, o autor revela vozes historicamente silenciadas, aproximando o leitor de experiências que refletem questões estruturais do Brasil.
Sobre o autor
Primeiro brasileiro finalista do International Booker Prize e vencedor de prêmios nacionais e internacionais, Itamar Vieira Junior é, também, autor da coletânea de contos Doramar ou a Odisseia, do infantil Chupim, e dos romances Coração sem medo, Salvar o fogo e Torto arado – que se tornou um dos maiores sucessos da literatura brasileira nas últimas décadas, sendo traduzido para mais de trinta idiomas.
Serviço
Palestra com Itamar Vieira Júnior – Circuito Sesc de Literatura
Data: 4 de julho, sábado
Horário: às 18h
Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória
Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Vitória – ES
Bilheteria: funcionamento de quarta-feira a sábado, das 10h às 20h
Telefone: (27) 3232-4765 | 4777 | 4773
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