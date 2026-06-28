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Literatura

Dia do Orgulho: 6 livros LGBTQIA+ para colocar na lista de leitura

Entre romances, ficção científicas e relatos pessoais, seleção de HZ reúne seis obras que exploram diferentes vivências dentro da comunidade
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 07:00

Confira seis dicas de leitura para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+
Confira seis dicas de leitura para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ Shutterstock

Quantos livros com protagonistas LGBTQIA+ você já leu? No Dia Internacional do Orgulho, celebrado neste domingo (28), a reflexão é mais que bem vinda. Afinal, de acordo com a lista de livros mais vendidos de 2025, divulgada pela Nielsen-PublishNews, a literatura Queer não aparece como temática principal de nenhuma das 20 obras elencadas - e a maioria sequer chega a mencionar personagens homoafetivos durante o enredo.

Para celebrar uma literatura mais plural, seis livros podem te ajudar a conhecer diferentes vivências dentro da comunidade. Da ficção científica ao romance autobiográfico, confira quais são: 

1. Mau Hábito
Mau Hábito, de Alana S. Portero
Mau Hábito, de Alana S. Portero Divulgação/Editora Amarcord

Sucesso de vendas na Espanha e recomendação do cineasta Pedro Almodóvar, o livro acompanha a trajetória de uma mulher trans, da infância à vida adulta. Narrado por uma voz singular em primeira pessoa, a obra se destaca por mostrar um lado de Madrid que foge dos cartões postais: as periferias assoladas pela heroína nos anos 80, logo após o fim da ditadura franquista. Em meio a um cenário caótico, a autora, Alana S. Portero, retrata de forma primorosa a jornada de autodescobrimento de um corpo em luta pelo direito de existir. 

2. É assim que se perde a guerra do tempo

É assim que se perde a guerra do tempo, de Amal El Mohtar e Max Gladstone
É assim que se perde a guerra do tempo, de Amal El Mohtar e Max Gladstone Divulgação/Editora Suma

Um futuro distópico com toques de cultura cyberpunk é o cenário deste livro, que une romance epistolar e ficção científica. Em um mundo em ruínas, uma soldada encontra uma carta que diz “Queime antes de ler”, mensagem que dá início a uma troca de cartas entre duas agentes de facções rivais, Red e Blue, que lutam em guerras travadas dentro de diferentes linhas temporais. Assim, a história narra um amor praticamente impossível - e é assim que se perde a guerra do tempo. 

3. A palavra que resta

A palavra que resta, de Stênio Gardel
A palavra que resta, de Stênio Gardel Divulgação/Companhia das Letras

Escrita pelo autor cearense Stênio Gardel, a obra conta a história de Raimundo, que, aos 71 anos, decide aprender a ler e escrever. O motivo? A vontade de ler a carta deixada por Cícero, há 50 anos atrás, quando o amor escondido entre os dois foi descoberto e o jovem sumiu sem deixar qualquer pista. O livro, inclusive, nasceu durante os Ateliês de Narrativa ministrados pela escritora Socorro Acioli, autora do best seller A cabeça do santo.

4. Amora

Amora, de Natália Borges Polesso
Amora, de Natália Borges Polesso Divulgação/Editora Dublinense

Vencedor do prêmio Jabuti de 2016, Amora traz contos que retratam diferentes vivências dentro da comunidade lésbica, indo da neta que descobre coincidências inesperadas com a avó, o deslumbramento diante de uma vizinha rodeada de mistérios até o ritual sonhador de um casal de idosas em uma manhã de domingo.

5. Mudar: Método

Múdar: Método, de Édouard Louis
Múdar: Método, de Édouard Louis Divulgação/Editora Todavia

Neste livro, Édouard Louis aborda diferentes nuances de um amadurecimento forjado em meio a homofobia, diferenças de classe e relações familiares um tanto quanto complexas. Nascido em uma comuna da França, o autor fala sobre sua transformação de Eddy Bellegueule, menino da classe operária que se considerava “prisioneiro de si mesmo” até Édouard Louis, autor de sucesso internacional.

6. Sobre a terra somos belos por um instante

Sobre a terra somos belos por um instante, de Ocean Vuong
Sobre a terra somos belos por um instante, de Ocean Vuong Divulgação/Editora Rocco

A carta de um filho para a mãe que não sabe ler. Essa é a premissa do romance autobiográfico escrito por Ocean Vuong, imigrante vietnamita nos Estados Unidos. Na obra, Vuong fala sobre a guerra, raça, classe e sexualidade, questionando a todo tempo o ideal do sonho americano. Além disso, o livro gira em torno da complexa relação entre mãe e filho que, ainda que só tenham um ao outro, vivem em mundos completamente distintos.

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