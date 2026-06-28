Dia do Orgulho: 6 livros LGBTQIA+ para colocar na lista de leitura

Quantos livros com protagonistas LGBTQIA+ você já leu? No Dia Internacional do Orgulho, celebrado neste domingo (28), a reflexão é mais que bem vinda. Afinal, de acordo com a lista de livros mais vendidos de 2025, divulgada pela Nielsen-PublishNews, a literatura Queer não aparece como temática principal de nenhuma das 20 obras elencadas - e a maioria sequer chega a mencionar personagens homoafetivos durante o enredo.
Para celebrar uma literatura mais plural, seis livros podem te ajudar a conhecer diferentes vivências dentro da comunidade. Da ficção científica ao romance autobiográfico, confira quais são:
Sucesso de vendas na Espanha e recomendação do cineasta Pedro Almodóvar, o livro acompanha a trajetória de uma mulher trans, da infância à vida adulta. Narrado por uma voz singular em primeira pessoa, a obra se destaca por mostrar um lado de Madrid que foge dos cartões postais: as periferias assoladas pela heroína nos anos 80, logo após o fim da ditadura franquista. Em meio a um cenário caótico, a autora, Alana S. Portero, retrata de forma primorosa a jornada de autodescobrimento de um corpo em luta pelo direito de existir.
2. É assim que se perde a guerra do tempo
Um futuro distópico com toques de cultura cyberpunk é o cenário deste livro, que une romance epistolar e ficção científica. Em um mundo em ruínas, uma soldada encontra uma carta que diz “Queime antes de ler”, mensagem que dá início a uma troca de cartas entre duas agentes de facções rivais, Red e Blue, que lutam em guerras travadas dentro de diferentes linhas temporais. Assim, a história narra um amor praticamente impossível - e é assim que se perde a guerra do tempo.
3. A palavra que resta
Escrita pelo autor cearense Stênio Gardel, a obra conta a história de Raimundo, que, aos 71 anos, decide aprender a ler e escrever. O motivo? A vontade de ler a carta deixada por Cícero, há 50 anos atrás, quando o amor escondido entre os dois foi descoberto e o jovem sumiu sem deixar qualquer pista. O livro, inclusive, nasceu durante os Ateliês de Narrativa ministrados pela escritora Socorro Acioli, autora do best seller A cabeça do santo.
4. Amora
Vencedor do prêmio Jabuti de 2016, Amora traz contos que retratam diferentes vivências dentro da comunidade lésbica, indo da neta que descobre coincidências inesperadas com a avó, o deslumbramento diante de uma vizinha rodeada de mistérios até o ritual sonhador de um casal de idosas em uma manhã de domingo.
5. Mudar: Método
Neste livro, Édouard Louis aborda diferentes nuances de um amadurecimento forjado em meio a homofobia, diferenças de classe e relações familiares um tanto quanto complexas. Nascido em uma comuna da França, o autor fala sobre sua transformação de Eddy Bellegueule, menino da classe operária que se considerava “prisioneiro de si mesmo” até Édouard Louis, autor de sucesso internacional.
6. Sobre a terra somos belos por um instante
A carta de um filho para a mãe que não sabe ler. Essa é a premissa do romance autobiográfico escrito por Ocean Vuong, imigrante vietnamita nos Estados Unidos. Na obra, Vuong fala sobre a guerra, raça, classe e sexualidade, questionando a todo tempo o ideal do sonho americano. Além disso, o livro gira em torno da complexa relação entre mãe e filho que, ainda que só tenham um ao outro, vivem em mundos completamente distintos.
Entenda o contexto
Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+
O dia 28 de junho foi escolhido como o Dia Internacional do Orgulho LGBT em homenagem à Rebelião de Stonewall, ocorrida em Nova York em 1969. Naquela madrugada, frequentadores do bar Stonewall Inn reagiram a uma violenta batida policial, dando início a dias de protestos que marcaram o início do movimento moderno pelos direitos civis LGBTQIA+.