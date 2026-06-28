Dia do Orgulho: 6 livros LGBTQIA+ para colocar na lista de leitura

Sucesso de vendas na Espanha e recomendação do cineasta Pedro Almodóvar, o livro acompanha a trajetória de uma mulher trans, da infância à vida adulta. Narrado por uma voz singular em primeira pessoa, a obra se destaca por mostrar um lado de Madrid que foge dos cartões postais: as periferias assoladas pela heroína nos anos 80, logo após o fim da ditadura franquista. Em meio a um cenário caótico, a autora, Alana S. Portero, retrata de forma primorosa a jornada de autodescobrimento de um corpo em luta pelo direito de existir.