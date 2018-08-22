O futuro chegou: novos prédios são entregues com ponto de recarga para carros elétricos

Crédito: Proeng

Os carros elétricos ou híbridos (com um motor elétrico e outro a combustão) estão deixando de ser um vislumbre futurista para se tornar uma realidade, e já podem ser vistos circulando pelas ruas no Brasil. E estar preparado para esta novidade é o primeiro passo para poder usufruir da tecnologia que traz vantagens ecológicas e econômicas.

Fornecedores de energia para estes veículos, os postos de recarga elétrica - similares ao postos de combustível para os carros convencionais - já começam a ser instalados pelo país. E levando em consideração que a compra de um imóvel é um planejamento a longo prazo, contar com um prédio já adaptado para essa realidade faz toda a diferença.

A novidade tem chegado "na porta de casa", com a presença de ecopontos em condomínios residenciais. O edifício Myrthes Vieira, empreendimento da Proeng em construção na Praia da Costa, em Vila Velha, terá um Eco Point entre os seus itens de inovação e conforto, assim como um sistema de compartilhamento de bicicletas.

O ponto de recarga de carros elétricos ou híbridos será instalado na garagem do prédio. Segundo o diretor-geral do Grupo Proeng, Antônio Gonçalves, o Eco Point foi projetado para oferecer mais sustentabilidade, modernidade e, principalmente, contribuir para a redução de poluentes.

Estamos preparando o Edifício Myrthes Vieira para as novas tecnologias que contribuem para a preservação da natureza, que oferecem mais facilidades e melhoram o dia a dia dos moradores. O Eco Point prevê um sistema com carregador adaptável a veículos de diferentes marcas e modelos, explica o diretor.

Tecnologia em expansão

Além de ser mais ecológico, os motores elétricos não dependem da queima de combustível para funcionarem, e com isso não emitem gases decorrentes da combustão. Para abastecer, basta ligar na tomada e carregar a bateria para que o carro possa rodar com uma autonomia razoável, e que deve crescer com a evolução da tecnologia.

Segundo estimativas das montadoras, é possível gastar de R$ 0,10 ou menos por quilômetro rodado em carros elétricos. No Brasil, estão sendo executados projetos de rodovias eletrizadas. Já foram instalados mais de 120 postos de recarga pública de energia em estradas e vias urbanas. Em julho deste ano, foram inaugurados em uma das principais rodovias do país, a Avenida Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, seis postos de recarga, garantindo autonomia para viajar entre as duas cidades.

Edifício Myrthes Vieira

Grupo Proeng



Localização: Rua Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa, Vila Velha.

Unidades: 2 e 3 quartos entre 59 m² e 82 m² a partir de R$ 375 mil.

Lazer: lounge, salão de festas, home theater, brinquedoteca, espaço das mães, fitness, piscina, piscina coberta, deck molhado e sauna