Como escolher um imóvel sustentável para morar?

O desejo por melhor qualidade de vida e a preocupação com o meio ambiente tem impulsionado a busca por uma casa própria sustentável. O objetivo principal é reduzir o impacto ambiental gerado com a habitação, da construção ao dia a dia dos moradores.
A eficiência energética é o ponto central. Imóveis sustentáveis usam tecnologias como painéis solares e isolamento térmico, que reduzem o consumo de energia e, consequentemente, as despesas mensais com eletricidade. Enquanto sistemas de captação e reutilização de água da chuva ajudam a diminuir o consumo de água e seu custo.
Tudo é pensado para aproveitar ao máximo os recursos naturais e ser ecologicamente consciente. Os materiais utilizados na construção devem ser reciclados, recicláveis ou de fontes renováveis e locais, pois a logística é poluente.
A localização do imóvel também conta. É preciso que seja construído em uma área com fácil acesso a transporte público, ciclovias e outras alternativas que possam reduzir a necessidade do uso de carros.
Há certificações reconhecidas internacionalmente para ajudar a identificar um imóvel sustentável. A Leed (Liderança em Energia e Projeto Ambiental, em tradução livre) é aplicada em 165 países. Hoje, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com mais projetos Leed certificados.
Em 2023, foi registrado um aumento de 40% em construções residenciais verdes no Brasil. Só no início deste ano, foram certificadas 20 construções sustentáveis, segundo o GBCI (Green Business Certification Inc.), que administra o Leed e outros sistemas de certificação.
O que é um imóvel sustentável?
Um imóvel sustentável é projetado para minimizar o seu impacto ambiental durante e depois da construção. O objetivo é otimizar o uso de recursos naturais, inclusive com tecnologias, o que inclui usar energias renováveis, materiais de construção sustentáveis, sistemas de gestão de água e resíduos, e a criação de espaços que promovam a eficiência energética.
Por exemplo: a posição ideal de janelas para que a luz solar incida por mais tempo, correntes de ar para menos uso de aparelhos de ar-condicionado, entre outros.
Por que escolher um imóvel sustentável?
Do ponto de vista econômico, morar em um imóvel sustentável reduz custos com energia e água. Olhando para o meio ambiente, é uma forma de minimizar a emissão de gases de efeito estufa e de preservar os recursos naturais.
A escolha também pode impactar na saúde dos moradores. Imóveis sustentáveis utilizam materiais de construção com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (Vocs), melhorando a qualidade do ar interno e reduzindo riscos de problemas respiratórios e alergias.
Há ainda a presença de áreas verdes e a integração com a natureza nos projetos sustentáveis que contribuem para o bem-estar. Com o agravamento da crise climática, a tendência é que imóveis sustentáveis sejam cada vez mais valorizados e procurados, aumentando o seu valor de revenda.
Como saber se o imóvel é sustentável?
Um projeto sustentável começa na sua construção. Os materiais utilizados devem ser reciclados, recicláveis ou de fontes renováveis e locais, para evitar a poluição durante o transporte até o canteiro de obras.
Busque certificações reconhecidas por sua sustentabilidade, que sejam emitidas por organizações independentes, como Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), Aqua-HQE (Alta Qualidade Ambiental), Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) e Selo Procel de Edificações.
No empreendimento, avalie a eficiência energética do imóvel e das áreas comuns, como é feita a separação e a reciclagem de resíduos, e se há hortas e facilidades para compostagem. Confira também:
- Se o projeto inclui o uso racional de recursos, como iluminação natural eficiente, e sistemas automáticos de controle de energia e água.
- A localização do imóvel, preferindo os próximos a transporte público, ciclovias e áreas verdes, que ajudam a reduzir a dependência de carros e motos, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa.
- A incidência de sol e a ventilação natural da unidade, que podem contribuir para a eficiência energética da casa, reduzindo a dependência de sistemas de aquecimento ou refrigeração.
Quais são as certificações para avaliar um imóvel sustentável?
As certificações ambientais consistem em sistemas de avaliação de sustentabilidade conforme critérios públicos, preestabelecidos e podem ser divididas em dois grandes grupos. O primeiro é composto por certificações multiatributos, que se voltam para a redução de impactos ambientais, para a diminuição de impactos operacionais e para a garantia de qualidade ambiental. As principais certificações multiatributos aplicadas no Brasil são o Leed, o Aqua-HQE, o GBC Casa e Condomínio e o Edge (Excellence in Design for Greater Efficiencies).
Leed
- Leva em conta a integração do edifício com o entorno.
- Avalia estratégias para redução do consumo de água e energia, além de considerar a qualidade ambiental dos espaços construídos.
- Aborda questões como conforto térmico e lumínico.
Aqua-HQE
- Analisa aspectos como a relação do edifício com o entorno, as ações voltadas para o canteiro de obras e a gestão de energia, de água e de resíduos.
GBC Casa e Condomínio
- Foram desenvolvidas para apoiar a construção de residências de alto desempenho ambiental.
- Avaliam implantação, eficiência energética e hídrica e a qualidade ambiental interna.
- Permitem que os empreendimentos imobiliários residenciais acessem condições de financiamento especiais.
Edge
- Concentra-se em três áreas: energia, água e materiais.
- É a mais acessível e simples de obter.
- O empreendimento tem que ser 20% mais eficiente do que o padrão.
O outro grupo é formado por certificações específicas, com destaque para os processos focados na promoção da saúde e do bem-estar dos moradores, como o Well e o Fitwel.
Quais as características de um imóvel sustentável?
- Fontes alternativas de energia: um imóvel sustentável tem que ter eficiência energética. A luz do sol transformada em energia elétrica por meio das placas fotovoltaicas é o exemplo mais comum.
- Iluminação natural: o uso de claraboias e de janelas do piso ao teto, por exemplo, pode diminuir a necessidade de ligar as luzes ao longo do dia.
- Captação da água da chuva: é possível captar e reutilizar a água da chuva para a descarga dos vasos sanitários. Para isso, as tubulações devem ter cores diferentes, para que seja possível distinguir a água própria para uso, da pluvial e do esgoto.
- Telhado verde: a cobertura vegetal auxilia na qualidade do ar, no sistema de drenagem, na redução da temperatura e no isolamento acústico.
- Isolamento térmico: um bom isolamento de paredes, janelas e telhado reduz a necessidade de aquecimento e resfriamento, economizando energia.
- Redução da geração de resíduos: é preciso que haja facilidades para a separação e reciclagem de resíduos recicláveis e a compostagem de resíduos orgânicos.
- Materiais ecológicos: o imóvel sustentável possui torneiras, chuveiros e vasos sanitários de baixo consumo de água. São utilizados tintas e revestimentos com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (Covs), que melhoram a qualidade do ar interno e reduzem a emissão de substâncias químicas prejudiciais. Os projetos usam madeira certificada para assegurar que ela foi colhida de forma sustentável, ou madeira engenheirada, que é processada industrialmente.
Veja os itens mais comuns em um edifício sustentável:
- Bicicletário.
- Lavanderia coletiva, com máquinas mais eficientes.
- Varanda, para ter mais ventilação e luz do sol.
- Hortas e espaços arborizados.
Qual é a valorização de um imóvel sustentável ao longo do tempo?
Imóveis sustentáveis são projetados para serem eficientes em termos de energia e água, resultando em menores custos mensais e de manutenção. A durabilidade dos materiais sustentáveis também torna o investimento mais atraente a longo prazo.
Com o aumento dos esforços globais para enfrentar as mudanças climáticas e promover um desenvolvimento sustentável, a tendência é aumentar o valor de revenda do imóvel sustentável.
Segundo o GBCI, os aluguéis de imóveis São Paulo e no Rio de Janeiro passaram de R$ 98,41 por m² com projetos AAA (certificação brasileira administrada pelo CBRE), para R$ 136,54 por m² com projetos Leed (certificação internacional administrada pelo GBCI).
Quais são as principais diferenças entre um imóvel sustentável e um convencional?
As principais diferenças incluem a eficiência energética e a gestão de recursos. Imóveis sustentáveis geralmente têm menores custos operacionais devido ao uso de tecnologias como painéis solares e sistemas de reaproveitamento de água. A manutenção dos sustentáveis tende a ser mais simples e barata a longo prazo devido ao uso de materiais duráveis e sistemas eficientes.
Como os materiais contribuem para a durabilidade de um imóvel sustentável?
Os materiais de construção sustentáveis, como bambu, madeira certificada, concreto reciclado e tijolos ecológicos são escolhidos por sua durabilidade, baixa toxicidade e menor impacto ambiental. São materiais mais resistentes, exigindo menor necessidade de reparos e manutenção ao longo do tempo.
Quais tecnologias de energia renovável são utilizadas em imóveis sustentáveis?
- Painéis solares fotovoltaicos para gerar eletricidade.
- Sistemas de aquecimento solar para água.
- Turbinas eólicas.
- Bombas de calor geotérmicas.
Como ter uma casa sustentável ajuda o meio ambiente?
A construção civil tem grande consumo de água e energia, além de emitir um volume considerável de gases do efeito estufa. Em edição mais recente do relatório de Status Global para Edificações e Construção, publicado pelo Programa para o Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU) em março de 2024, o setor foi apontado como o responsável por cerca de 21% das emissões globais de gases.
No Brasil, levantamento da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) aponta que as emissões dos gases de efeito estufa do setor de construção e edificações correspondem a 6% das emissões de todo o país.
Imóveis sustentáveis são projetados para reduzir essas emissões, contribuindo para diminuir os impactos da mudança climática. A construção e a operação desses imóveis envolvem práticas que minimizam o impacto ambiental, como o uso de materiais de baixo impacto, sistemas de eficiência energética e gestão de recursos hídricos.
Além das estratégias adotadas no empreendimento para a economia no consumo de energia, os moradores devem estar atentos ao gasto energético dos aparelhos instalados na sua unidade residencial. Abaixo algumas dicas para um consumo consciente de energia:
Compre aparelhos econômicos:
- Ao comprar eletrônicos e eletrodomésticos observe a classificação do consumo de acordo com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence) e o selo Procel, que vem colado na embalagem ou no próprio produto.
- Adquira apenas equipamentos com classificação A ou B da Ence.
Opte por lâmpadas de LED:
- As lâmpadas de LED são mais eficientes que as fluorescentes e as incandescentes.
- Apesar de serem um pouco mais caras, o investimento vale a pena.
- Desligue as luzes e todos os objetos movidos a eletricidade sempre que sair de um cômodo.
Não abra a geladeira sem necessidade:
- A geladeira é responsável por 25% do gasto de energia de uma residência.
- Não deixe a porta da geladeira aberta nem fique abrindo várias vezes.
- Não coloque alimentos quentes e verifique as borrachas de vedação.
Fique de olho no ar-condicionado:
- O ar-condicionado é responsável por cerca de 40% do consumo total de energia de uma residência.
- Mantenha portas e janelas bem fechadas quando estiver utilizando o aparelho e verifique a regulação do termostato e a limpeza do filtro.
Fontes: Benx Incorporadora; CTE (Centro de Tecnologia e Edificações); GBCI (Green Business Certification Inc.); Magik; MRV; MPD e Trisul.